Öyle bir hale geldi ki, kime sorsan fenomen kime sorsan YouTuber...
Hatta boyut atladık, sanatçılar bile fenomen olarak anılmaya başlandı. 100 bin takipçi satın alan, 10 bin fotoğraf beğenisi için para bayılan herkes artık fenomen olmaya hak kazandığını iddia ediyor.
Ama bana sorarsanız günümüzün en keyifli dijital işi, YouTube yani YouTuber’lık. En sevdiğim YouTuber’ların başında Pelin Akil-Anıl Altan ve tatlı güzelimiz Çağla Şıkel geliyor.
Bu demek ki 2019 yılıyla beraber YouTube fenomenliği daha da bir patlama yaşayacak. Bir de en azından daha kurgulu olduğu için söylediğimiz ya da yaptığımız hataların ceremesini de çekmiyor olacağız gibime geliyor...
Müsaade senin sevgili Ergen....
Geçtiğimiz hafta müzik piyasasına ‘müsaade’ isteyerek hızlı bir giriş yapan Gülben Ergen yeni şarkısı “Müsaadenle”yi ortaya bırakıverdi. Hem de ne bırakmak... Hangi sosyal medya hesabına girsem, instagram keşfet bölümüne baksam herkes şarkıyı koyuyor.
Ben de bir baştan sona dinleyeyim dedim.
3 günde 1 milyon tıklanmaya ulaşan şarkı gerçekten dilime pelesenk oldu. Enerjisi yüksek, tam bir yaz şarkısı olmuş. Onur Mete yazmış... Bol dinlenmeler olsun bakalım...
Gayrettepe’de bir Avrupa konsepti
Geçtiğimiz günlerde sevgili Ayşe Boyner’in ev sahipliğini yaptığı erkek arkadaşı Cem Telvi’nin sahibi olduğu bitkisel bir süt olan Fomilk’in davetine Petra Cafe’ye gittim.
İçerisi küçük bir Avrupa kafesi havasındaydı.
Kahvaltısını edenler, bilgisayarları önünde sunumlarını hazırlayanlar...
Kimsenin kimseyle işi yok desem yeridir.
Hatta siparişini gidip kendin veriyorsun, ödemeni yaptıktan sonra sana servis ediyorlar.
Bir gün yolunuz düşer de Petra Gayrettepe’ye giderseniz feta peynirli yumurtasını denersiniz...
Fenomenlik out YouTuber’lık in
Öyle bir hale geldi ki, kime sorsan fenomen kime sorsan YouTuber...
Hatta boyut atladık, sanatçılar bile fenomen olarak anılmaya başlandı. 100 bin takipçi satın alan, 10 bin fotoğraf beğenisi için para bayılan herkes artık fenomen olmaya hak kazandığını iddia ediyor.
Ama bana sorarsanız günümüzün en keyifli dijital işi, YouTube yani YouTuber’lık. En sevdiğim YouTuber’ların başında Pelin Akil-Anıl Altan ve tatlı güzelimiz Çağla Şıkel geliyor.
Bu demek ki 2019 yılıyla beraber YouTube fenomenliği daha da bir patlama yaşayacak. Bir de en azından daha kurgulu olduğu için söylediğimiz ya da yaptığımız hataların ceremesini de çekmiyor olacağız gibime geliyor...
Müsaade senin sevgili Ergen....
Geçtiğimiz hafta müzik piyasasına ‘müsaade’ isteyerek hızlı bir giriş yapan Gülben Ergen yeni şarkısı “Müsaadenle”yi ortaya bırakıverdi. Hem de ne bırakmak... Hangi sosyal medya hesabına girsem, instagram keşfet bölümüne baksam herkes şarkıyı koyuyor.
Ben de bir baştan sona dinleyeyim dedim.
3 günde 1 milyon tıklanmaya ulaşan şarkı gerçekten dilime pelesenk oldu. Enerjisi yüksek, tam bir yaz şarkısı olmuş. Onur Mete yazmış... Bol dinlenmeler olsun bakalım...
Gayrettepe’de bir Avrupa konsepti
Geçtiğimiz günlerde sevgili Ayşe Boyner’in ev sahipliğini yaptığı erkek arkadaşı Cem Telvi’nin sahibi olduğu bitkisel bir süt olan Fomilk’in davetine Petra Cafe’ye gittim.
İçerisi küçük bir Avrupa kafesi havasındaydı.
Kahvaltısını edenler, bilgisayarları önünde sunumlarını hazırlayanlar...
Kimsenin kimseyle işi yok desem yeridir.
Hatta siparişini gidip kendin veriyorsun, ödemeni yaptıktan sonra sana servis ediyorlar.
Bir gün yolunuz düşer de Petra Gayrettepe’ye giderseniz feta peynirli yumurtasını denersiniz...