Sardinya günlüğü

İki ay Bodrum’da kalıp, işten güçten kısa bir fırsat bulunca yakın arkadaş grubumla İtalya’nın Sardinya Adası’nda aldım soluğu... Güzel bir araştırma ve gidenlerden alınan geri dönüşlerle keyifli bir 4 gün geçirdik. Minimum 60 metre teknelerin bulunduğu adada Beyonce’nin her sene kiraladığı ‘Kısmet’ teknesi de vardı. İçinde 30 personelin çalıştığı 95 metrelik teknenin haftalık kirası 1 milyon euro imiş. Eee bütün kış çalışan Beyonce bu keyfi de birazcık hak ediyor sanki... İşte size kısa bir Sardinya turu...
La Maddalena Koyu:
Adanın en keyifli ve popüler koylarından. Cam gibi bir denizi var ve burada minimum 60 metre olan tekneler bulunuyor. Denize girmek isterseniz, çok güzel tipik bir İtalyan beach’i de var.
La Scogliera Restaurant:
Genelde öğle yemeklerinde tercih edilen, maksimum 70-80 kişilik tam bir ada restoranı. Taze balıkları, makarnaları muhteşem diyebilirim. İtalya’nın birçok yerinde müzik direktörlüğü yapan bir DJ’i var. İstediğiniz şarkıyı çaldırabiliyorsunuz. Arapların üst üste şarkılarını çaldırdıkları yerde benim Tarkan’dan “Şıkıdım” çaldırmamam olmazdı tabii ki... Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın!
Cala di Volpe:
Adanın en bilinen oteli. Kime sorsam “Mutlaka git içindeki restorana” dediler. Adanın en meşhuru olmasını fiyatlara güzel yansıtmışlar... Menüsü fiks. Birkaç alternatifli olarak servis ediliyor ama içinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Et ve balıkları çok lezzetli. Özellikle başlangıçtaki burrata peynirini ve bellini kokteylini deneyin.
Porto Cervo Marina:
Adanın en kalabalık yerlerinden. İstersen yemekten sonra alışverişini yap, istersen dondurmanı yiyip sevgilinle el ele tur at, istersen sanat galerilerini gez. Birçok dünya markasının mağazası bulunuyor burada ve en iyi ürünlerini getiriyorlar. Eee tabii ki Arap ve Rus zenginler de gerekli harcamaları yapıp adayı kalkındırmayı ihmal etmiyor. En çok dikkatimi çeken, dünyaca ünlü mücevher ve saat firmalarının kapılarının önünde İtalyan polislerin beklemesi oldu.
Gerçekten saat alıcısı olsan bile, mağazaya girerken gözleriyle sana “İçeride ayağını denk al!” mesajını veriyor karizmatik İtalyan polisler...
Billionaire ve Cavalli Club:
Adanın en popüler gece kulüpleri olan mekanların destekçileri, marinada her köşe başında kartvizit dağıtıp sizi kulübe davet ediyor.
Tabii davet edenler İtalyan yakışıklılar ve güzeller olunca bir gitsek mi diyorsunuz. Ama ben her günümü su sporları yapıp denize girerek geçirince, geceye pek halim kalmadığından gidemedim. Bir dahaki Sardinya tatilimde mutlaka gideceğim.
Sardinya günlüğü
İki ay Bodrum’da kalıp, işten güçten kısa bir fırsat bulunca yakın arkadaş grubumla İtalya’nın Sardinya Adası’nda aldım soluğu... Güzel bir araştırma ve gidenlerden alınan geri dönüşlerle keyifli bir 4 gün geçirdik. Minimum 60 metre teknelerin bulunduğu adada Beyonce’nin her sene kiraladığı ‘Kısmet’ teknesi de vardı. İçinde 30 personelin çalıştığı 95 metrelik teknenin haftalık kirası 1 milyon euro imiş. Eee bütün kış çalışan Beyonce bu keyfi de birazcık hak ediyor sanki... İşte size kısa bir Sardinya turu...
La Maddalena Koyu:
Adanın en keyifli ve popüler koylarından. Cam gibi bir denizi var ve burada minimum 60 metre olan tekneler bulunuyor. Denize girmek isterseniz, çok güzel tipik bir İtalyan beach’i de var.
La Scogliera Restaurant:
Genelde öğle yemeklerinde tercih edilen, maksimum 70-80 kişilik tam bir ada restoranı. Taze balıkları, makarnaları muhteşem diyebilirim. İtalya’nın birçok yerinde müzik direktörlüğü yapan bir DJ’i var. İstediğiniz şarkıyı çaldırabiliyorsunuz. Arapların üst üste şarkılarını çaldırdıkları yerde benim Tarkan’dan “Şıkıdım” çaldırmamam olmazdı tabii ki... Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın!
Cala di Volpe:
Adanın en bilinen oteli. Kime sorsam “Mutlaka git içindeki restorana” dediler. Adanın en meşhuru olmasını fiyatlara güzel yansıtmışlar... Menüsü fiks. Birkaç alternatifli olarak servis ediliyor ama içinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Et ve balıkları çok lezzetli. Özellikle başlangıçtaki burrata peynirini ve bellini kokteylini deneyin.
Porto Cervo Marina:
Adanın en kalabalık yerlerinden. İstersen yemekten sonra alışverişini yap, istersen dondurmanı yiyip sevgilinle el ele tur at, istersen sanat galerilerini gez. Birçok dünya markasının mağazası bulunuyor burada ve en iyi ürünlerini getiriyorlar. Eee tabii ki Arap ve Rus zenginler de gerekli harcamaları yapıp adayı kalkındırmayı ihmal etmiyor. En çok dikkatimi çeken, dünyaca ünlü mücevher ve saat firmalarının kapılarının önünde İtalyan polislerin beklemesi oldu.
Gerçekten saat alıcısı olsan bile, mağazaya girerken gözleriyle sana “İçeride ayağını denk al!” mesajını veriyor karizmatik İtalyan polisler...
Billionaire ve Cavalli Club:
Adanın en popüler gece kulüpleri olan mekanların destekçileri, marinada her köşe başında kartvizit dağıtıp sizi kulübe davet ediyor.
Tabii davet edenler İtalyan yakışıklılar ve güzeller olunca bir gitsek mi diyorsunuz. Ama ben her günümü su sporları yapıp denize girerek geçirince, geceye pek halim kalmadığından gidemedim. Bir dahaki Sardinya tatilimde mutlaka gideceğim.