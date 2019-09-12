Merhaba sonbahar

Malumunuz yaz ayını uğurladık, sonbahar geldi çattı. Ben de yüksek tempolu yazın ardından kendimi Londra’ya atıverdim.
Hyde Park’ta yürüyüşlerimi yaptım, sağlıklı yemeklerle kendimi ödüllendirdim ve dolu dolu bir 10 gün geçirdim.
Nerelere mi gittim, yeni neler mi var?
Buyurun yolu kış sezonunda gerek iş, gerek gezme, gerekse okumak için Londra’ya düşecek olanlara küçük öneriler...
En iyi steak house’lar
Cut: Park Lane Hotel’in altında yer alan mekan, yıllardır Londra’nın en iyi et restoranları listesinde...
Kesinlikle rezervasyonsuz gitmeyin ve Wagyu Beef’i deneyin derim.
Beast Steakhouse: Londra’da 6 sene önce açılan mekan bu sene tekrar popüler adresler arasına girmeyi başardı. İçeride uzun ortak kullanım masaları var.
Mekanda sadece yengeç ve et servisi yapılıyor. Fakat başlangıçta gelen yengeç taco ve yemeğin sonundaki cheesecake de denenmesi gereken lezzetlerden...
Akşamüstü mekanları
Brasserie of Light:
Şehrin en meşhur alışveriş merkezlerinden Selfridges içinde yer alan mekanda, sizi devasa bir Damien Hirst enstalasyonu karşılıyor. Yerden tavana kadar cam ve tam bir öğle-akşamüstü mekanı. Keyifli barında kokteyleri yudumlayıp ardından alışverişe başlamak keyifli oluyor.
Chiltern Firehouse: Gerek öğle yemeği yemek gerekse akşamüstü çayı içmek için tercih edebileceğiniz bir mekan. Bahçesinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyin.
Gece kulüpleri
Kadie’s Cocktail Bar & Club:
Londra’nın en popüler caddesi Regent Street üzerinde yer alan kulüp, perşembe, cuma ve cumartesi geceleri Londra gençliğini ağırlıyor. DJ performansları gecenizi keyifli hale getiriyor.
Luxx Club:
İlk Londra seyahatimde uğradığım gece kulübü... Sonrasında uzun süre kapalı kalan mekan, ben oradayken tekrar açıldı ve açılış gecesine ben de davetliydim. Ekip aynı ekip. Başında Luca adında bir deneyimli işletmeci var. Resmen bana öğrencilik yıllarımda geldiğim Londra’yı hatırlattı. Demek oluyor ki bu sene okumaya gelecek öğrenciler, Luxx’un yolunu çok aşındıracak.
En yeni mekan
Sette: Yeni bir mekan Londra’ya “merhaba” demiş. Meşhur Harrods alışveriş merkezinin karşısında yer alan Bvlgari Hotel’in altında açılan Sette’nin Amerika’da birçok şubesi var.
Sette’nin Avrupa’daki ilk şubesi ise burada. Yer bulmak neredeyse imkansız denecek kadar zor ama eğer olur da yemeğe giderseniz, şiddetle tavsiyem açılışı La Dolce Vita kokteyli ile yapmanız. Yemek kısmına gelince; Burrata peyniri, ahtapot ızgara ve polenta’sını yemeden mekandan ayrılmayın.
Merhaba sonbahar
Malumunuz yaz ayını uğurladık, sonbahar geldi çattı. Ben de yüksek tempolu yazın ardından kendimi Londra’ya atıverdim.
Hyde Park’ta yürüyüşlerimi yaptım, sağlıklı yemeklerle kendimi ödüllendirdim ve dolu dolu bir 10 gün geçirdim.
Nerelere mi gittim, yeni neler mi var?
Buyurun yolu kış sezonunda gerek iş, gerek gezme, gerekse okumak için Londra’ya düşecek olanlara küçük öneriler...
En iyi steak house’lar
Cut: Park Lane Hotel’in altında yer alan mekan, yıllardır Londra’nın en iyi et restoranları listesinde...
Kesinlikle rezervasyonsuz gitmeyin ve Wagyu Beef’i deneyin derim.
Beast Steakhouse: Londra’da 6 sene önce açılan mekan bu sene tekrar popüler adresler arasına girmeyi başardı. İçeride uzun ortak kullanım masaları var.
Mekanda sadece yengeç ve et servisi yapılıyor. Fakat başlangıçta gelen yengeç taco ve yemeğin sonundaki cheesecake de denenmesi gereken lezzetlerden...
Akşamüstü mekanları
Brasserie of Light:
Şehrin en meşhur alışveriş merkezlerinden Selfridges içinde yer alan mekanda, sizi devasa bir Damien Hirst enstalasyonu karşılıyor. Yerden tavana kadar cam ve tam bir öğle-akşamüstü mekanı. Keyifli barında kokteyleri yudumlayıp ardından alışverişe başlamak keyifli oluyor.
Chiltern Firehouse: Gerek öğle yemeği yemek gerekse akşamüstü çayı içmek için tercih edebileceğiniz bir mekan. Bahçesinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyin.
Gece kulüpleri
Kadie’s Cocktail Bar & Club:
Londra’nın en popüler caddesi Regent Street üzerinde yer alan kulüp, perşembe, cuma ve cumartesi geceleri Londra gençliğini ağırlıyor. DJ performansları gecenizi keyifli hale getiriyor.
Luxx Club:
İlk Londra seyahatimde uğradığım gece kulübü... Sonrasında uzun süre kapalı kalan mekan, ben oradayken tekrar açıldı ve açılış gecesine ben de davetliydim. Ekip aynı ekip. Başında Luca adında bir deneyimli işletmeci var. Resmen bana öğrencilik yıllarımda geldiğim Londra’yı hatırlattı. Demek oluyor ki bu sene okumaya gelecek öğrenciler, Luxx’un yolunu çok aşındıracak.
En yeni mekan
Sette: Yeni bir mekan Londra’ya “merhaba” demiş. Meşhur Harrods alışveriş merkezinin karşısında yer alan Bvlgari Hotel’in altında açılan Sette’nin Amerika’da birçok şubesi var.
Sette’nin Avrupa’daki ilk şubesi ise burada. Yer bulmak neredeyse imkansız denecek kadar zor ama eğer olur da yemeğe giderseniz, şiddetle tavsiyem açılışı La Dolce Vita kokteyli ile yapmanız. Yemek kısmına gelince; Burrata peyniri, ahtapot ızgara ve polenta’sını yemeden mekandan ayrılmayın.