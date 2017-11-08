Ağabeyim bile telefonla aradı

Bugün ise kentin geçmişten bu yana siyasi çekişmelerine kurban gitmiş sorunlarını, uzmanların çözüm önerileri eşliğinde yazacaktım ki aklıma her dönemin bitmeyen geleneği ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri geldi.

Mustafa Tuna’yı ziyaret için sıraya girecek siyasileri, bürokrasi dünyasını, onlarca STK’yı, iş çevrelerini düşündüm.

Ciddi bir mesai kaybı... Hem zaman sıkıntısı var, hem de Büyükşehir Belediyesi tanınması gereken koca bir kurum.

AKLIMDAKİ ‘ERKEN’ SORULAR

Sincan’da toparlanma hazırlığındayken telefonla görüştüm Tuna’yla... Aslında aklımda bir sürü soru vardı. Gece ulaşımı, meydan projeleri, tarihi kent merkezi, yeşil alanlar, havalimanı metrosu, daha neler neler...

Ama henüz brifingleri bile almaya yeni başlamış belediye başkanına ‘erken sorular’ olduğunu bilerek ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleriyle ilgili fikrini sordum. Tuna, şöyle konuştu:

GELEMEYENE ALINGANLIĞIMIZ OLMAZ

“Sevenlerimiz çok, sağ olsunlar. Hepsi gönlümüzde, onların da gönüllerinde olduğumuzu biliyoruz. Hemen gelip ‘Hayırlı olsun’ demek istiyorlar. Şöyle bir durum var. Sıkı bir şekilde işlerimize sarılmamız lazım. Kimseye gelemedi diye alınganlığımız olmaz, geldiler sayarız. Buradaki işlerin yoğunluğundan durumla ilgili ağabeyimle bile telefonla konuşabildik. ‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul ettiğimizi herkes bilsin. Ziyaretlerle değil, çalışmayla geçen bir süreç olacak. Anlayışları için kendilerine şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Allah ömür verirse zaten tüm kesimlerle zaman içinde görüşeceğiz.”

Özetle ‘nezaket ziyaretleriyle geçirecek kadar çok zaman yok’ mesajı veriyor Başkan Tuna.

1 HAFTADA RÖNTGENİ ÇEKERİZ

Belediyenin durumuyla ve işleyişiyle ilgili brifinglerin durumunu da sordum, şöyle yanıtladı:

“Bütçe ayı, yoğun bir gündemle çalışmaya başlıyoruz. Belediyenin durumuyla ilgili tüm birimlerden brifingleri almaya başladık. 1 hafta içerisinde tamamlamak istiyoruz, böylece belediyenin de röntgenini çekmiş olacağız. Sonrasında yol haritasını çizeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Ortak akılla Ankara’yı en güzel şekilde yöneteceğiz.”

Not: Bugünün yazısını, yarına bıraktık. ANKAPARK’la ile ilgili öneriler, yarım kalan projelerin geleceğiyle ilgili uzman görüşleri...