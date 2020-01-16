Keyifli bir geceden notlar

Gitsem mi gitmesem mi diye düşünürken kendimi pazartesi akşamı Swissotel’de gerçekleşen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni’nde buldum.Keyifli bir gece hazırlamış sitenin sahipleri Yüksel Yavuz ve Ufuk Özcan davetlileri için.
Gecede neler mi oldu, kısacık kısacık buyurun bakalım...
◊ Serenay Sarıkaya ve Deniz Akkaya dekolte şovu yaptı. İkisinin de iddialı bacak dekolteleri geceye damga vurdu.
◊ Aras Bulut İynemli çekimden koştur koştur gelip Haluk Levent’le
düet yaptı, sıcakkanlılığıyla ‘yılın en iyi sinema oyuncusu’ ödülünü alıp evinin yolunu tuttu.
◊ Geçtiğimiz günlerde “Mucize Doktor”un Ali Vefa’sı Taner Ölmez’i bir davette mahcup ve sakin sakin otururken görmüştüm. Bu törende ise enerjisi, konuşması ve sempatikliğiyle herkese fark attı. (Bu Taner’i daha çok sevdim ben.)
◊ Üç sezondur reyting rekorları kıran “Kadın” dizisinin senaristliğini üstlenen Hande Altaylı, başarısını ‘yılın en iyi dizi senaristi’ ödülüyle taçlandırdı.
◊ Gecenin sunuculuğunu yapan üç isimden Deniz Akkaya iddiası, Saba Tümer sempatikliği ve Pınar Altuğ da zarafetiyle ön plandaydı. Tencere tava, hepsi ayrı bir havaydı...
◊ Modacı ikizler Raisa ve Vanessa davete kendi tasarımlarını giyerek gelmişti. İkili, kıyafetlerini giydirdikleri bazı ünlülerden daha şık taşıyordu...
◊ Oyuncu Deniz Baysal ve eşi Kolpa grubu solisti Burak Yurtçu da gecede ödül aldı. Birçok ünlü geceyi erkenden terk ederken, çiftin gecenin sonuna kadar kalıp eğlenmesi dikkat çekiciydi.
Şehirde neler oluyor neler
İstanbul’da değişik değişik mekanlar açılıyor. İşte radarıma girenler...
Cachetta: Bebek’in en yenisi olarak hayatımıza giren mekan, cool işletmeci Kerem Tanel’e emanet edilmiş. Keyifli balkonunda oturarak gelene geçene bakabilir, menüde yer alan mücverin, egg benedict’in ve kapanışta da matcha pancake tatlısının tadına bakıp güne devam edebilirsiniz. Unutmadan; menüde kızartmaya dair bir şey yok.
Angelo Grande: Şöyle bir Arnavutköy havası alayım derseniz; yazın Çeşme’de güneşlenip eğlendiğimiz Spiaggia Grande’ciler Angelo Grande diye bir mekan açtı. Güne kahvaltıyla başlayan mekan, perşembe, cuma, cumartesi geceleri saat 23.00’ten sonra canlı müzik eşliğinde 02.00’ye kadar eğlendirmeye devam edecek. Amma velakin benim ilgimi çeken, pazar günleri 18.00’de başlayacak happy hour eğlenceleri. Pazar günü adresim belli oldu benim.
Salon Angie: Duyduğuma göre yazın Bodrum-Yalıkavak’ta, kışın da Bebek’te hizmet veren Angie, bu sefer Salon Angie olarak şehre dönmeye hazırlanıyor. Etiler’de Fenix’in yerine geçmeye hazırlanan Salon Angie’de yemek servisi de olacakmış. Yemekten sonra da eskisi gibi genç yeteneklerin sahneleriyle geç saatlere kadar bizleri eğlendirmeyi planlıyor mekan. Ay sonuna yetişmesi planlanan açılışta ünlü bir isim çıkabilirmiş. Muhtemelen o isim Yalın olur gibime geliyor.
Keyifli bir geceden notlar
Gitsem mi gitmesem mi diye düşünürken kendimi pazartesi akşamı Swissotel’de gerçekleşen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni’nde buldum.Keyifli bir gece hazırlamış sitenin sahipleri Yüksel Yavuz ve Ufuk Özcan davetlileri için.
Gecede neler mi oldu, kısacık kısacık buyurun bakalım...
◊ Serenay Sarıkaya ve Deniz Akkaya dekolte şovu yaptı. İkisinin de iddialı bacak dekolteleri geceye damga vurdu.
◊ Aras Bulut İynemli çekimden koştur koştur gelip Haluk Levent’le
düet yaptı, sıcakkanlılığıyla ‘yılın en iyi sinema oyuncusu’ ödülünü alıp evinin yolunu tuttu.
◊ Geçtiğimiz günlerde “Mucize Doktor”un Ali Vefa’sı Taner Ölmez’i bir davette mahcup ve sakin sakin otururken görmüştüm. Bu törende ise enerjisi, konuşması ve sempatikliğiyle herkese fark attı. (Bu Taner’i daha çok sevdim ben.)
◊ Üç sezondur reyting rekorları kıran “Kadın” dizisinin senaristliğini üstlenen Hande Altaylı, başarısını ‘yılın en iyi dizi senaristi’ ödülüyle taçlandırdı.
◊ Gecenin sunuculuğunu yapan üç isimden Deniz Akkaya iddiası, Saba Tümer sempatikliği ve Pınar Altuğ da zarafetiyle ön plandaydı. Tencere tava, hepsi ayrı bir havaydı...
◊ Modacı ikizler Raisa ve Vanessa davete kendi tasarımlarını giyerek gelmişti. İkili, kıyafetlerini giydirdikleri bazı ünlülerden daha şık taşıyordu...
◊ Oyuncu Deniz Baysal ve eşi Kolpa grubu solisti Burak Yurtçu da gecede ödül aldı. Birçok ünlü geceyi erkenden terk ederken, çiftin gecenin sonuna kadar kalıp eğlenmesi dikkat çekiciydi.
Şehirde neler oluyor neler
İstanbul’da değişik değişik mekanlar açılıyor. İşte radarıma girenler...
Cachetta: Bebek’in en yenisi olarak hayatımıza giren mekan, cool işletmeci Kerem Tanel’e emanet edilmiş. Keyifli balkonunda oturarak gelene geçene bakabilir, menüde yer alan mücverin, egg benedict’in ve kapanışta da matcha pancake tatlısının tadına bakıp güne devam edebilirsiniz. Unutmadan; menüde kızartmaya dair bir şey yok.
Angelo Grande: Şöyle bir Arnavutköy havası alayım derseniz; yazın Çeşme’de güneşlenip eğlendiğimiz Spiaggia Grande’ciler Angelo Grande diye bir mekan açtı. Güne kahvaltıyla başlayan mekan, perşembe, cuma, cumartesi geceleri saat 23.00’ten sonra canlı müzik eşliğinde 02.00’ye kadar eğlendirmeye devam edecek. Amma velakin benim ilgimi çeken, pazar günleri 18.00’de başlayacak happy hour eğlenceleri. Pazar günü adresim belli oldu benim.
Salon Angie: Duyduğuma göre yazın Bodrum-Yalıkavak’ta, kışın da Bebek’te hizmet veren Angie, bu sefer Salon Angie olarak şehre dönmeye hazırlanıyor. Etiler’de Fenix’in yerine geçmeye hazırlanan Salon Angie’de yemek servisi de olacakmış. Yemekten sonra da eskisi gibi genç yeteneklerin sahneleriyle geç saatlere kadar bizleri eğlendirmeyi planlıyor mekan. Ay sonuna yetişmesi planlanan açılışta ünlü bir isim çıkabilirmiş. Muhtemelen o isim Yalın olur gibime geliyor.