Setlere gümbür gümbür dönüyorlar

Bazen bazı oyuncuları görmek istersin ve eski dizilerini, filmlerini izlersin. İşte onlardan ikisi, uzun aradan sonra setlere dönüş yapıyor.
Kimler mi?
Biri 10 sene önce mutlu bir evliliğe imza atıp setlere veda eden ve iki tatlı çocuğu olan Yasemin Özilhan.
En son “Doktorlar” dizisinde Ela karakteriyle bıraktığımız Özilhan, bu hafta yayınlanacak “Mucize Doktor”a konuk oyuncu olarak geliyor. Hem de Dr. Ela olarak. Haberi görür görmez heyecanlandım ve Yasemin’e tebrik mesajımı attım.
Bugünkü bölümü ekran karşısından kalkmadan izleyeceğim.
Duyduğuma göre bu diziden aldığı parayı bir vakfa bağışlayacakmış Yasemin.
Kendisini bir kez daha tebrik ettim. Hadi bakalım Dr. Ela, iyi ameliyatlar sana...
Uzun aradan sonra geri dönen bir diğer isim de Beren Saat.
Ekranda hâlâ yayınlanan “Aşk-ı Memnu”da canlandırdığı, kendisini adeta bir halk kahramanı haline getiren Bihter karakteri, yerini Atiye’ye bırakıyor.
Netflix yapımı “Atiye”de bir ressamı canlandıran Saat, bu rolüyle de uzun süre akıllarda kalacak gibi gözüküyor.
Dizi 27 Aralık’ta başlıyor.
Beren ayrıca yıllar sonra Based İstanbul dergisine verdiği röportajında kendini, sektörü, dijitalleşmeyi öyle güzel ifade etmiş ki, hayran kalacaksınız.
Beren’in bu samimi röportajını gözünüzü kırpmadan okuyacağınıza eminim.
“Dijital dünyayla beraber ünlülük ulaşılabilirliği dönemine geldik” demiş.
Ee haksız da sayılmaz. Dijital dünyanın kimilerini meşhur ettiği, kimilerini de yok ettiği bir dönemde değil miyiz?
Instagram dolandırıcıları
Hepimiz photoshop yapıp, oramızı buramızı küçültüp hafif kusurlarımızı kapatıyoruz.
Amma velakin uçurum farkı ile hile yapanlar da varmış.
Geçen gün Furkan Andıç’ın itirafı düştü önümüze.
Sosyal medyada sohbet ettiği kızla buluştuğu kız arasında uçurum derecesinde farklılık olduğunu, çok utanıp ne diyeceğini bilemediğini söylemiş.
Ee be yakışıklım, sen neden utanırsın, sen niye üzülürsün?
Sana bana bize bunu yaşatan, photoshop olayını abartıp esmerken sarışın gözüken, kahverengi gözlüyken mavi gözlü gözüken Instagram dolandırıcıları utansın bence.
Setlere gümbür gümbür dönüyorlar
Bazen bazı oyuncuları görmek istersin ve eski dizilerini, filmlerini izlersin. İşte onlardan ikisi, uzun aradan sonra setlere dönüş yapıyor.
Kimler mi?
Biri 10 sene önce mutlu bir evliliğe imza atıp setlere veda eden ve iki tatlı çocuğu olan Yasemin Özilhan.
En son “Doktorlar” dizisinde Ela karakteriyle bıraktığımız Özilhan, bu hafta yayınlanacak “Mucize Doktor”a konuk oyuncu olarak geliyor. Hem de Dr. Ela olarak. Haberi görür görmez heyecanlandım ve Yasemin’e tebrik mesajımı attım.
Bugünkü bölümü ekran karşısından kalkmadan izleyeceğim.
Duyduğuma göre bu diziden aldığı parayı bir vakfa bağışlayacakmış Yasemin.
Kendisini bir kez daha tebrik ettim. Hadi bakalım Dr. Ela, iyi ameliyatlar sana...
Uzun aradan sonra geri dönen bir diğer isim de Beren Saat.
Ekranda hâlâ yayınlanan “Aşk-ı Memnu”da canlandırdığı, kendisini adeta bir halk kahramanı haline getiren Bihter karakteri, yerini Atiye’ye bırakıyor.
Netflix yapımı “Atiye”de bir ressamı canlandıran Saat, bu rolüyle de uzun süre akıllarda kalacak gibi gözüküyor.
Dizi 27 Aralık’ta başlıyor.
Beren ayrıca yıllar sonra Based İstanbul dergisine verdiği röportajında kendini, sektörü, dijitalleşmeyi öyle güzel ifade etmiş ki, hayran kalacaksınız.
Beren’in bu samimi röportajını gözünüzü kırpmadan okuyacağınıza eminim.
“Dijital dünyayla beraber ünlülük ulaşılabilirliği dönemine geldik” demiş.
Ee haksız da sayılmaz. Dijital dünyanın kimilerini meşhur ettiği, kimilerini de yok ettiği bir dönemde değil miyiz?
Instagram dolandırıcıları
Hepimiz photoshop yapıp, oramızı buramızı küçültüp hafif kusurlarımızı kapatıyoruz.
Amma velakin uçurum farkı ile hile yapanlar da varmış.
Geçen gün Furkan Andıç’ın itirafı düştü önümüze.
Sosyal medyada sohbet ettiği kızla buluştuğu kız arasında uçurum derecesinde farklılık olduğunu, çok utanıp ne diyeceğini bilemediğini söylemiş.
Ee be yakışıklım, sen neden utanırsın, sen niye üzülürsün?
Sana bana bize bunu yaşatan, photoshop olayını abartıp esmerken sarışın gözüken, kahverengi gözlüyken mavi gözlü gözüken Instagram dolandırıcıları utansın bence.