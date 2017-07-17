Siz Hiç Klorofile Ekmek Bandınız Mı?

Güneş boşuna batıyor, kuşlar boşuna uçuyor, trafik boşuna akıyordu. Her şey çok anlamsızdı. Tatil bitmişti, İstanbul’a dönüyordum. Kendimi inanılmaz keyifsiz hissediyordum. Üzerime aşırı bir ağırlık çökmüş, adım atamayacak, nefes alamayacak haldeydim. Sürüne sürüne eve geldim, bari bir duş alayım da bu haleti ruhiyem geçsin dedim. Gördüğünüz gibi eski Türkçe yazmaya başladım, düşünün ne kadar ağırlaştım. Neysesine gelirsek duştan çıktım, ağırlık hissiyatı hala devam ediyor. O sırada banyodaki tartıyla göz göze geldik. Fonda, katilin kızı karanlık ormanda kovalama müziği duyuldu. Dındındındındındın… Katil kıza, ben tartıya yaklaşıyordum. Korkunç Bir Film 8- Tatilde Kilo Aldım çok yakında Denizz Aşırı Sinemalarındaydı…

Tamam kabul ediyorum, beş günde Ege Denizinin tüm su altı stoklarını tüketmiş olabilirdim, ama diyetisyenim bir keresinde uçak yolculuğu vücutta ödem yapar demişti. Yoksa beş günde üç kilo almamı, ateistler bile gelse açıklamayazdı. Ödemdir o ödemdir diyip, ağlayarak yatağa gittim. Ama sabaha kadar bu beş günün kalori hesabını yapmaktan uyuyamadım, bütün bunlar yetmezmiş gibi rahmetli matematik örtmenime mezarında iki ters bir düz haroşe yaptırdım ama işin içinden çıkamadım. Tamam yedim kabul ediyorum, bizde inkar yok. Tamam garson bu sana fazla dedi siparişlerimin yarısını getirmeme cesaretinde bulundu restoranı bir birine kattım, yetmedi altı tane ara sıcak siparişiyle rekorlar kitabına adımı altın harflerle yazdırdım, tamam deniz mahsüllü spagettiye kafamı soktum bunların hepsini kabul ediyorum. Ama atladığımız bir şey var, yediğim kadar da yüzdüm arkadaşlar. Sizi temin ederim sudan çıkmadım. Yavru bir mobidik gibi suyun altını üstüne getirdim, ordan oraya fış fış yüzdüm. Ellerim buruş buruş nonnik nine olmadan da sudan çıkmadım. Ama demek ki yediğin kadar yakacaksın formülü bende işlemiyor, hiçbir zaman yaktığım yediğimin önüne geçemiyormuş. Hayır şu meretler, geldikleri gibi gitseler hiç sorun olmayacaktı ama ne yediysem içimde kaldı. En son kulağımdan kalamar, burnumdan karides çıkar diye düşünüyordum ama siz yabancı değilsiniz en ufacık bir çıkış sağlanmadı. Atalarımız hiç üşenmemiş, oturmuş yemiş yemiş yapamamış deyimini tam olarak benim için söylemişlerdi.

Ben bunların hepsini düşünürken uyuya kalmışım. Sabah uyandığımda ödemdir inşallah amin Yarabbim konuyu biliyorsun sen bana yardım diyerek tartıya koştum. Sonuçlar LYS’de olsa ben üçüncü tercihlere kalmış, en az beşinci kayıt döneminde istediğim üniversiteye kayıt olmuştum diyim ben size. Hatta yetmemiş annem gelmiş, Ayşe teyzenin kızı yüzde onluk dilime girmiş, sen kaçıncı dilimdesin diye sormuştu. Benimse şuan aklım fikrim tatilde yediğim dilim dilim zeytinyağlı yunan ekmeklerindeydi. Son pişmanlık neye yarar, her şeyin bedeli var isimli şarkı Deniz için gelsindi. Pencereyi açıp, “ bağırın ulan iyi ki yulaf var diye ” şeklinde haykırdım, ardından ananasımı yulafıma katıp kahvaltımı yaptım. Ofise gittiğimde herkesin bronzluğumu değil, tatilde aldığım kiloları konuşmaya başladığını fark ettim. Bunda sevgili patroşkamın da rolü esirgenemez tabi. Herkesin içinde bana, duydum ki bütün Yunan adasını yemişsin Deniz demeseydi iyiydi. “ Çocuklar Duymasın’da bir rol var, şişman bir kız. Sen oyna” diye de ekledi. Aman Tanrım 1. Bölüm 23 Temmuz’da yayınlanacaktı, çekimler ise çoktan başlamıştı. Oyunculuk kariyerime şişman bir kızı oynayarak başlamaya hiç niyetim yoktu. Benim acilen kilo vermem gerekiyordu, televizyona tombalak bir şekilde çıkamazdım. Son aldığım kilolardan hızlı bir şekilde kurtulmamın tek bir yolu vardı: Detoks!

Detoks bittiğinde şok edici bir gerçekle yüzleştim. Detokstan sonra hemen eski beslenme düzenine geçemiyormuşuz. İki hafta kadar yine hafif ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyormuş. Yoksa yaptığımız detoks boşa gidermiş. Yani benim menemene ekmek banma hayalim de böylece yıkılmış. Gökten yine üç tane yeşil elma düşmüş. Masal mutlu sonla bitmemiş.... İyi tarafından bakarsak ben bu sayede üç kilo verdim. Başlarda sabahları kefir içmeyi, yulaf yemeyi, öğlen ve akşamları da sadece sebze ve salatayla beslenmeyi sorun etsem de şimdi alıştım. Bu yazıyı size geçen haftaya göre üç kilo daha hafif yazıyorum. Sanırım bunun duygusu, deniz mahsüllü spagettiden daha lezzetli =)

23 Temmuz, yani önümüzdeki pazar akşamı Çocuklar Duymasın Kanal D’de başlıyor. Ben de İrem karakteriyle evlerinize konuk olacağım. İlk bölümlerde biraz tombalak olabilirim, ama ilerleyen bölümlerde Adriana Lima’yla yarışırım. Aman Metin Hara duymasın! Başta diyet ve oyunculuk olmak üzere, diğer tüm #denizzasiri maceralarım için @denizzgok instagram hesabıma beklerim. Sizi seviyor ve çok öpüyorum. Maydonozla, klorofille, aloe verayla kalın. Örtmen geldi bye…