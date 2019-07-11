Bu yazın eğlencesi belli oldu.
Ayakla şişe açmak...
Dünyanın her yerinden katılım hızla artıyor ve korkulan da oldu...
Birbirine göndermeler yapıp, “Ben açtım sen de aç” demeler başladı.
Eee sadece ayakla açmak da yetmedi millete, Mariah Carey sesiyle açtı
şişeyi.
“Kendinize gelin” dedi Kendall Jenner, jet-ski’siyle denizin ortasında muhteşem vücudunu gözümüze sokarak
“Bak, doya doya
bak” der gibi vıjtt diye şişeyi açtı.
Ve dün Demet Akalın, 8 karat pırlanta yüzüğüyle şişe olayına girdi.
Bakalım daha ne ilginç şişe açmalar gelecek ama ben size diyeyim işin suyu çıkacak...
Sevgili vezir eder
Son dönemler etrafımda dikkatimi çeken ilişkiler oluyor.
Birbirine iyi gelen çiftlerimiz var.
Ve bunlar iki tarafın da başarısı için elinden geleni yapmaya çalışıyor.
Mesela Zeynep Bastık...
Sevgilisi Tolga Akış’ın dokunuşuyla büyük sıçrayışa geçti.
Sahne ücretini iki katına çıkardı.
Harbiye Açıkhava’da iki konser aldı.
Öte yandan Büşra Pekin de Ersay Üner’i eline almış ilgileniyor.
Böyle çiftler görünce mutlu oluyorum.
Demek ki birbirini yücelten sevgililer kalmış.
Futbolcular out basketbolcular in
Genelde yazın başladığını magazin haberlerindeki topçularımızı görünce anlardık.
En erken onlar düşerlerdi sahillere...
Bu yaz basketbolcular, aşklarıyla bir tık önde galiba.
Kerem Tunçeri-Eda Taşpınar, Eda Ece-Buğrahan Tuncer ve yeni nişanlanan Müge Boz-Caner Erdeniz...
Futbolcularımız ise daha çok gece kulübü çıkışlarında ve hep birlikte poz veriyorlar şimdilik.
Lingo lingo şişeler
Bu yazın eğlencesi belli oldu.
Ayakla şişe açmak...
Dünyanın her yerinden katılım hızla artıyor ve korkulan da oldu...
Birbirine göndermeler yapıp, “Ben açtım sen de aç” demeler başladı.
Eee sadece ayakla açmak da yetmedi millete, Mariah Carey sesiyle açtı
şişeyi.
“Kendinize gelin” dedi Kendall Jenner, jet-ski’siyle denizin ortasında muhteşem vücudunu gözümüze sokarak
“Bak, doya doya
bak” der gibi vıjtt diye şişeyi açtı.
Ve dün Demet Akalın, 8 karat pırlanta yüzüğüyle şişe olayına girdi.
Bakalım daha ne ilginç şişe açmalar gelecek ama ben size diyeyim işin suyu çıkacak...
Sevgili vezir eder
Son dönemler etrafımda dikkatimi çeken ilişkiler oluyor.
Birbirine iyi gelen çiftlerimiz var.
Ve bunlar iki tarafın da başarısı için elinden geleni yapmaya çalışıyor.
Mesela Zeynep Bastık...
Sevgilisi Tolga Akış’ın dokunuşuyla büyük sıçrayışa geçti.
Sahne ücretini iki katına çıkardı.
Harbiye Açıkhava’da iki konser aldı.
Öte yandan Büşra Pekin de Ersay Üner’i eline almış ilgileniyor.
Böyle çiftler görünce mutlu oluyorum.
Demek ki birbirini yücelten sevgililer kalmış.
Futbolcular out basketbolcular in
Genelde yazın başladığını magazin haberlerindeki topçularımızı görünce anlardık.
En erken onlar düşerlerdi sahillere...
Bu yaz basketbolcular, aşklarıyla bir tık önde galiba.
Kerem Tunçeri-Eda Taşpınar, Eda Ece-Buğrahan Tuncer ve yeni nişanlanan Müge Boz-Caner Erdeniz...
Futbolcularımız ise daha çok gece kulübü çıkışlarında ve hep birlikte poz veriyorlar şimdilik.