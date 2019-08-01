İnanması zor ama gerçek bir hikaye

Gün geçmiyor ki yeni bir skandalla ağzımız açık kalmasın.
“Yine ne oldu Cihan” dediğinizi duyar gibiyim.
Ah bu sefer anlatacağım tam
bir film senaryosu
gibi ama maalesef hepsi gerçek.
Efendim geçen gece Bodrum’da arkadaşlarla otururken masaya “haberci kuş” görevini benimsemiş biri geldi.
Hani her grupta vardır, ‘magazin muhabirliğine’ soyunmuş bir üye...
İşte bizim grubun ‘muhabiri’ de o gece pek bir heyecanlıydı.
İnanın gözleri parlıyordu.
Belli ki bizlere bomba gibi bir haberi vardı.
“Haydi çıkar ağzındaki baklayı” dedim ve döküldü bizimki.
Öyle bir şey anlattı ki, isim vermemek en iyisi diyerek sizlere aktarıyorum.
Hikayemizin kahramanları sarışın ve güzel bir hanımefendiyle eşi.
Dışarıdan mutlu görünen bu çiftimiz aslında hiç de öyle değilmiş meğer.
Hatta kızımız kocasını aldatıyormuş.
Beyefendi de şüphelenmeye başlamış ve ‘dedektif’ olmaya karar vermiş.
Duruma uyanan sarışın hemen bir plan yapmış ve bir süre ‘sevgilisinden’ uzaklaşmış.
Eh haliyle bizim dedektif koca bir türlü bunları yakalayamıyor ama içinden şüphesini de atamıyormuş.
Bir gün “Ver telefonunu, benimkiyle eşleştireceğim” demiş karısına.
Bizim sarışın da “Al canım” diye uzatmış telefonu.
Telefonlar eşleşince karısının her an nerede olduğunu görebilen koca rahatlamış biraz.
Ancak asıl rahatlayan bizim sarışın.
Neden mi?
Çünkü evinin yakınına bir karavan getirtmiş...
Sevgilisiyle rahat rahat o karavanın içinde buluşuyormuş.
Kocası telefondan lokasyonunu kontrol ettiğinde “Aaa karım evde” diyerek eşine haksızlık ettiğini düşünmüş.
İşte böyle sevgili okurlar, inanması zor ama gerçek bir hikaye...
Davet turları
◊ Bir cips markasına özel “Dalgana Bak” şarkısı yapan rap’çi Anıl Piyancı ile YouTuber Berk Coşkun, eğlenceli bir geceye imza attılar. Klein Garten’da şarkılarını da seslendiren ikiliyi ben ilk kez davette gördüm desem yeridir. Ama enerjilerine bayıldım, yaptıkları şarkı da kulağa hoş geliyor. Eee yani çoğu insana da hoş gelmiş ki 15 milyona yakın tıklanmış...
◊ Geçen hafta sonu da Bodrum’da bir saat firmasının beyaz gece konseptli partisine katıldım. Yazın yapılan davetlerdeki ‘beyaz giyin’ kuralına bayılıyorum. Herkesin tek tip giyinmesi, kalabalığa bakınca güzel gözüküyor. O gece de Selen Servi sahneye çıktı. İlk kez izlediğim Servi’nin sahne enerjisine bayıldım.
İnanması zor ama gerçek bir hikaye
Gün geçmiyor ki yeni bir skandalla ağzımız açık kalmasın.
“Yine ne oldu Cihan” dediğinizi duyar gibiyim.
Ah bu sefer anlatacağım tam
bir film senaryosu
gibi ama maalesef hepsi gerçek.
Efendim geçen gece Bodrum’da arkadaşlarla otururken masaya “haberci kuş” görevini benimsemiş biri geldi.
Hani her grupta vardır, ‘magazin muhabirliğine’ soyunmuş bir üye...
İşte bizim grubun ‘muhabiri’ de o gece pek bir heyecanlıydı.
İnanın gözleri parlıyordu.
Belli ki bizlere bomba gibi bir haberi vardı.
“Haydi çıkar ağzındaki baklayı” dedim ve döküldü bizimki.
Öyle bir şey anlattı ki, isim vermemek en iyisi diyerek sizlere aktarıyorum.
Hikayemizin kahramanları sarışın ve güzel bir hanımefendiyle eşi.
Dışarıdan mutlu görünen bu çiftimiz aslında hiç de öyle değilmiş meğer.
Hatta kızımız kocasını aldatıyormuş.
Beyefendi de şüphelenmeye başlamış ve ‘dedektif’ olmaya karar vermiş.
Duruma uyanan sarışın hemen bir plan yapmış ve bir süre ‘sevgilisinden’ uzaklaşmış.
Eh haliyle bizim dedektif koca bir türlü bunları yakalayamıyor ama içinden şüphesini de atamıyormuş.
Bir gün “Ver telefonunu, benimkiyle eşleştireceğim” demiş karısına.
Bizim sarışın da “Al canım” diye uzatmış telefonu.
Telefonlar eşleşince karısının her an nerede olduğunu görebilen koca rahatlamış biraz.
Ancak asıl rahatlayan bizim sarışın.
Neden mi?
Çünkü evinin yakınına bir karavan getirtmiş...
Sevgilisiyle rahat rahat o karavanın içinde buluşuyormuş.
Kocası telefondan lokasyonunu kontrol ettiğinde “Aaa karım evde” diyerek eşine haksızlık ettiğini düşünmüş.
İşte böyle sevgili okurlar, inanması zor ama gerçek bir hikaye...
Davet turları
◊ Bir cips markasına özel “Dalgana Bak” şarkısı yapan rap’çi Anıl Piyancı ile YouTuber Berk Coşkun, eğlenceli bir geceye imza attılar. Klein Garten’da şarkılarını da seslendiren ikiliyi ben ilk kez davette gördüm desem yeridir. Ama enerjilerine bayıldım, yaptıkları şarkı da kulağa hoş geliyor. Eee yani çoğu insana da hoş gelmiş ki 15 milyona yakın tıklanmış...
◊ Geçen hafta sonu da Bodrum’da bir saat firmasının beyaz gece konseptli partisine katıldım. Yazın yapılan davetlerdeki ‘beyaz giyin’ kuralına bayılıyorum. Herkesin tek tip giyinmesi, kalabalığa bakınca güzel gözüküyor. O gece de Selen Servi sahneye çıktı. İlk kez izlediğim Servi’nin sahne enerjisine bayıldım.