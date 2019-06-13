Bayram tatilini bitirip şehre dönüş yapanlar arasında ben de vardım ve tabii ki döner dönmez kendimi davetlere atmaya başladım.
İlk davetim Lay’s markasının düzenlediği ‘yaza merhaba’ piknik davetiydi.
Havaların da sıcak olmasıyla keyifli bir gün geçirdik. Demet Evgar, ev sahibiydi, herkesle ilgilendi.
Demet’le oturup kısa bir sohbet ettik. Yeni tanışmama rağmen enerjisine bayıldım.
“Sezonda çok yoruldum bu yaz biraz tatil yapıp kafa dinlemek istiyorum” dedi.
Yeni sezon için de film çekecek, yeni bir dizi anlaşması olacakmış.
Görüşebilirsin ama fotoğraf koyamazsın
Eskiden anne ve babalarımız biriyle küstüğünde bizi de evlerine göndermezlerdi.
Çocuklarıyla bile görüşemezdik.
Tabii ki ben gizli gizli görüşürdüm hepsiyle.
Şimdi nerdeeee...
Arkadaşlar arasında yeni bir akım başladı.
Görüşebilirsin ama sosyal medyaya fotoğraf koyamazsın modası...
Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubumda bir kız arkadaşım birinden bahsederken “Tabii ki kimseye görüşme diyemem ama gözüme sokmayın, instagram’a fotoğraf koymayın” diyordu.
Eee bu ne perhiz bu ne lahana turşusu anlamıyorum.
Ya kesin bir şekilde görüşme diyeceksin ya da hiç karışmayacaksın.
Yasaklar tatlı gelir hayatım, boşver kim kimle fotoğrafını koyarsa koysun.
Senin kriterin küs olduğun insanla aranda laf taşıyor mu, ona ayrı sana ayrı konuşuyor mu olsun...
Aleyna umursamazlığı
Evet Aleyna bir Bodrum tatili yaptın, denize girdin, beach’te dans ettin, arkadaşlarınla eğlendin; kilolu oldun, selülitli oldun...
19 yaşındasın, 10 günde alıp verirsin kiloları. Metabolizman dakikada 300 km hızla çalışıyor.
Buna rağmen her şeyin farkında olup umursamaman ve üzülmemen takdire şayan bir durum.
19 yaşında tek başına yolda yürürken, güzel işler yaparken, yurtdışında yeni projelerinle uğraşırken ne kilon ne de selülitlerin göze batıyor.
Rahat ol ve yürümeye, hatta koşmaya devam et Aleyna Tilki...
İstanbul molası
Bayram tatilini bitirip şehre dönüş yapanlar arasında ben de vardım ve tabii ki döner dönmez kendimi davetlere atmaya başladım.
İlk davetim Lay’s markasının düzenlediği ‘yaza merhaba’ piknik davetiydi.
Havaların da sıcak olmasıyla keyifli bir gün geçirdik. Demet Evgar, ev sahibiydi, herkesle ilgilendi.
Demet’le oturup kısa bir sohbet ettik. Yeni tanışmama rağmen enerjisine bayıldım.
“Sezonda çok yoruldum bu yaz biraz tatil yapıp kafa dinlemek istiyorum” dedi.
Yeni sezon için de film çekecek, yeni bir dizi anlaşması olacakmış.
Görüşebilirsin ama fotoğraf koyamazsın
Eskiden anne ve babalarımız biriyle küstüğünde bizi de evlerine göndermezlerdi.
Çocuklarıyla bile görüşemezdik.
Tabii ki ben gizli gizli görüşürdüm hepsiyle.
Şimdi nerdeeee...
Arkadaşlar arasında yeni bir akım başladı.
Görüşebilirsin ama sosyal medyaya fotoğraf koyamazsın modası...
Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubumda bir kız arkadaşım birinden bahsederken “Tabii ki kimseye görüşme diyemem ama gözüme sokmayın, instagram’a fotoğraf koymayın” diyordu.
Eee bu ne perhiz bu ne lahana turşusu anlamıyorum.
Ya kesin bir şekilde görüşme diyeceksin ya da hiç karışmayacaksın.
Yasaklar tatlı gelir hayatım, boşver kim kimle fotoğrafını koyarsa koysun.
Senin kriterin küs olduğun insanla aranda laf taşıyor mu, ona ayrı sana ayrı konuşuyor mu olsun...
Aleyna umursamazlığı
Evet Aleyna bir Bodrum tatili yaptın, denize girdin, beach’te dans ettin, arkadaşlarınla eğlendin; kilolu oldun, selülitli oldun...
19 yaşındasın, 10 günde alıp verirsin kiloları. Metabolizman dakikada 300 km hızla çalışıyor.
Buna rağmen her şeyin farkında olup umursamaman ve üzülmemen takdire şayan bir durum.
19 yaşında tek başına yolda yürürken, güzel işler yaparken, yurtdışında yeni projelerinle uğraşırken ne kilon ne de selülitlerin göze batıyor.
Rahat ol ve yürümeye, hatta koşmaya devam et Aleyna Tilki...