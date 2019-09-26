Neden star biliyor musunuz?

Günlerce konser verdi, binlerce kişiyi ağırladı ve sonunda ben de izlemeye gidebildim Megastar’ı...
Demet Akalın, Ezgi Mola ve ben oturduk yan yana... Işık şovları eşliğinde sahneye çıktı Tarkan...
Muhteşem pırıltılı ceketi, sade jean pantolonu, basic tişörtüyle yine binlerce kişinin karşısındaydı.
20 yıl önce neyse o...
Pür dikkat izledim. Gerçekten star ışığı taşıyan, bize konserde olduğumuzu hissettiren, bütün şarkılarıyla bizi kimi zaman duygulandırıp kimi zaman dans ettiren bir Megastar vardı karşımızda.
Sahne şovları gayet sade, orkestra bir o kadar yalındı. Bu demek oluyor ki abartılı ışık oyunları yapmak, dansçılarla sahneyi şenlendirmek çoğu zaman işe yaramıyor. Dile pelesenk olmuş şarkıları etkileyici bir enerjiyle okumak yetip de artıyormuş meğer.
Benden size tavsiye starlarım; kilonuz, göbeğiniz, kıyafetinize takılmayın, onlarla ilgilenmiyoruz. Okuduğunuz şarkılarınız ve enerjiniz bize yetip de artıyor.
Minik minik Milano Moda Haftası
24 saatliğine bile olsa Milano Moda Haftası’nda nefes almak için kendimi Milano sokaklarına attım. Hogan ve Vogue Japan dergisinin Bvlgari markasıyla olan davetlerine katıldım. Buyrun izlenimlerim....
Hogan: Yıllardır giydiğim bir marka... Önümüzdeki sezon için hazırladığı çanta ve sandaletlerle birçok markanın da önüne geçeceğini düşünüyorum...
Vogue Japan & Bvlgari: Milano’da olmam sebebiyle süper bir partiye davet edildim. Yemekten kalkıp tıngır mıngır Bvlgari Otel’de gerçekleşen partinin yolunu tuttum. İçeri girmemle beraber kendimi dünya starı Irina Shayk’ın yanında buldum.
Şaka mı bu diyerek gözlerimi ovuştururken aaa o da ne, bir selfie’miz bile oldu Irina ile...
Devamında İtalya’nın ünlü stil ikonu Anna Dello Russo belirdi kapıda. Hemen “Anna lütfen selfie” deyip fotoğrafı yapıştırıverdim kendisiyle de...
Bu demek oluyor ki karşımızdaki ne kadar büyük bir dünya starı olursa olsun, şansımızı yoklamamız gerekiyor fotoğraf için. Şahsen ben bu zamana kadar hiç geri çevrilmedim, size söyleyeyim.
Neden star biliyor musunuz?
Günlerce konser verdi, binlerce kişiyi ağırladı ve sonunda ben de izlemeye gidebildim Megastar’ı...
Demet Akalın, Ezgi Mola ve ben oturduk yan yana... Işık şovları eşliğinde sahneye çıktı Tarkan...
Muhteşem pırıltılı ceketi, sade jean pantolonu, basic tişörtüyle yine binlerce kişinin karşısındaydı.
20 yıl önce neyse o...
Pür dikkat izledim. Gerçekten star ışığı taşıyan, bize konserde olduğumuzu hissettiren, bütün şarkılarıyla bizi kimi zaman duygulandırıp kimi zaman dans ettiren bir Megastar vardı karşımızda.
Sahne şovları gayet sade, orkestra bir o kadar yalındı. Bu demek oluyor ki abartılı ışık oyunları yapmak, dansçılarla sahneyi şenlendirmek çoğu zaman işe yaramıyor. Dile pelesenk olmuş şarkıları etkileyici bir enerjiyle okumak yetip de artıyormuş meğer.
Benden size tavsiye starlarım; kilonuz, göbeğiniz, kıyafetinize takılmayın, onlarla ilgilenmiyoruz. Okuduğunuz şarkılarınız ve enerjiniz bize yetip de artıyor.
Minik minik Milano Moda Haftası
24 saatliğine bile olsa Milano Moda Haftası’nda nefes almak için kendimi Milano sokaklarına attım. Hogan ve Vogue Japan dergisinin Bvlgari markasıyla olan davetlerine katıldım. Buyrun izlenimlerim....
Hogan: Yıllardır giydiğim bir marka... Önümüzdeki sezon için hazırladığı çanta ve sandaletlerle birçok markanın da önüne geçeceğini düşünüyorum...
Vogue Japan & Bvlgari: Milano’da olmam sebebiyle süper bir partiye davet edildim. Yemekten kalkıp tıngır mıngır Bvlgari Otel’de gerçekleşen partinin yolunu tuttum. İçeri girmemle beraber kendimi dünya starı Irina Shayk’ın yanında buldum.
Şaka mı bu diyerek gözlerimi ovuştururken aaa o da ne, bir selfie’miz bile oldu Irina ile...
Devamında İtalya’nın ünlü stil ikonu Anna Dello Russo belirdi kapıda. Hemen “Anna lütfen selfie” deyip fotoğrafı yapıştırıverdim kendisiyle de...
Bu demek oluyor ki karşımızdaki ne kadar büyük bir dünya starı olursa olsun, şansımızı yoklamamız gerekiyor fotoğraf için. Şahsen ben bu zamana kadar hiç geri çevrilmedim, size söyleyeyim.