İstanbul’da alışveriş şenlikleri ve davetlerle geçen aralık ayına 5 günlük bir ara verip, kendimi bana göre en güzel döneminde Londra’ya atıverdim.
Şehrin ne kadar kalabalık olduğunu daha havaalanına adımınızı attığınızda anlıyorsunuz.
Neyse ki hızlı bir şekilde girişimi yaptım ve kendimi Londra sokaklarına saldım.
Sokaklar rengarenk, yılbaşı süsleriyle özene bezene hazırlanmış...
Restoranlar yılbaşı ağaçlarını süsleyip dükkanlarını karnaval havasına çevirmişler.
Eee bir de Christmas dönemi diye bütün dükkanlarda yüzde 30’dan yüzde 50’ye varan indirimler var.
Alışveriş yapmanın tam zamanı!
Bir şey bulamam diye üzülmeyin, eminim aradığınız birçok şeyi indirimli olarak alabilirsiniz.
Lunapark eğlencesi
Şehrin en güzel aktivitesi, Winter Wonderland. Kasım ayından beri açık olan lunapark, günde binlerce insana keyifli saatler yaşatıp eğlenceli bir şekilde ağırlamayı başarıyor.
Gittiğinizde benim gibi cesaretiniz varsa Hangover isimli makineye binin.
Korkudan kan şekeriniz düşeceği için ortada bulunan stantlardan churro tatlısı alıp yemeyi unutmayın!
Akşamüstü saat 5 gibi giderseniz, gezmekten, eğlenmekten,
etrafa bakmaktan çıkışınız akşam 9’u bulabiliyor.
Yani gideceğiniz gün akşam yemeğine program yapmayın derim.
Zaten orada güzel sokak lezzetlerinin tadına bakmış olursunuz.
Tutankhamun Avrupa’yı dolaşıyor
Sanatı çok severim diyenler, sizlere de naçizane tavsiyem, Londra’nın en prestijli sanat galerilerinden Saatchi Gallery’de yeni açılan, Mısır firavunlarının belki de en ‘popüleri’ Tutankhamun sergisi.
Daha önce Los Angeles ve Paris’te açılan sergiye Londra’da ilgi büyük. Kapıda uzun kuyruklar var.
Paris’te açıldığında sergiyi 1.5 milyon kişi ziyaret etmiş. Bakalım 3 Mayıs 2020’ye kadar açık olacak sergi Londra’da da bir rekora imza atacak mı...
Bir daha görüşene dek, good bye London...
Londra’da yılbaşı
İstanbul’da alışveriş şenlikleri ve davetlerle geçen aralık ayına 5 günlük bir ara verip, kendimi bana göre en güzel döneminde Londra’ya atıverdim.
Şehrin ne kadar kalabalık olduğunu daha havaalanına adımınızı attığınızda anlıyorsunuz.
Neyse ki hızlı bir şekilde girişimi yaptım ve kendimi Londra sokaklarına saldım.
Sokaklar rengarenk, yılbaşı süsleriyle özene bezene hazırlanmış...
Restoranlar yılbaşı ağaçlarını süsleyip dükkanlarını karnaval havasına çevirmişler.
Eee bir de Christmas dönemi diye bütün dükkanlarda yüzde 30’dan yüzde 50’ye varan indirimler var.
Alışveriş yapmanın tam zamanı!
Bir şey bulamam diye üzülmeyin, eminim aradığınız birçok şeyi indirimli olarak alabilirsiniz.
Lunapark eğlencesi
Şehrin en güzel aktivitesi, Winter Wonderland. Kasım ayından beri açık olan lunapark, günde binlerce insana keyifli saatler yaşatıp eğlenceli bir şekilde ağırlamayı başarıyor.
Gittiğinizde benim gibi cesaretiniz varsa Hangover isimli makineye binin.
Korkudan kan şekeriniz düşeceği için ortada bulunan stantlardan churro tatlısı alıp yemeyi unutmayın!
Akşamüstü saat 5 gibi giderseniz, gezmekten, eğlenmekten,
etrafa bakmaktan çıkışınız akşam 9’u bulabiliyor.
Yani gideceğiniz gün akşam yemeğine program yapmayın derim.
Zaten orada güzel sokak lezzetlerinin tadına bakmış olursunuz.
Tutankhamun Avrupa’yı dolaşıyor
Sanatı çok severim diyenler, sizlere de naçizane tavsiyem, Londra’nın en prestijli sanat galerilerinden Saatchi Gallery’de yeni açılan, Mısır firavunlarının belki de en ‘popüleri’ Tutankhamun sergisi.
Daha önce Los Angeles ve Paris’te açılan sergiye Londra’da ilgi büyük. Kapıda uzun kuyruklar var.
Paris’te açıldığında sergiyi 1.5 milyon kişi ziyaret etmiş. Bakalım 3 Mayıs 2020’ye kadar açık olacak sergi Londra’da da bir rekora imza atacak mı...
Bir daha görüşene dek, good bye London...