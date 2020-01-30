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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Yenilenme zamanı

30 Ocak 2020

Beni tanıyan bilir detoks konularına ne kadar ilgili ve meraklı olduğumu.

Türkiye’de hatta kısmen dünyada tecrübelemediğim detoks merkezi kalmadı diyebilirim.
Ama artık en kapsamlılarından birisi İstanbul Maçka’ya açıldı.
Ben de hemen soluğu Vitalica Wellness’de aldım. Uzun zamandır istediğim ozon terapisini yaptırdım.
Ozon terapisi nedir diyenler için; bir miktar kanımızı damardan alıp, ozon ilave edip tekrar kanımızın içine enjekte ediyorlar.
Kanımızdaki oksijen oranını artırıp daha kaliteli yaşamamızı sağlıyor diyebilirim.
Tabii ki bir kereyle yetinmedim, 10’lu paket aldım. 3 ay sonra sonuçları göreceğiz, bakalım...
Onun dışında Vitalica’da 14 adet vitamin mevcut.
Benim gibi kendinden 10 yaş küçük arkadaş gruplarınız varsa, onların hızına yetişmek için Speedy Gonzales bakımlarını yaptırmak gerekiyor.
Yaza kadar yavaş yavaş bütün hizmetleri denemeyi düşünüyorum.
Üstüne de her gittiğimde kafesindeki protein shake’lerinden içip günüme devam etmeyi...

Ben 03’lüyüm, sen?

Güleyim mi, ağlayayım mı halime bilemedim...
Neden mi?
Geçtiğimiz gün bir restoranda oturmuş, arkadaşımla sağlıklı sağlıklı yemeklerimi yiyip “Tatlı yesek mi, yok bir hurma yiyeyim yeter” hesabı yaparken, yan masada sohbetin dibine vuran ergen bir grubun konuşmalarına kulak misafiri oldum.
Heyecanlılar malum...
Ama en dikkatimi çeken, birbirine sordukları “Kanka ben 03’lüyüm, ya sen kaçlıydın 02’li mi?” soruları oldu.
“Bu ne acaba? Yeni jenerasyon şifreli konuşmalar mı” derken, gerçeği öğrenmenin verdiği üzüntüyle çöktüm.
2000’li yıllarda doğan çocuklar kendilerine böyle diyormuş. Yani biri yanınızda “01’liyim ben” derse, Adanalı sanmayın sakın...

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