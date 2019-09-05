Geçen gün sosyal medya ve gazeteler “Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?” haberleriyle hareketlendi.
İnanın bu haberler çıkana kadar Netflix’in hayatımdaki yerini pek fark etmemiştim.
Meğer bayağı bir bağlanmışım bu platforma.
Bizim kanallarımızdaki bazı dizileri takip etmeme rağmen dünyadaki milyonlarca insan gibi Netflix’te yayınlanan filmleri ve dizi serilerini de keyifle izliyorum.
Birkaç ay önceki yazımda Netflix’e yeni üye olduğumu da sizlere bildirmiştim.
Geçen süreçte yüzlerce film ve dizi izledim.
Neyse ki haberlerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Eee ayrıca Türk oyuncularımıza da yer veren Netflix, umarım bizi hiç terk etmez ve ülkemizdeki yatırımlarına devam eder.
Hatta umarım daha çok Türk oyuncumuzun da olduğu projelere imza atarlar, ülkemizin güzeller güzeli pek çok yerinde nice filmler çekerler...
Çek bakalım bir selfie
Çok fazla selfie çekenlerin sevilmeyen insanlar olduğunu ortaya koymuş Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma.
Bu haber üzerine birçok ünlümüzün ve dünya starının sayfalarına girerek en çok selfie çekenlere bakmaya çalıştım.
Hangi profilde en çok selfie’yi görsem, minimum 5, maksimum 125 milyon takipçisi olduğunu gördüm.
Dünyada Kim Kardashian ve en küçük kardeşi Kylie selfie konusunda bayrağı elinde tutuyor.
Hatta Kardashian’ın selfie konusunda kitabı bile çıkmıştı “Selfiemania” diye.
Eee ülkemize geldiğimizde Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Burak Özçivit profilleri en çok selfie ile dolu.
Sevilmediklerini ne duydum ne de gördüm.
Bu araştırmada bir yanlışlık olduğunu düşünmüyor değilim.
Siz ne dersiniz, selfie çeken ünlüler sevilmez mi?
Korkutma beni Netflix
Geçen gün sosyal medya ve gazeteler “Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?” haberleriyle hareketlendi.
İnanın bu haberler çıkana kadar Netflix’in hayatımdaki yerini pek fark etmemiştim.
Meğer bayağı bir bağlanmışım bu platforma.
Bizim kanallarımızdaki bazı dizileri takip etmeme rağmen dünyadaki milyonlarca insan gibi Netflix’te yayınlanan filmleri ve dizi serilerini de keyifle izliyorum.
Birkaç ay önceki yazımda Netflix’e yeni üye olduğumu da sizlere bildirmiştim.
Geçen süreçte yüzlerce film ve dizi izledim.
Neyse ki haberlerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Eee ayrıca Türk oyuncularımıza da yer veren Netflix, umarım bizi hiç terk etmez ve ülkemizdeki yatırımlarına devam eder.
Hatta umarım daha çok Türk oyuncumuzun da olduğu projelere imza atarlar, ülkemizin güzeller güzeli pek çok yerinde nice filmler çekerler...
Çek bakalım bir selfie
Çok fazla selfie çekenlerin sevilmeyen insanlar olduğunu ortaya koymuş Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma.
Bu haber üzerine birçok ünlümüzün ve dünya starının sayfalarına girerek en çok selfie çekenlere bakmaya çalıştım.
Hangi profilde en çok selfie’yi görsem, minimum 5, maksimum 125 milyon takipçisi olduğunu gördüm.
Dünyada Kim Kardashian ve en küçük kardeşi Kylie selfie konusunda bayrağı elinde tutuyor.
Hatta Kardashian’ın selfie konusunda kitabı bile çıkmıştı “Selfiemania” diye.
Eee ülkemize geldiğimizde Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Burak Özçivit profilleri en çok selfie ile dolu.
Sevilmediklerini ne duydum ne de gördüm.
Bu araştırmada bir yanlışlık olduğunu düşünmüyor değilim.
Siz ne dersiniz, selfie çeken ünlüler sevilmez mi?