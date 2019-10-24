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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Paylaşılamayan hemşireler

24 Ekim 2019

Sosyetik yeni gelinlerimizin sıra sıra hamilelik haberlerini aldığımız son dönemlerde ciddi bir doğum ziyareti ve altın takma serüveni bizi bekliyor.


Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla otururken, gruptaki iki hamile kızımızın konuşmasına kulak misafiri oldum.
Biri diyor “Ben Mine’yle anlaştım”, diğeri diyor “Ben Ülker’le anlaştım”...
“Ne bu kızlar, Lozan Barış Antlaşması mı yapıyorsunuz?” dedim.
Ve anlattılar...
Meğer çocuk doğduğu günden itibaren, bütçeye göre minimum 3 gün, maksimum 30 gün hemşire kiralanıyormuş. Bu hemşireler çocuğun yemek ve uykusunu düzene sokmakla görevliymiş.
Kiralamasına kiralanır ama fiyatları duyunca biraz şaşırmadım değil.
Günlük ücretleri 1000 TL ile 1000 euro arasında değişiyormuş sosyetik hemşirelerimizin.
Eee demek ki iyi hizmet verip gerçekten bir düzen oturtuyorlar ki şu an paylaşılamıyorlar...

‘Acıların kadını’ Meghan

“Bir kadın özellikle hamileyken çok savunmasız olur ve benim için de gerçekten zor bir dönem oldu. Ayrıca sorduğun için teşekkür ederim, çünkü çoğu insan iyi olup olmadığımı sormadı bile.”
Efendim bunlar Sussex Düşesi Meghan’ın Afrika seyahatleri sırasında eşi Prens Harry ile çektiği belgeselde zikrettiği sözler.
Mercek altında olmaktan, basının gözü önünde hayatını yaşamaktan konu açılınca, Düşes Hanım inceden veryansın edivermiş.
Şimdi Meghan’a benim de birkaç sorum olacak...
◊ İngiltere Kraliyet Ailesi’ne gelin giderken, mercek altına girmeyecektin de ne olacaktı?
◊ Milyonların sevgilisi Diana’ya acımasız davranan basının sana daha mı iltimaslı davranmasını bekliyordun?
◊ Evlenmeden önce de şov dünyasındaydın, ister istemez paparazzilerle haşır neşirdin, şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? (Hoş öyle çok da meşhur, gazetecilerin peşinden koştuğu bir yıldız değildin, haklısın.)
◊ Birçok saray protokolünü yıkan asi kıza bu tarz duygu sömürüleri yakışıyor mu?
Ah be Meghan, tamam basınla uğraşmak kolay olmayabilir ama Allah dert vermesin be canım.
0Bir ‘peri masalında’ başrol oynuyorsun, bırak da azıcık pekmezin dökülüversin.

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