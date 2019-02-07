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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Türkiye’den sonra Los Angeles’ı kesecek

7 Şubat 2019

Yıllardır hep duyarsınız...


Kuzen diye diye hepimizi tıraş eden, bizi boşverin Neymar, Messi gibi dünyaca ünlü futbolcuları da makaslayan kuaförümüz Veysel Şenel namıdiğer Salon Veysel, Los Angeles’a şube açıyor.
Yıllardır siyasi, futbol, sanat camiasına hizmet veriyordu.
Şimdi dünya starlarını tıraş edecek.
Bakalım Nusret’in dünyaca ünlü starlara et yedirme videolarından
sonra Veysel’in de saç kesim videoları meşhur olacak mı...

Yine yeniden bir şov daha

Ekimde bir defile, kasımda danışmanlığını yaptığı İTKİB defilesi ve 3 ay sonra New York Moda Haftası’nda bir defile daha...
Vallahi helal olsun.
Her ay defile yapmak ve her defileye yeni koleksiyon çıkarmak herkese nasip olmaz.
Kimden mi bahsediyorum, modanın dahi çocuğu diye anılan Hakan Akkaya’dan.
10 Şubat Pazar günü New York’da “glam rock” koleksiyonunu sergileyecek Hakan.
Koleksiyonunu inceledim ve tek kelimeyle bayıldım.
Bakalım Jeremy Scott ve Anna Sui ile aynı takvimde yer alan Hakan gece gündüz çalışıp hazırladığı parçaları dünyaca ünlü katılımcılara beğendirebilecek mi...
Defilede Çağla Şikel ve Didem Soydan şov olacağı kesin.
Hadi bakalım Amerika’ya ders verip gelin

Tatil bitti davetler başladı

Sömestir tatilinin bitmesi ile beraber birçok firma da hareket geçti.
Her güne 3 davet sıkıştırıp ordan oraya koşturmalar, arabada kıyafet değiştirmeler, yüksek topuklu ayakkabılardan eve dönerken babet ayakkabılara geçmeler...
Davetiyesi olmadan girmeye çalışanlar, listede adı olmayıp ‘Ben davet sahibini tanıyorum’
deyip içeri sızma hareketleri bizi bekler...

Gözüme çarpanlar

◊ Mert Alaş’ın Kendall Jenner’ı soyması... (Sanki ilk defa soyunmuş gibi)
◊ Genç yetenek Aleyna Tilki’nin konser şovu, dansları, şarkıları ve hayranı olduğu Selda Bağcan’la düeti...
◊ 5 yıl aradan sonra çıkan Ebru Gündeş şarkıları...
◊ “Organize İşler Sazan Sarmalı” filminde Kıvanç Tatlıtuğ’un süper oyunculuğu...

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