24 Haziran’ı başkanlar değerlendirdi

Her ne kadar erken seçim beklentisi olsa da gündem yerele dönecek derken 24 Haziran tarihi açıklandı. 2014’te seçilen belediye başkanları, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, iki genel seçim, bir referandum gördü. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini eklediğimizde ne yaptıkları projelerle gündeme gelebildiler ne de siyasi hedeflerini ortaya koyabildiler.

24 Haziran’daki seçimin ardından nasıl bir tablo çıkacak şimdiden tahminde bulunmak için çok erken olsa da partilerin oy oranları yerel hedefler için yol haritası olacak.

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Gelelim 24 Haziran’a gidilirken Başkent’teki son duruma...

Ankara için en büyük değişiklik seçim bölgelerinde olacak. Geçmişte 2 bölgeden 32 milletvekilini Meclis’e gönderen Ankara bu kez 3 bölgeden 36 milletvekili ile temsil edilecek.

4 milyona yakın seçmenle Ankara, İstanbul’un ardından seçimin kaderini belirleyen kentler arasında olacak. Ankara’daki rüzgarın İç Anadolu’yu da etkilediği düşünüldüğünde Başkent’in tercihi daha da önemli hale gelecek.

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Ankara’daki son durumu partilerin il başkanlarına sordum, çalışmalarını anlattılar, hedefleri açıkladılar:

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı: Şubat kongremizin ardından zaten kapı taramalarını hızlandırmıştık. Aslında bu çalışmalarımıza yerel seçim için başlamıştık, erken seçim kararı olunca kaldığımız yerden büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Son il başkanları toplantısında Ankara, teşkilata en çok üye kaydeden il oldu. Bu ayki toplantıda da aynı tablo olacaktır diye düşünüyorum. Her ay 10 binin üzerine yeni üye kaydımız var. Ankara’da 700 bin üyemiz var bu da seçmenin yüzde 18’i demek. Bunu yüzde 25’lere çıkarmak için çalışıyoruz. Şu an 16 milletvekilimiz var. Hedefimiz bu sayıyı 25’e çıkarmak. Mevcut rakamlara göre Ankara’ya ilave edilen 4 vekili zaten biz alıyoruz. AK Parti’nin Ankara oy oranı Türkiye oy oranıyla genelde yakın oluyor. Biz de Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 50’yi aşan bir oran bekliyoruz.

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CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin: Seçime hazırırız, hazırlıklarımız da bitmişti. Hatta 1 mayıs’ta yerel seçim için sahaya inecektik. Şimdi milletvekili adaylarımızın belli olmasını bekliyoruz. Programımız, dokümantasyonumuz, materyallerimiz hazır. Adaylar açıklansın, yola çıkıyoruz. CHP olarak Türkiye’de en güçlü olduğumuz kentlerden biri Ankara. Bunu yerel seçimde de referandumda da gördük. Ankara’da 36 milletvekilinin en az yarısını alacağımızı düşünüyorum. Hem rakamlar hem de araştırmalarımız bunu gösteriyor. Bu rakamın da üstüne çıkmak için gayret göstereceğiz.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ: İl kongremizin ardından saha çalışmalarına hız vermiştik. Mahalle temsilcilerimizden, sandık görevlilerimize varana dek tüm kadromuzu yerel seçimler için hazır hale getirmiştik. Aylardır, sahada istişare toplantıları yapıyoruz. Erken genel seçim kararının ardından saha programlarımızı yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye genelinde, özellikle de Başkent Ankara’da oylarını kat kat arttıracağına inanıyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında da bu işaretleri alıyoruz. Bilindiği üzere Ankara’da seçim bölgesi 2’den 3’e çıktı. Milletvekili sayısı da belli oranda arttı. Aday listelerimiz açıklandığı an itibariyle, sahada yürünmedik sokak, girilmedik hane, sıkılmadık el bırakmayacak şekilde programlarımızı hazırladık.

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İyi Parti İl Başkanı Mesut Özarslan: 16 Aralık’ta il başkanlığımızı açtık ve çalışmalarımızı başlattık. Çalışmaları koltuktan değil sokaktan başlattık. 25 ilçede teşkilatlandık ve Ankaralılarla kucaklaştık. Sahada ne AKP’yi ne CHP’yi ne de diğer partileri gördük. Halkın içinden doğduk ve vatandaşın menfaatleri doğrultusunda projelerimiz anlattık. Ankara’da oy oranımızın şu anda yüzde 35’lerde olduğunu görüyoruz. Hedefimiz yüzde 45. Yüzde 40’ı geçtiğimizde zaten 15-16 milletvekili çıkarmış olacağız. Milletvekili adaylarımız açıklandığında milletin vekilleri olduğu görülecek. Şu an ülkede gerginlik gözükse de gergin olan taraf biz değiliz. Genel Başkanımız Meral Akşener’in rahatlığı halkın kendisine gösterdiği teveccühten kaynaklı. Sahada kendisine olan ilgi ve sevgiyi biz de görüyoruz. Tarifsiz bir kadın hareketi var. 24 Haziran’da hem Ankara’da hem Türkiye’de kazanacağız.

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HDP Ankara İl Eşbaşkanı Nur Aytemur: Seçim startımızı geçen hafta verdik. Aslında AKP’nin ve MHP’nin bir yıldır alttan alttan seçim çalışması yaptığını biliyoruz. Yenilenen il başkanlarıyla birlikte aslında HDP de çalışmasını başlatmıştı. Tüm Türkiye il başkanlarının olduğu toplantıda seçim tarihini öğrendik. O toplantının da temel gündemi erken seçimdi. Bu süreç bizim ön göremediğimiz bir süreç değildi. Sadece 24 Haziran gibi iki ay sonrasında yapılmasını baskın seçim olarak adlandırdık. Ankara olarak bugün (dün) yasal sürecin dolmasından dolayı aday olmak isteyen yöneticilerimizin istifa etmelerini istedik. Adaylar üzerine yoğunlaşma yok, herkesin başvurusuna açık şekildeyiz. MYK’mız dün (önceki gün) toplandı. Şimdiden adayları toparlamaya başladık. Özellikle sandık güvenliği konusunda ortaklaşabileceğimiz kurumlarla şimdiden sandık güvenliğini sağlayacak bir yapı da kurduk.

NOT: Sabah saatlerinde 24 Haziran seçimleri için görüşlerini aldığım AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı ve CHP İl Başkanı Adnan Keskin, akşam saatlerine doğru milletvekilliği için görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular. Aday adayı olduklarını açıklayan her iki ismin de partilerinden milletvekili adayı gösterilmesi bekleniyor.