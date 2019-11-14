Yeni ünlü tripleri

Son zamanlarda sosyal medya taktikleri biraz değişik bir yol almaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde hayran sayfalarından birinden bir uyarı geldi, “Merve Boluğur sizi takipten çıkarmış” diye.
Baktım, ben dahil bütün yakın arkadaşlarını çıkarmış.
Aradım, açmadı.
Neyse vardır bir bildiği, ortaya çıkınca anlatır dedim. Belki de yeni bir projesi vardır diye umuyorum.
Öte yandan Edis Görgülü’nün profili çıktı karşıma. Onun takip etmelerinde bir sıkıntı yok.
Ama o da bu zamana kadar olan bütün paylaşımlarını silmiş, sadece son imajıyla çektirdiği üç fotoğrafını koymuş.
Edis geçmişine bir çizgi çekmiş...
Tüm bunların üzerine bir de Burcu Esmersoy ve Demet Akalın arasında yaşanan polemik gündeme geldi.
Burcu da “Sosyal medyacılar bir şey deniyorlardı, ondan çıkarmışlardır takipten” deyince, anlamadığım yeni dönem ünlü taktikleri ortaya çıkmaya başladı.
Bakalım daha kimlerden “unfollow” yiyeceğiz, kimler fotoğraflarımızı silecek...
Patronu arasan da cevap aynı
Geçen akşam yakın arkadaşlarımla Bebek Otel’in altında yeni açılan Dragon Restoran’a gittik.
Amma velakin “gittik” demek öyle kolay olmuyor.
Sahibi Ergün Abi’yi 1 hafta önceden aramama rağmen “Yer açılırsa haber vereceğim Cihancım” dedi ve gideceğim gün ancak yer açılabildi.
Gidince anlıyorsun ki 65 kişilik çok butik bir restoran olmuş.
Lezzetler Hilton’daki Dragon ile aynı.
Ergün Abi her zamanki gibi işinin başında, misafirlerle birebir ilgileniyor.
Mahmut Anlar ve ekibinin elinden çıkmış dekorasyonu ve muhteşem manzarasıyla bu kış popüler mekanlar arasına girer Bebek Dragon.
Eee tabii deniz kenarında olmasının avantajıyla...
Basına yakalanmak istemeyen ya da yalısından çıkıp rahat kıyafetleriyle gelecek olanlar da teknelerle yanaşıp, yemeklerini yiyip aynı şekilde gidebilir.
Peki yeni mekanda bu kadar güzel şeyler bir aradayken ortalama fiyat ne derseniz...
5 kişi gayet güzel yedik, kokteyllerimizi içtik, toplam 1500 lira hesap ödedik. Yani kişi başı 300 lira civarında...
Bu çocuğa dikkat
Son dönemde okuduğu ya da düet yaptığı şarkıları özellikle girip YouTube’dan dinliyorum ve sesini çok beğeniyorum.
Kimden mi bahsediyorum? Bu yeni yeteneğin ismi Bilal Sonses.
Bilal, Bengü ile yaptığı düetle hayatımıza girdi ve hızlıca ilerledi. Sonra Reynmen ile düetini dinledim. Son günlerde de dilime yeni çıkardığı “Neyim Olacaktın” şarkısı takıldı. Story’lerde arabada şarkı söylerken, dolu dolu alanlarda konser verirken görüyorum kendisini. Genç jenerasyon ve halk sevmiş Bilal’i. Hızlı bir ilerleyiş yapmış. Bol şanslar Bilal ama arabada şarkı söylemelerini biraz fazla paylaş, bayılıyorum çünkü...
Yeni ünlü tripleri
Son zamanlarda sosyal medya taktikleri biraz değişik bir yol almaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde hayran sayfalarından birinden bir uyarı geldi, “Merve Boluğur sizi takipten çıkarmış” diye.
Baktım, ben dahil bütün yakın arkadaşlarını çıkarmış.
Aradım, açmadı.
Neyse vardır bir bildiği, ortaya çıkınca anlatır dedim. Belki de yeni bir projesi vardır diye umuyorum.
Öte yandan Edis Görgülü’nün profili çıktı karşıma. Onun takip etmelerinde bir sıkıntı yok.
Ama o da bu zamana kadar olan bütün paylaşımlarını silmiş, sadece son imajıyla çektirdiği üç fotoğrafını koymuş.
Edis geçmişine bir çizgi çekmiş...
Tüm bunların üzerine bir de Burcu Esmersoy ve Demet Akalın arasında yaşanan polemik gündeme geldi.
Burcu da “Sosyal medyacılar bir şey deniyorlardı, ondan çıkarmışlardır takipten” deyince, anlamadığım yeni dönem ünlü taktikleri ortaya çıkmaya başladı.
Bakalım daha kimlerden “unfollow” yiyeceğiz, kimler fotoğraflarımızı silecek...
Patronu arasan da cevap aynı
Geçen akşam yakın arkadaşlarımla Bebek Otel’in altında yeni açılan Dragon Restoran’a gittik.
Amma velakin “gittik” demek öyle kolay olmuyor.
Sahibi Ergün Abi’yi 1 hafta önceden aramama rağmen “Yer açılırsa haber vereceğim Cihancım” dedi ve gideceğim gün ancak yer açılabildi.
Gidince anlıyorsun ki 65 kişilik çok butik bir restoran olmuş.
Lezzetler Hilton’daki Dragon ile aynı.
Ergün Abi her zamanki gibi işinin başında, misafirlerle birebir ilgileniyor.
Mahmut Anlar ve ekibinin elinden çıkmış dekorasyonu ve muhteşem manzarasıyla bu kış popüler mekanlar arasına girer Bebek Dragon.
Eee tabii deniz kenarında olmasının avantajıyla...
Basına yakalanmak istemeyen ya da yalısından çıkıp rahat kıyafetleriyle gelecek olanlar da teknelerle yanaşıp, yemeklerini yiyip aynı şekilde gidebilir.
Peki yeni mekanda bu kadar güzel şeyler bir aradayken ortalama fiyat ne derseniz...
5 kişi gayet güzel yedik, kokteyllerimizi içtik, toplam 1500 lira hesap ödedik. Yani kişi başı 300 lira civarında...
Bu çocuğa dikkat
Son dönemde okuduğu ya da düet yaptığı şarkıları özellikle girip YouTube’dan dinliyorum ve sesini çok beğeniyorum.
Kimden mi bahsediyorum? Bu yeni yeteneğin ismi Bilal Sonses.
Bilal, Bengü ile yaptığı düetle hayatımıza girdi ve hızlıca ilerledi. Sonra Reynmen ile düetini dinledim. Son günlerde de dilime yeni çıkardığı “Neyim Olacaktın” şarkısı takıldı. Story’lerde arabada şarkı söylerken, dolu dolu alanlarda konser verirken görüyorum kendisini. Genç jenerasyon ve halk sevmiş Bilal’i. Hızlı bir ilerleyiş yapmış. Bol şanslar Bilal ama arabada şarkı söylemelerini biraz fazla paylaş, bayılıyorum çünkü...