Bu hafta sizler için bayram şekeri gibi bir dedikodum var sevgili okurlar.
Dedikodu diyorum ama kesinlikle yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim. Fakat isim vermemi falan beklemeyin.
Efendim... Olayımızın kahramanları, ünlü bir oyuncu ile futbol sahalarının yıldızı olan sevgilisi...
Bu ikilinin arasına bayram tatili öncesi kara kedi giriyor ve ayrılıyorlar.
Kızımız bunun üzerine kafasını dinlemek için bir tatil planlıyor. Valizine bikinilerini ve hayallerini doldurup havaalanının yolunu tutuyor.
Tam Dalaman uçağına binmişken telefonu çalan oyuncu kızımız bir de ne görsün, ekranda futbolcu sevgilisinin adı...
Hemen açıyor tabii telefonu... Artık futbolcu beyimiz nasıl gönlünü alıyorsa, barışıyor bizim oyuncular.
“Ben de seninle geliyorum, ne yap et uçakta rötar olmasını sağla” diyor kurnaz topçumuz.
IQ’su tahminimce çok yüksek olmayan ancak sanırım oyunculuk yeteneği tavan yapmış kızımız da uçağın içinde yalandan bir olay çıkarıyor.
Tam “Rötarı yaptırdım” diye sevinirken kendisini uçaktan indiriyorlar.
İki akıllı da bir sonraki seferde birlikte yolculuklarını yapıyorlar.
Bu ikisinin “rezil” taktikleri konusunda yorumu size bırakıyorum.
İki “oyuncunun” tutmayan taktiği
Bu hafta sizler için bayram şekeri gibi bir dedikodum var sevgili okurlar.
Dedikodu diyorum ama kesinlikle yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim. Fakat isim vermemi falan beklemeyin.
Efendim... Olayımızın kahramanları, ünlü bir oyuncu ile futbol sahalarının yıldızı olan sevgilisi...
Bu ikilinin arasına bayram tatili öncesi kara kedi giriyor ve ayrılıyorlar.
Kızımız bunun üzerine kafasını dinlemek için bir tatil planlıyor. Valizine bikinilerini ve hayallerini doldurup havaalanının yolunu tutuyor.
Tam Dalaman uçağına binmişken telefonu çalan oyuncu kızımız bir de ne görsün, ekranda futbolcu sevgilisinin adı...
Hemen açıyor tabii telefonu... Artık futbolcu beyimiz nasıl gönlünü alıyorsa, barışıyor bizim oyuncular.
“Ben de seninle geliyorum, ne yap et uçakta rötar olmasını sağla” diyor kurnaz topçumuz.
IQ’su tahminimce çok yüksek olmayan ancak sanırım oyunculuk yeteneği tavan yapmış kızımız da uçağın içinde yalandan bir olay çıkarıyor.
Tam “Rötarı yaptırdım” diye sevinirken kendisini uçaktan indiriyorlar.
İki akıllı da bir sonraki seferde birlikte yolculuklarını yapıyorlar.
Bu ikisinin “rezil” taktikleri konusunda yorumu size bırakıyorum.