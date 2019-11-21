Geçen akşam Kanal D’de yayınlanan, başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un oynadığı “Azize” dizisine yetişmek için koştur koştur eve attım kendimi.
Hemen bitki çayımı ve abur cuburlarımı başucuma koyup Kanal D’yi açtım.
Gayet başarılı bir ekiple yola çıkılmış.
Konusu da tam bizim seveceğimiz gibi...
Büyük bir aile karşısında dik durmaya, erkek kardeşini korumaya çalışan bir genç kızın öyküsü etrafında şekillenecek dizi.
Dizideki favorin kim derseniz, Buğra Gülsoy’un canlandırdığı Kartal Alpan derim.
Gülsoy güzel bir oyunculukla ilk bölüme damgasını vurdu.
Bakalım ileriki bölümlerde bizi neler bekliyor...
İşte öneriler
Sizin için araştırdım. Gittiğim, memnun kaldığım mekan önerilerim...
◊ Günay Restoran’da cuma akşamlarını Ebru Gündeş kapatmış durumda. Her hafta kapalı gişe, dinlemek isterseniz yerinizi ayırtın...
◊ Ulus 29’da cuma ve cumartesi akşamları yemek yiyip, İstanbul manzarası karşısında sabahın ilk ışıklarına kadar dans etmek mümkün.
◊ Hotel Les Ottomans’daki Park Şamdan’da salı ve perşembe akşamları canlı müzik var.
Salı akşamları
Metin Arolat’ın
sahneye çıktığı mekanda yemek yedikten sonra, aşağıda yer alan club bölümüne geçebilirsiniz. Eski, özlediğiniz Şamdan müzikleriyle dans etmek garanti.
◊ Nişantaşı St. Regis’in üst katındaki Spago, ilk açıldığı zamanlardaki gibi hiç çizgisini bozmadan hizmet veriyor. Havalar bozmadan gidin derim.
Hoş geldin Mr. Bao
Yeni bir mekanımız oldu. Mr. Bao isimli mekan, geçen hafta Maslak’ta iş merkezlerinin göbeğinde açıldı.
Bao ekmeği içinde Türk lezzetleri sunan mekanda, cheddar peynirli kokoreçten iskendere, tantuniden ıslak hamburgere her şey var.
Favorim kesinlikle cheddar’lı kokoreç oldu.
Paket servis de geçtiğimiz günlerde başladığına göre Maslak ve çevresinde oturanlar ayrıca yaşadı.
Yeni heyecanımız: Azize
Geçen akşam Kanal D’de yayınlanan, başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un oynadığı “Azize” dizisine yetişmek için koştur koştur eve attım kendimi.
Hemen bitki çayımı ve abur cuburlarımı başucuma koyup Kanal D’yi açtım.
Gayet başarılı bir ekiple yola çıkılmış.
Konusu da tam bizim seveceğimiz gibi...
Büyük bir aile karşısında dik durmaya, erkek kardeşini korumaya çalışan bir genç kızın öyküsü etrafında şekillenecek dizi.
Dizideki favorin kim derseniz, Buğra Gülsoy’un canlandırdığı Kartal Alpan derim.
Gülsoy güzel bir oyunculukla ilk bölüme damgasını vurdu.
Bakalım ileriki bölümlerde bizi neler bekliyor...
İşte öneriler
Sizin için araştırdım. Gittiğim, memnun kaldığım mekan önerilerim...
◊ Günay Restoran’da cuma akşamlarını Ebru Gündeş kapatmış durumda. Her hafta kapalı gişe, dinlemek isterseniz yerinizi ayırtın...
◊ Ulus 29’da cuma ve cumartesi akşamları yemek yiyip, İstanbul manzarası karşısında sabahın ilk ışıklarına kadar dans etmek mümkün.
◊ Hotel Les Ottomans’daki Park Şamdan’da salı ve perşembe akşamları canlı müzik var.
Salı akşamları
Metin Arolat’ın
sahneye çıktığı mekanda yemek yedikten sonra, aşağıda yer alan club bölümüne geçebilirsiniz. Eski, özlediğiniz Şamdan müzikleriyle dans etmek garanti.
◊ Nişantaşı St. Regis’in üst katındaki Spago, ilk açıldığı zamanlardaki gibi hiç çizgisini bozmadan hizmet veriyor. Havalar bozmadan gidin derim.
Hoş geldin Mr. Bao
Yeni bir mekanımız oldu. Mr. Bao isimli mekan, geçen hafta Maslak’ta iş merkezlerinin göbeğinde açıldı.
Bao ekmeği içinde Türk lezzetleri sunan mekanda, cheddar peynirli kokoreçten iskendere, tantuniden ıslak hamburgere her şey var.
Favorim kesinlikle cheddar’lı kokoreç oldu.
Paket servis de geçtiğimiz günlerde başladığına göre Maslak ve çevresinde oturanlar ayrıca yaşadı.