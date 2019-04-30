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Daha nice 15 yıllara...

Hürriyet Haber
30.04.2019 - 10:31 | Son Güncelleme:

2009 yılında Hürriyet’teki maceram Bursa gazetesi ile başladı.

Daha nice 15 yıllara...
Şu son 10 yılı birlikte devirdik...
Sadece onunla mı?
Hayır, aynı zamanda sizinle!

*
Yerelde bir gazete çıkarmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ancak taşıdığımız sorumlulukla yolumuza devam ettik.
Bursa için inandığımız, kentimize yararı olacak doğru haberleri yaparak, dürüstlükten hiçbir zaman ayrılmadık...
Kızanlar olmadı mı? Oldu elbet...
Herkese, her kuruma eşit davrandık.
Bunun için de son derece temkinliydik...
Tek hedefimiz, 15 yıldır olduğu gibi, ödün vermeden daha uzun yıllar yolumuza devam etmek.

*
15 yıl bitti...Dile kolay...
Gerçekten de öyle...
Geride kalan süreçte yoğun ve stresli yıllarımız oldu.
Kalitemizi ve çizgimizi asla bozmadık.

*
Bu sayıyla 15. yıla girdik...
Birlikte büyümek, gelişmek inanılmaz bir duygu.
Her şeyi birlikte paylaştık.
Hürriyet Bursa’da çalışmanın büyük gururuyla, gazetemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen Hürriyet Bursa Ailesi’ne ve okuyucularımıza sonsuz teşekkürler...

Etiketler: esma çeşner

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