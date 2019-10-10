Oyna Aras oyna!

“Oyna Aras” diyorum çünkü Aras Bulut İynemli “Çukur”un bu haftaki bölümünde “Erik Dalı” şarkısı eşliğinde bir oynadı bir oynadı, o performansıyla da sosyal medyayı resmen salladı.
Ben bayıldım oyununa açıkçası... Neden mi bayıldım; bir kere çok doğal ve samimi geldi, asla emanet durmuyordu.
Üstüne bir de başrolünü üstlendiği “7. Koğuştaki Mucize”nin galasına katıldım.
“Çukur”daki arkadaşları yalnız bırakmamıştı İynemli’yi; Kubilay Aka ve Perihan Savaş kokteyl alanında ilk gözüme çarpanlardandı.
Salonların hepsi tıka basa doluydu. İynemli oradaki rolüyle herkesi ağlatmayı başardı.
“Babam ve Oğlum” filminin etkisinden yıllarca kurtulamamıştık ya hani, “7. Koğuştaki Mucize” de benzer bir etki yaratacak, Türk halkının kalbine ve vicdanına dokunup salonları doldurup taşıracak bence...
Film yarın gösterimde olacak. Mendillerinizi yanınıza almayı unutmayın.
Alice’i görmediniz mi
Geçen sezon izleyemediğim “Alice Müzikali”ne sevgili Ezgi Mola’nın davetlisi olarak gittim nihayet. İyi ki de gitmişim.
Genelde yurtdışına çıktığımda müzikalleri takip etmeye çalışırım.
“Alice”te de benzer havayı ve keyfi aldım.
Sahne şovları, ışık oyunları ve oyuncu kadrosuyla süper bir iş...
Bu arada oyun esnasında fotoğraf ve video çekmek yasak...
Tam telefonu kaldırıp çekeyim dediğiniz anda yukarıdan yeşil bir lazer ışığı ekranınıza müdahale ediyor, çekim yapmanızı engelliyor.
Oyun süper, oyuncular süper. Ezgi Mola rolüne cuk oturmuş. Enis Arıkan her zamanki yüksek enerjisiyle sahnede kendini belli ediyor.
Ve Alice...
Serenay Sarıkaya tavşanın peşinde harikalar diyarını dolaşıp sonunda kendi zaferini kazanıyor.
“Alice Müzikali”ni izlemeyenlere tavsiye, mayısa kadar Zorlu PSM’de sahnelenecek.
Mutlaka izleyin derim. Ben bir kere daha gitmeyi bile düşünüyorum.
Hoş geldiniz Etro ailesi
Lüks giyimin en eski markalarından Etro’nun sahibi Kean Etro, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deydi.
Bu sezon birçok galada dünya starlarına giydirdiği kıyafetlerle tekrar sıçrayış yapan markanın erkek tasarımlarının kreatif direktörü olan Kean, Türk sosyetesi ve ünlü oyuncularımızla tanışmak için ülkemize geldi. Türkiye’de
Beymen bünyesinde bulunan markanın bugün İstinye
Park’ta özel bir daveti var.
Etro ailesi davette Türk cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleriyle buluşacak, marka hakkında bilgiler verilecek.
Eee davette bir selfie’miz olur herhalde bizim de...
Yeni bir mekanımız oldu
Nişantaşı kan kaybediyor, markalar gidiyor deniliyordu ama tam tersi Nişantaşı giderek hareketleniyor.
Semtin en yenisi ise Boel... Mim Kemal Öke Caddesi üzerindeki mekanda, İtalyan ve Fransız mutfağından örnekler servis ediliyor.
“Yemek yedik, şimdi biraz da eğlenelim” derken, mekanın çehresi değişiveriyor. Minik localar ve stantlar halinde düzenlenen alt katın kalın perdeleri 23.00 itibarıyla kapatılıyor, ortam club havasına bürünüyor.
Smart casual bir mekan olarak açılan Boel, Nişantaşı sakinliğine iyi gelecek gibi...
Yemeğe giderseniz, güzel bir pizza sipariş edin, yanında ekşi ve baharatlı patates küplerini deneyin. Tavsiyemdir...
Oyna Aras oyna!
“Oyna Aras” diyorum çünkü Aras Bulut İynemli “Çukur”un bu haftaki bölümünde “Erik Dalı” şarkısı eşliğinde bir oynadı bir oynadı, o performansıyla da sosyal medyayı resmen salladı.
Ben bayıldım oyununa açıkçası... Neden mi bayıldım; bir kere çok doğal ve samimi geldi, asla emanet durmuyordu.
Üstüne bir de başrolünü üstlendiği “7. Koğuştaki Mucize”nin galasına katıldım.
“Çukur”daki arkadaşları yalnız bırakmamıştı İynemli’yi; Kubilay Aka ve Perihan Savaş kokteyl alanında ilk gözüme çarpanlardandı.
Salonların hepsi tıka basa doluydu. İynemli oradaki rolüyle herkesi ağlatmayı başardı.
“Babam ve Oğlum” filminin etkisinden yıllarca kurtulamamıştık ya hani, “7. Koğuştaki Mucize” de benzer bir etki yaratacak, Türk halkının kalbine ve vicdanına dokunup salonları doldurup taşıracak bence...
Film yarın gösterimde olacak. Mendillerinizi yanınıza almayı unutmayın.
Alice’i görmediniz mi
Geçen sezon izleyemediğim “Alice Müzikali”ne sevgili Ezgi Mola’nın davetlisi olarak gittim nihayet. İyi ki de gitmişim.
Genelde yurtdışına çıktığımda müzikalleri takip etmeye çalışırım.
“Alice”te de benzer havayı ve keyfi aldım.
Sahne şovları, ışık oyunları ve oyuncu kadrosuyla süper bir iş...
Bu arada oyun esnasında fotoğraf ve video çekmek yasak...
Tam telefonu kaldırıp çekeyim dediğiniz anda yukarıdan yeşil bir lazer ışığı ekranınıza müdahale ediyor, çekim yapmanızı engelliyor.
Oyun süper, oyuncular süper. Ezgi Mola rolüne cuk oturmuş. Enis Arıkan her zamanki yüksek enerjisiyle sahnede kendini belli ediyor.
Ve Alice...
Serenay Sarıkaya tavşanın peşinde harikalar diyarını dolaşıp sonunda kendi zaferini kazanıyor.
“Alice Müzikali”ni izlemeyenlere tavsiye, mayısa kadar Zorlu PSM’de sahnelenecek.
Mutlaka izleyin derim. Ben bir kere daha gitmeyi bile düşünüyorum.
Hoş geldiniz Etro ailesi
Lüks giyimin en eski markalarından Etro’nun sahibi Kean Etro, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deydi.
Bu sezon birçok galada dünya starlarına giydirdiği kıyafetlerle tekrar sıçrayış yapan markanın erkek tasarımlarının kreatif direktörü olan Kean, Türk sosyetesi ve ünlü oyuncularımızla tanışmak için ülkemize geldi. Türkiye’de
Beymen bünyesinde bulunan markanın bugün İstinye
Park’ta özel bir daveti var.
Etro ailesi davette Türk cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleriyle buluşacak, marka hakkında bilgiler verilecek.
Eee davette bir selfie’miz olur herhalde bizim de...
Yeni bir mekanımız oldu
Nişantaşı kan kaybediyor, markalar gidiyor deniliyordu ama tam tersi Nişantaşı giderek hareketleniyor.
Semtin en yenisi ise Boel... Mim Kemal Öke Caddesi üzerindeki mekanda, İtalyan ve Fransız mutfağından örnekler servis ediliyor.
“Yemek yedik, şimdi biraz da eğlenelim” derken, mekanın çehresi değişiveriyor. Minik localar ve stantlar halinde düzenlenen alt katın kalın perdeleri 23.00 itibarıyla kapatılıyor, ortam club havasına bürünüyor.
Smart casual bir mekan olarak açılan Boel, Nişantaşı sakinliğine iyi gelecek gibi...
Yemeğe giderseniz, güzel bir pizza sipariş edin, yanında ekşi ve baharatlı patates küplerini deneyin. Tavsiyemdir...