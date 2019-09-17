6 ayın muhasebesi

Eylül ayı Büyükşehir Meclisi tartışmalı geçti.
Çocuk Koruma Evleri’nin kapatılması Başkan Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse arasında başlayan gerginlik, Grup Başkanvekili Mümin Altunışık’ın direktifiyle AK Parti Grubu’nun Meclis’i terkiyle son buldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarını davetinden bir gün önce yaşanan gerginlik neyse ki ertesi gün makul bir alana çekildi, kürsüden devam etti.
* * *
Yavaş yönetiminin 6’ncı Meclis toplantısını diğerlerinden ayıran en önemli özelliği muhalefetin tutumuydu. Şirket yönetimleri devrolunca, atamalar konusunda Yavaş’a yönelik engellemeler ortadan kalkınca onlar da rahatladı ve belki de ilk kez Meclis’teki çoğunluklarını hissettirdiler.
* * *
Mansur Yavaş cephesinde ise bireysel algı açısından sorun gözükmüyor. Hatta kendi çalışmalarına göre yüzde 60 civarında bir memnuniyet gözüküyor. Yani Başkan’ın seçimi rahat kazanmasını sağlayan bireysel algısıyla ilgili değişen bir durum yok. İmamoğlu’na kıyasla genel siyasetin hiç bir tarafında yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilçe belediye başkanlarının kendisini ziyaret etmemesinden dert yanacak kadar ‘yerel’ odaklı gidiyor.
Sosyal medyada her paylaşımı yüz binlere ulaşıyor.
* * *
Yavaş yönetiminde göze çarpan sorun rutin işleyişte. Hızlıca sıralayalım:
* Kademeli su zammı AK Parti ve MHP Grubu’nun ret oylarıyla geçmedi.
ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı Meclis görüşmeleri öncesinde gruplara brifing verdi. Ama kademeli tarifeyi kaldıran da kendisiydi. Şimdi gerekli gören de kendisi olunca grupları ikna edemedi.
* Okulların açılmasına iki gün kala şehrin en işlek ana arterlerinden olan Eskişehir Yolu’nun bir bölümünün kapatılması. İhaleler geç yapılmış olabilir, ama öncesinde bunun nedenleri anlatılıp, vatandaşın tepkisi rahatlıkla azaltılabilirdi.
* Çocuk Koruma Evleri meselesi... Hassas bir konu, Büyükşehir Belediyesi sürecin ilerleyen aşamasında haklı da olabilir, haksız da. Ancak her ne olursa olsun ilgili bürokrat konunun siyasi bir hal almasına izin vermeden Başkan Yavaş’ı doğru bilgilendirebilirdi ve mesele bu kadar büyümezdi.
* Son olarak Yazıişleri Müdürümüz Fatih Tekeci’nin gündeme getirdiği Çayyolu Türkkonut Bölgesi’nde yeşil alanların bakımsızlığı. Binlerce ağacın ve bitkinin olduğu bölgede yaşanan bakımsızlık ve telafisi güç zarar. Bu tür şikâyetler kentin pek çok yerinde dile getirilmeye başlandı.
* * *
Şimdi Yavaş’ın önünde yeni bir sınav var. Önümüzdeki ay Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelecek otopark ücretleri meselesi. Mustafa Tuna döneminde 1 TL’ye indirilmişti. Teoride güzel, uygulamada garip sonuçlar doğurmuş hatta bazı oto satıcıları aylık 30 lira ödeyerek araç satışlarını oto parklarda gerçekleştirmeye başlayınca, vatandaş araçlarını park edemez hale gelmişti. Bu sorun halen benzer örneklerle devam ediyor. Bu süreç nasıl yönetilecek, Meclis’in kararı nasıl olacak izleyip göreceğiz.
NOT: Tüm bu bürokratik yüklerin Yavaş’ın sırtına binmesinde en büyük sebep bürokratik işleyişin patronu genel sekreterin atanmamış olması. Ankara’yı bilen-seven-becerikli bir genel sekreter bu aksaklıkların ilacı olacaktır.
BU MECLİSTEN İLGİNÇ PORTRELER ÇIKAR
İlk aylarda açıkçası çok umutlu değildim, yanılmışım.
Bu Büyükşehir Meclisi’nden Türk siyaseti açısından çok ilginç portreler çıkabilir.
Yukarıda da yazdım, Yavaş’ın bürokratlarının basit hatalarına rağmen yükselen bir algısı var.
Kurulduğundan bu yana muhalefete hiç düşmemiş AK Parti grubunun acemiliği üzerinden atmış bir görüntüsü var. Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık sakin ama net ifadelerle siyaset yapıyor, ilçe belediye başkanları da topa girmeye başladı.
Sayıca az olsa da özgül ağırlıklarını hissettiren MHP’de Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan kent odaklı muhalefet ediyor.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker tüm gruplarla iletişim halinde, Meclis’in tansiyonunu düşürme görevinde.
Zor görev CHP Grubu’nda. İktidardalar ve popülaritesi partinin önünde olan bir başkanları var. Fethi Yaşar, Alper Taşdelen gibi etkili belediye başkanlarının yanı sıra Yavaş’ın yol arkadaşlarından Ertan Işık gibi isimler zaman zaman rol alıyor. CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun da Meclis'te çoğunluğu bulunan muhalefet partileriyle Meclis öncesi konuların istişaresini yapıyor.
YAVAŞ ZİYARET BEKLEMEKTE HAKLI
Başkan Mansur Yavaş’ın, “Cumhurbaşkanına da şikâyet ettim. ‘Bizi topladınız çok güzel bir şey yaptınız, şunu bilmelisiniz ki Ankara’daki ilçe belediye başkanlarının bir çoğu bana hayırlı olsuna bile gelemedi” sözleriyle ‘ziyaret’ meselesi yeniden gündeme geldi.
İstanbul’da daha sert siyasetin olduğu bir süreçte Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinin ardından AK Parti’li başkanlar ziyarete gitti.
Ankara’da da Çamlıdere’nin AK Parti’li belediye başkanı Yavaş’ı ziyaret edince ne oldu, ihraç mı edildi?
Mansur Yavaş ziyaret beklemekte haklı.
* * *
Peki Yavaş kendisine gelmeyen/gelemeyen belediye başkanlarını bir Ankara masasında ‘ortak akıl’ buluşmasına çağırsaydı ya da çağırsa, kazanan kim olur?
6 ayın muhasebesi
Eylül ayı Büyükşehir Meclisi tartışmalı geçti.
Çocuk Koruma Evleri’nin kapatılması Başkan Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse arasında başlayan gerginlik, Grup Başkanvekili Mümin Altunışık’ın direktifiyle AK Parti Grubu’nun Meclis’i terkiyle son buldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarını davetinden bir gün önce yaşanan gerginlik neyse ki ertesi gün makul bir alana çekildi, kürsüden devam etti.
* * *
Yavaş yönetiminin 6’ncı Meclis toplantısını diğerlerinden ayıran en önemli özelliği muhalefetin tutumuydu. Şirket yönetimleri devrolunca, atamalar konusunda Yavaş’a yönelik engellemeler ortadan kalkınca onlar da rahatladı ve belki de ilk kez Meclis’teki çoğunluklarını hissettirdiler.
* * *
Mansur Yavaş cephesinde ise bireysel algı açısından sorun gözükmüyor. Hatta kendi çalışmalarına göre yüzde 60 civarında bir memnuniyet gözüküyor. Yani Başkan’ın seçimi rahat kazanmasını sağlayan bireysel algısıyla ilgili değişen bir durum yok. İmamoğlu’na kıyasla genel siyasetin hiç bir tarafında yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilçe belediye başkanlarının kendisini ziyaret etmemesinden dert yanacak kadar ‘yerel’ odaklı gidiyor.
Sosyal medyada her paylaşımı yüz binlere ulaşıyor.
* * *
Yavaş yönetiminde göze çarpan sorun rutin işleyişte. Hızlıca sıralayalım:
* Kademeli su zammı AK Parti ve MHP Grubu’nun ret oylarıyla geçmedi.
ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı Meclis görüşmeleri öncesinde gruplara brifing verdi. Ama kademeli tarifeyi kaldıran da kendisiydi. Şimdi gerekli gören de kendisi olunca grupları ikna edemedi.
* Okulların açılmasına iki gün kala şehrin en işlek ana arterlerinden olan Eskişehir Yolu’nun bir bölümünün kapatılması. İhaleler geç yapılmış olabilir, ama öncesinde bunun nedenleri anlatılıp, vatandaşın tepkisi rahatlıkla azaltılabilirdi.
* Çocuk Koruma Evleri meselesi... Hassas bir konu, Büyükşehir Belediyesi sürecin ilerleyen aşamasında haklı da olabilir, haksız da. Ancak her ne olursa olsun ilgili bürokrat konunun siyasi bir hal almasına izin vermeden Başkan Yavaş’ı doğru bilgilendirebilirdi ve mesele bu kadar büyümezdi.
* Son olarak Yazıişleri Müdürümüz Fatih Tekeci’nin gündeme getirdiği Çayyolu Türkkonut Bölgesi’nde yeşil alanların bakımsızlığı. Binlerce ağacın ve bitkinin olduğu bölgede yaşanan bakımsızlık ve telafisi güç zarar. Bu tür şikâyetler kentin pek çok yerinde dile getirilmeye başlandı.
* * *
Şimdi Yavaş’ın önünde yeni bir sınav var. Önümüzdeki ay Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelecek otopark ücretleri meselesi. Mustafa Tuna döneminde 1 TL’ye indirilmişti. Teoride güzel, uygulamada garip sonuçlar doğurmuş hatta bazı oto satıcıları aylık 30 lira ödeyerek araç satışlarını oto parklarda gerçekleştirmeye başlayınca, vatandaş araçlarını park edemez hale gelmişti. Bu sorun halen benzer örneklerle devam ediyor. Bu süreç nasıl yönetilecek, Meclis’in kararı nasıl olacak izleyip göreceğiz.
NOT: Tüm bu bürokratik yüklerin Yavaş’ın sırtına binmesinde en büyük sebep bürokratik işleyişin patronu genel sekreterin atanmamış olması. Ankara’yı bilen-seven-becerikli bir genel sekreter bu aksaklıkların ilacı olacaktır.
BU MECLİSTEN İLGİNÇ PORTRELER ÇIKAR
İlk aylarda açıkçası çok umutlu değildim, yanılmışım.
Bu Büyükşehir Meclisi’nden Türk siyaseti açısından çok ilginç portreler çıkabilir.
Yukarıda da yazdım, Yavaş’ın bürokratlarının basit hatalarına rağmen yükselen bir algısı var.
Kurulduğundan bu yana muhalefete hiç düşmemiş AK Parti grubunun acemiliği üzerinden atmış bir görüntüsü var. Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık sakin ama net ifadelerle siyaset yapıyor, ilçe belediye başkanları da topa girmeye başladı.
Sayıca az olsa da özgül ağırlıklarını hissettiren MHP’de Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan kent odaklı muhalefet ediyor.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker tüm gruplarla iletişim halinde, Meclis’in tansiyonunu düşürme görevinde.
Zor görev CHP Grubu’nda. İktidardalar ve popülaritesi partinin önünde olan bir başkanları var. Fethi Yaşar, Alper Taşdelen gibi etkili belediye başkanlarının yanı sıra Yavaş’ın yol arkadaşlarından Ertan Işık gibi isimler zaman zaman rol alıyor. CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun da Meclis'te çoğunluğu bulunan muhalefet partileriyle Meclis öncesi konuların istişaresini yapıyor.
YAVAŞ ZİYARET BEKLEMEKTE HAKLI
Başkan Mansur Yavaş’ın, “Cumhurbaşkanına da şikâyet ettim. ‘Bizi topladınız çok güzel bir şey yaptınız, şunu bilmelisiniz ki Ankara’daki ilçe belediye başkanlarının bir çoğu bana hayırlı olsuna bile gelemedi” sözleriyle ‘ziyaret’ meselesi yeniden gündeme geldi.
İstanbul’da daha sert siyasetin olduğu bir süreçte Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinin ardından AK Parti’li başkanlar ziyarete gitti.
Ankara’da da Çamlıdere’nin AK Parti’li belediye başkanı Yavaş’ı ziyaret edince ne oldu, ihraç mı edildi?
Mansur Yavaş ziyaret beklemekte haklı.
* * *
Peki Yavaş kendisine gelmeyen/gelemeyen belediye başkanlarını bir Ankara masasında ‘ortak akıl’ buluşmasına çağırsaydı ya da çağırsa, kazanan kim olur?