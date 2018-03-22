Ankara Ticaret Odası’nda Meclis üyesi savaşları

Gözler, hem Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) hem de Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) olacak.

ATO’yla başlayalım.

Son seçim Türkiye’nin gündemi/meselesi olmuştu. Gürsel Baran ile Osman Gökçek arasında kıran kırana geçen seçimi, Gürsel Baran kazanmıştı.

Seçimler yaklaşırken, Osman Gökçek cephesinde adaylıkla ilgili görünen bir hazırlık yok.

ATO Başkanı Gürsel Baran henüz bir açıklama yapmasa da adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

14 Nisan’daki seçim öncesi resmi adaylığını açıklayan tek isim Erhan Kızılmeşe. Kızılmeşe, mevcut yönetimi ağır ifadelerle eleştirse de Baran cephesi karşık vermiyor, açıklamalarında yaklaşan seçimle ilgili konuşmayıp, esnaf sorunlarını ön planda tutmayı tercih ediyor.

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ATO seçimlerinde bu kez rekor katılım bekleniyor. 140 binin üzerinde üyesi olan ATO’da geçmiş seçimlerde 15-20 bin arası oy kullanılmıştı.

Bu seçimde oy kullanabilecek şirketlere ‘iki yıl önce kurulma’ şartı getirildi. Bu şartın yanı sıra ‘aidatları yatırma’ gibi şartları yerine getirip oy kullanabilme hakkına sahip şirket sayısı 70 bin civarında. Oy kullanabilecek yetkili sayısı 70 bin civarına düşse de katılımın 30 bin civarına çıkması bekleniyor.

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ATO’da şu an meslek komitelerinden seçilip Meclis üyesi olabilmek için büyük bir yarış var. ATO Başkanlığı seçimi, Meclis üyeleri seçiminden sonra yapılacak. Başkanı, Meclis üyeleri seçeceği için Meclis üyeliği yarışı hayati önemde.

“ATO için yeni adaylar çıkar mı?” sorusuna gelince...

Geçmişte son gecede işlerin değiştiği, adayların çıktığı düşünüldüğünde bugünden ‘çıkmaz’ demek acelecilik olur.

ASO’DA MÜSİAD ETKİSİ

ASO’da ise Nurettin Özdebir’in yeniden aday olması bekleniyor. Kent kulislerinde bu kez MÜSİAD’ın, ASO seçimlerine yönelik yoğun çalışma yürüttüğü dillendiriliyor. 10 Nisan’daki seçimde sürpriz gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor.

İŞTE BUDUR

Hızla değer kaybeden kent merkezi Kızılay için kurtuluş reçetesi Saraçoğlu Mahallesi. Eğer aslına uygun yenilenirse kentin merkezi nefes alacak. Oradaki iyileşme merkeze yayılacak...

Hürriyet Ankara, Saraçoğlu’nu yıllardır bu düşüncelerle gündemde tutuyor.

Dün üç bakan, iki başkan yan yanaydı Saraçoğlu için.

Özetle Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nde yapılacakları sıraladılar:

* Tek bir tuğla yerinden kalkmayacak.

* Bütün ağaçlar korunacak.

* Sakarya Caddesi’ne rakip olacak.

* Kızılay’ın silueti değişecek.

* Kent merkezi 24 saat yaşayacak.

Kararlar alınırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen aynı karedeydi.

Mesele şehir olunca, bir de AK Partili, CHP’li yan yana olunca...

Ne güzel oluyor.

HAFTAYA DAMGA VURAN HABERLER

Hürriyet Ankara olarak her hafta olduğu gibi yine özel haberlerimizle kent gündemini belirledik.

* Bahçelievler 7. Cadde için ‘İstiklal Havası var’ değerlendirmesinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın açıklamalarını manşetimizden duyurduk.

* WhatsApp Şehir Hattı’mıza gelen ihbarlardan birisi de Bahçelievler ve Emek’te galeri gibi faaliyet gösteren iş yerleriydi. Okurumuzun iletisi üzerine Büyükşehir ve Çankaya belediyeleri iki farklı açıklama yaptı. Okur-gazete etkileşiminin kurumları hemen harekete geçirdiğini bir kez daha gördük.

* Başkent’teki Suriyeli ve Afgan çocukların uyuşturucu satışında kullanıldığını açıklayan Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk’ün dikkat çeken açıklamalarını Meclis muhabirimiz Umut Erdem haberleştirdi. Erdem’in haberi büyük ses getirdi.

* AOÇ’de kapatılan hayvanat bahçesini hatırlatan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet’in Ankara’ya ‘hayvanat bahçesi yapılması’ çağrısını yerel yönetimler muhabirimiz Murat Yılmaz’ın özel haberinden okuduk. Büyükşehir Meclisi’nde otoparkların 1 TL olma kararıyla başlayıp imar planlarıyla süren AK Parti grubundaki görüş ayrılıklarını da yine Murat Yılmaz’ın haberlerinden takip ettik.

* Ankara Temsilcimiz Hande Fırat, görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un yerine gelen CIA Başkanı olan Mike Pompeo ile ABD–Türkiye ilişkilerinin nasıl etkileneceğini kaleme aldı.

* Büromuzun başarılı muhabirlerinden Mert Gökhan Koç hazırladığı özel haberiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen her üç ihbardan birinin asılsız olduğuna dikkat çekti. Yine muhabirimiz Koç’un ısrarla takip ettiği üniversite hastanelerinin sektöre olan milyarlarca liralık borç haberleri de ses getirdi. Borçlar için Maliye Bakanlığı harekete geçti.

* Sincan Tatlar Köyü’nde kaçak olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerinin döküm yapmasına izin vermediği 100’ye yakın hafriyatçının kamyonlarının damperini açarak yaptığı eylemi de muhabirimiz Doğahan Giritlioğlu’nun özel haberiyle gündeme getirdik.