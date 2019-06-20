Madonna’yı yine yanlış anladık

Geçtiğimiz günlerde hangi gazeteye veya haber portalına baksam “Madonna’nın sosyal medya isyanı” gibi başlıklarla karşılaştım.
Neymiş efendim Madonna insanların sosyal medyanın kölesi olduğuna inanıyormuş.
Instagram’ın da herkesin kendini başkalarıyla kıyasladığı ve haliyle kötü hissettiren bir platform olduğu kanaatindeymiş.
Madonna’nın cımbızla çekilmiş bu sözleri The Sun gazetesine verdiği bir röportajdan alıntı.
Her zaman olduğu gibi yine sadece duymak istediğimizi duymuşuz.
Neyse siz hiç yorulmayın, ben işin aslını anlatayım size.
Öncelikle Madonna akıllı telefonların hakimiyetinden evvel şöhret basamaklarını tırmandığı için kendini şanslı hissettiğini söylüyor.
Instagram gibi bir ‘mercek’ altında sanat yapmaya çalışan yeni neslin ise özgün olma konusunda zorlanacağını çünkü herkesin bu mecrada birbirini kıyasladığını ve alışılmışın dışında işlere imza atmanın neredeyse imkansız olduğunu savunuyor.
Anlayacağınız her zaman çağının ötesinde adımlar atan Madonna yeni düzene karşı duran bir dinozor gibi sosyal medyaya değil de onun sanatçılar üzerindeki etkisine veryansın ediyor.
Sürüden ayrılmanın bu devirde daha zor olacağından bahsetmiş.
Haksız da değil sanki.
“Aman ya altına kötü bir şey yazarlarsa” diye çoğu paylaşımını frenlemiyor mu insanlar?
Haydi geçtim sizin benim selfie’lerimizi...
Kim bilir kaç şarkıyı, klibi, filmi sırf sosyal medyada alacağı tepkiden dolayı yayınlamayan ünlüleri düşünün.
Madonna aslında çok önemli bir analiz yapmış ama anlayana...
Bir mekan
Bütün yaz Bodrum’da olunca her yeri gezmek, her yeri deneyimlemek kaçınılmaz...
Gündoğan civarında Aslı-Metin Şen çiftinin sahibi olduğu Serafina Mare’ye gittim geçenlerde.
Karidesli haşlanmış fasulyeli salatayı yerken mekanın imzası olan Serafina Ginger kokteyl’imi yudumladım.
Arka fonda Ali Sayar, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses’ten çalıyordu.
Arkadaşlarımla beraber çok keyifli bir akşam geçirdik.
Mekanın operasyonu, 29 ve Fenix’le çalışan Murat Yürek’e emanet.
Aslı Şen’in de elinin değdiği çok belli.
İkinci bahar dedikleri
TV ve fotoğraflardan görüp de maşallah dediğim Cem Yılmaz-Defne Samyeli
çiftine Bodrum’da
denk geldim.
Göz göze ve el ele dans ediyor, şarkı söylüyorlardı.
Çok doğal bir çift.
Samyeli, kızlarıyla aynı yaşta gibi.
Yüzündeki yansımadan da belli zaten.
Cem Yılmaz ise her zamanki gibi evin yaramaz çocuğu.
İkinci baharı yaşamak bu olsa gerek.
Madonna’yı yine yanlış anladık
Geçtiğimiz günlerde hangi gazeteye veya haber portalına baksam “Madonna’nın sosyal medya isyanı” gibi başlıklarla karşılaştım.
Neymiş efendim Madonna insanların sosyal medyanın kölesi olduğuna inanıyormuş.
Instagram’ın da herkesin kendini başkalarıyla kıyasladığı ve haliyle kötü hissettiren bir platform olduğu kanaatindeymiş.
Madonna’nın cımbızla çekilmiş bu sözleri The Sun gazetesine verdiği bir röportajdan alıntı.
Her zaman olduğu gibi yine sadece duymak istediğimizi duymuşuz.
Neyse siz hiç yorulmayın, ben işin aslını anlatayım size.
Öncelikle Madonna akıllı telefonların hakimiyetinden evvel şöhret basamaklarını tırmandığı için kendini şanslı hissettiğini söylüyor.
Instagram gibi bir ‘mercek’ altında sanat yapmaya çalışan yeni neslin ise özgün olma konusunda zorlanacağını çünkü herkesin bu mecrada birbirini kıyasladığını ve alışılmışın dışında işlere imza atmanın neredeyse imkansız olduğunu savunuyor.
Anlayacağınız her zaman çağının ötesinde adımlar atan Madonna yeni düzene karşı duran bir dinozor gibi sosyal medyaya değil de onun sanatçılar üzerindeki etkisine veryansın ediyor.
Sürüden ayrılmanın bu devirde daha zor olacağından bahsetmiş.
Haksız da değil sanki.
“Aman ya altına kötü bir şey yazarlarsa” diye çoğu paylaşımını frenlemiyor mu insanlar?
Haydi geçtim sizin benim selfie’lerimizi...
Kim bilir kaç şarkıyı, klibi, filmi sırf sosyal medyada alacağı tepkiden dolayı yayınlamayan ünlüleri düşünün.
Madonna aslında çok önemli bir analiz yapmış ama anlayana...
Bir mekan
Bütün yaz Bodrum’da olunca her yeri gezmek, her yeri deneyimlemek kaçınılmaz...
Gündoğan civarında Aslı-Metin Şen çiftinin sahibi olduğu Serafina Mare’ye gittim geçenlerde.
Karidesli haşlanmış fasulyeli salatayı yerken mekanın imzası olan Serafina Ginger kokteyl’imi yudumladım.
Arka fonda Ali Sayar, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses’ten çalıyordu.
Arkadaşlarımla beraber çok keyifli bir akşam geçirdik.
Mekanın operasyonu, 29 ve Fenix’le çalışan Murat Yürek’e emanet.
Aslı Şen’in de elinin değdiği çok belli.
İkinci bahar dedikleri
TV ve fotoğraflardan görüp de maşallah dediğim Cem Yılmaz-Defne Samyeli
çiftine Bodrum’da
denk geldim.
Göz göze ve el ele dans ediyor, şarkı söylüyorlardı.
Çok doğal bir çift.
Samyeli, kızlarıyla aynı yaşta gibi.
Yüzündeki yansımadan da belli zaten.
Cem Yılmaz ise her zamanki gibi evin yaramaz çocuğu.
İkinci baharı yaşamak bu olsa gerek.