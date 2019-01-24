Netflix’in yan etkileri

İsteyen gülüp dalgasını geçsin, isteyen “Yok artık!” desin ama bir itirafım var...
Netflix’e daha yeni üye oldum!
Evet yanlış duymadınız, nasıl olduysa dünyayı kasıp kavuran bu akıma biraz geç dahil ettim kendimi.
Neredeyse tüm hafta sonu da bu rötarlı üyeliğin acısını çıkardım diyebilirim.
Gözümü kırpmadan “You”dan girdim, “Elite”ten çıktım, araya birkaç bölüm “Muhafız” sıkıştırdım, üzerine de bir “Prenses Diana” belgeseli ekledim ve o da ne? Hafta sonu bitmek üzere!
Anladım ki Netflix keyifli olduğu kadar tehlikeli de...
O harika yapımların akıntısına kapılınca benim gibi bir sosyal kelebek bile köstebeğe dönüşebiliyormuş.
Evden dışarı çıkmak aklıma bile gelmedi o kadar saat...
Uzun lafın kısası Netflix’e bayıldım ama “yan etkilerine” dikkat etmeye karar verdim. Aman siz de dizilerdeki hayatlara fazla dalıp dışarıdaki hayatı kaçırmayın!
Dior Saddle çanta erkeklerin de tercihi
Yıl 1999... Moda dünyasının dehası John Galliano, eyere benzer bir çanta tasarlıyor.
Ugly-chic (çirkin-şık) akımını temsil eden Saddle Bag adlı bu tasarım, Dior’un 2000 yılı İlkbahar-Yaz defilesinde ilk kez modaseverlerin karşısına çıkıyor ve sonrası malum...
Sarah Jessica Parker zamanın en popüler dizisi “Sex and the City”de de koluna Saddle Bag’i takınca bu çanta ikonik olma yolunda adımlarını atmaya başlıyor.
Tabii maymun iştahlı modaseverler birkaç sene sonra gözlerini başka taraflara dikiyor.
Yıl 2018... Dior çok iyi düşünülmüş bir gerilla kampanyayla Saddle Bag’i tekrar hayatımıza soktu.
Çantanın yeni modelleri kadar “sandıklardan” çıkarılan eski modelleri de (ki bunlar daha makbul) pek çok hanımefendinin kollarında yerini aldı. Fakat Dior’un bu sefer bir başka hedef kitlesi daha var!
Kimler mi? Erkekler...
Evet, erkekler! Markanın 2019 erkek koleksiyonunda, Saddle Bag’i biraz daha maskulenleşmiş bir tasarımla görmemiz mümkün. Peki kaç erkek koluna Saddle Bag takıp dolaşacak? İşte orası muamma...
Nişan ve düğün konseptleri değişmeye başladı
Neden böyle bir kanıya vardın derseniz... Artık nişanlarda, yüzükler evde aile arasında takılıyor, sonrasında popüler bir mekan kapatılarak arkadaşlarla eğlence düzenleniyor. Düğünlerde ise aileler ve şahitler eşliğinde nikah kıyılıyor, birkaç gün sonra düğün partisi veriliyor.
Ben size diyeyim, yakında büyük ve kalabalık düğünler ortadan kalkabilir. Anlaşılan şirketlerdeki “downsizing” (küçülme) mecburiyeti davetlere de yansıyor.
Yeni yeni gezmeye başladım bu hafta
İstanbul gece hayatında neler oluyor, biraz göz atayım dedim. Bebek tarafındaki mekanlara bakıverdim...
Lucca üstü Angie keyifli oldu, özlemişim İstanbul gecelerini.
Önümüzdeki hafta birçok yeri dolaşacağım; bakalım neler açılmış, nasıl eğleniliyormuş...
80’ler, 90’lar eğlencesi artmış, biraz öyle mekanları merak ediyorum.
En sevindiğim aşk haberi
Niye bana dert olduysa, Charlize Theron ve Brad Pitt’in aşk haberini duyunca çok sevindim. Brad deseniz dünyanın en yakışıklı erkeklerinden, diğeri en güzel kadınlarından...
Ancak ikisi de yıllardır aradığını bulamadı. Kim bilir belki bu sefer mutlu olurlar. Gerçi Brad, daha önce de dünyanın en en en güzel kadınlarından olan Angelina’yla yaşadığı aşkı bile yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Ne diyelim kısmet... Justin ve Hailey, sizi bir süreliğine rafa kaldırıyorum, kusura bakmayın.
Netflix’in yan etkileri
İsteyen gülüp dalgasını geçsin, isteyen “Yok artık!” desin ama bir itirafım var...
Netflix’e daha yeni üye oldum!
Evet yanlış duymadınız, nasıl olduysa dünyayı kasıp kavuran bu akıma biraz geç dahil ettim kendimi.
Neredeyse tüm hafta sonu da bu rötarlı üyeliğin acısını çıkardım diyebilirim.
Gözümü kırpmadan “You”dan girdim, “Elite”ten çıktım, araya birkaç bölüm “Muhafız” sıkıştırdım, üzerine de bir “Prenses Diana” belgeseli ekledim ve o da ne? Hafta sonu bitmek üzere!
Anladım ki Netflix keyifli olduğu kadar tehlikeli de...
O harika yapımların akıntısına kapılınca benim gibi bir sosyal kelebek bile köstebeğe dönüşebiliyormuş.
Evden dışarı çıkmak aklıma bile gelmedi o kadar saat...
Uzun lafın kısası Netflix’e bayıldım ama “yan etkilerine” dikkat etmeye karar verdim. Aman siz de dizilerdeki hayatlara fazla dalıp dışarıdaki hayatı kaçırmayın!
Dior Saddle çanta erkeklerin de tercihi
Yıl 1999... Moda dünyasının dehası John Galliano, eyere benzer bir çanta tasarlıyor.
Ugly-chic (çirkin-şık) akımını temsil eden Saddle Bag adlı bu tasarım, Dior’un 2000 yılı İlkbahar-Yaz defilesinde ilk kez modaseverlerin karşısına çıkıyor ve sonrası malum...
Sarah Jessica Parker zamanın en popüler dizisi “Sex and the City”de de koluna Saddle Bag’i takınca bu çanta ikonik olma yolunda adımlarını atmaya başlıyor.
Tabii maymun iştahlı modaseverler birkaç sene sonra gözlerini başka taraflara dikiyor.
Yıl 2018... Dior çok iyi düşünülmüş bir gerilla kampanyayla Saddle Bag’i tekrar hayatımıza soktu.
Çantanın yeni modelleri kadar “sandıklardan” çıkarılan eski modelleri de (ki bunlar daha makbul) pek çok hanımefendinin kollarında yerini aldı. Fakat Dior’un bu sefer bir başka hedef kitlesi daha var!
Kimler mi? Erkekler...
Evet, erkekler! Markanın 2019 erkek koleksiyonunda, Saddle Bag’i biraz daha maskulenleşmiş bir tasarımla görmemiz mümkün. Peki kaç erkek koluna Saddle Bag takıp dolaşacak? İşte orası muamma...
Nişan ve düğün konseptleri değişmeye başladı
Neden böyle bir kanıya vardın derseniz... Artık nişanlarda, yüzükler evde aile arasında takılıyor, sonrasında popüler bir mekan kapatılarak arkadaşlarla eğlence düzenleniyor. Düğünlerde ise aileler ve şahitler eşliğinde nikah kıyılıyor, birkaç gün sonra düğün partisi veriliyor.
Ben size diyeyim, yakında büyük ve kalabalık düğünler ortadan kalkabilir. Anlaşılan şirketlerdeki “downsizing” (küçülme) mecburiyeti davetlere de yansıyor.
Yeni yeni gezmeye başladım bu hafta
İstanbul gece hayatında neler oluyor, biraz göz atayım dedim. Bebek tarafındaki mekanlara bakıverdim...
Lucca üstü Angie keyifli oldu, özlemişim İstanbul gecelerini.
Önümüzdeki hafta birçok yeri dolaşacağım; bakalım neler açılmış, nasıl eğleniliyormuş...
80’ler, 90’lar eğlencesi artmış, biraz öyle mekanları merak ediyorum.
En sevindiğim aşk haberi
Niye bana dert olduysa, Charlize Theron ve Brad Pitt’in aşk haberini duyunca çok sevindim. Brad deseniz dünyanın en yakışıklı erkeklerinden, diğeri en güzel kadınlarından...
Ancak ikisi de yıllardır aradığını bulamadı. Kim bilir belki bu sefer mutlu olurlar. Gerçi Brad, daha önce de dünyanın en en en güzel kadınlarından olan Angelina’yla yaşadığı aşkı bile yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Ne diyelim kısmet... Justin ve Hailey, sizi bir süreliğine rafa kaldırıyorum, kusura bakmayın.