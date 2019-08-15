Eyvah teknem yokkk!

Cüzdanım çalındı, saatim çalındı, arabam çalındı feryatlarına aşinayım da, ilk defa “teknem çalındı” denildiğini duydum.
Bu yaz Bodrum’da başka türlü bir panik yaşanıyor; sabah bir kalkıyorlar, tekneleri akşam bağladıkları yerde yok!
Bunu ikidir duyuyordum, merak edip araştırdım. Teknesi çalınanlardan biri de arkadaşım çıktı.
Aradım hemen Ali’yi... Meğer insan kaçakçıları bu sezon gözüne kestirdikleri tekneleri bir-iki gün izliyor, sonra gece yarısı halatlarını kesip düz vitesle çalıştırıyor, içine sınır dışına çıkarmak için mültecileri dolduruyorlarmış.
Amma velakin Ali’nin teknesi Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik tarafından durdurulmuş, suçlular yakalanmış, mülteciler karaya çıkarılıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra da tekne sahibine teslim edilmiş.
Bütün yazım tekne üstünde geçti diyebilirim; umarım bir akşam ben içinde uyurken tekneyi çalmaya kalkmazlar!
Bir bayram daha geçti
İnsanların akın ettiği Bodrum’da keyifli bir bayramı daha geride bıraktık. Oteller, restoranlar, beach’ler, kulüpler doldu taştı.
Bu “keşmekeş” sırasında bazı mekanlar ön plana çıktı. Buyurun size Bodrum’un bu bayramki en popüler adreslerinden bir demet...
◊ Fiko Ocakbaşı Yalıkavak: Bu ilk yazı olmasına rağmen Bodrum’un popüler adresleri arasına girmeyi başardı. Bunda tabii ki Fiko’nun da dükkanın başında olmasının büyük etkisi var. O meşhur kanat ızgarasını yedikten sonra Fiko spesiyal tatlısını denemenizi öneririm.
◊ Cookshop: Yıllardır Bodrum’un sevilen adreslerinden olan, Magnolia tatlısını porsiyon porsiyon yediğimiz mekanda bu bayram iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Müzikleriyle de keyfe keyif katan mekana uğrarsanız, DJ Batu’dan Cookshop albümü de edinebilirsiniz.
◊ Eskiyer Balıkçısı: Birkaç sene önce üç yakın arkadaşın açtığı Yalıkavak’taki Eskiyer Balıkçısı, bayramda “kapalı gişe” adreslerdendi. Uğrayacak olanlara tavsiyem; taze mezelerin ardından finalde şekerpare yemeden kalkmayın.
◊ Angie: “Eee yedik içtik, biraz da eğlenelim” diyenler soluğu Yalıkavak Marina’daki Angie’de aldı. Bayramın birinci günü Yalın’ın sahneye çıktığı mekanda Şeyma Subaşı’ndan Aleyna Tilki’ye birçok ünlü de vardı. Şarkılarını ve sahnesini özlediğim Yalın’ı dinlemek çok keyifliydi.
◊ Daze: Bu yaz “Anne ben artık 18 oldum, gece çıkmak istiyorum” diyen her ergen Daze’in yolunu tuttu. “O zaman senin ne işin var orada” diyenleri duyar gibiyim, eee benim de ruh yaşım 18 ne de olsa... Daze’in sahibi Pamir ve işletmecisi Yağız sürekli işlerinin başında ve sorun çıkmaması için her an ortamı gözlemliyorlar.
Eyvah teknem yokkk!
Cüzdanım çalındı, saatim çalındı, arabam çalındı feryatlarına aşinayım da, ilk defa “teknem çalındı” denildiğini duydum.
Bu yaz Bodrum’da başka türlü bir panik yaşanıyor; sabah bir kalkıyorlar, tekneleri akşam bağladıkları yerde yok!
Bunu ikidir duyuyordum, merak edip araştırdım. Teknesi çalınanlardan biri de arkadaşım çıktı.
Aradım hemen Ali’yi... Meğer insan kaçakçıları bu sezon gözüne kestirdikleri tekneleri bir-iki gün izliyor, sonra gece yarısı halatlarını kesip düz vitesle çalıştırıyor, içine sınır dışına çıkarmak için mültecileri dolduruyorlarmış.
Amma velakin Ali’nin teknesi Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik tarafından durdurulmuş, suçlular yakalanmış, mülteciler karaya çıkarılıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra da tekne sahibine teslim edilmiş.
Bütün yazım tekne üstünde geçti diyebilirim; umarım bir akşam ben içinde uyurken tekneyi çalmaya kalkmazlar!
Bir bayram daha geçti
İnsanların akın ettiği Bodrum’da keyifli bir bayramı daha geride bıraktık. Oteller, restoranlar, beach’ler, kulüpler doldu taştı.
Bu “keşmekeş” sırasında bazı mekanlar ön plana çıktı. Buyurun size Bodrum’un bu bayramki en popüler adreslerinden bir demet...
◊ Fiko Ocakbaşı Yalıkavak: Bu ilk yazı olmasına rağmen Bodrum’un popüler adresleri arasına girmeyi başardı. Bunda tabii ki Fiko’nun da dükkanın başında olmasının büyük etkisi var. O meşhur kanat ızgarasını yedikten sonra Fiko spesiyal tatlısını denemenizi öneririm.
◊ Cookshop: Yıllardır Bodrum’un sevilen adreslerinden olan, Magnolia tatlısını porsiyon porsiyon yediğimiz mekanda bu bayram iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Müzikleriyle de keyfe keyif katan mekana uğrarsanız, DJ Batu’dan Cookshop albümü de edinebilirsiniz.
◊ Eskiyer Balıkçısı: Birkaç sene önce üç yakın arkadaşın açtığı Yalıkavak’taki Eskiyer Balıkçısı, bayramda “kapalı gişe” adreslerdendi. Uğrayacak olanlara tavsiyem; taze mezelerin ardından finalde şekerpare yemeden kalkmayın.
◊ Angie: “Eee yedik içtik, biraz da eğlenelim” diyenler soluğu Yalıkavak Marina’daki Angie’de aldı. Bayramın birinci günü Yalın’ın sahneye çıktığı mekanda Şeyma Subaşı’ndan Aleyna Tilki’ye birçok ünlü de vardı. Şarkılarını ve sahnesini özlediğim Yalın’ı dinlemek çok keyifliydi.
◊ Daze: Bu yaz “Anne ben artık 18 oldum, gece çıkmak istiyorum” diyen her ergen Daze’in yolunu tuttu. “O zaman senin ne işin var orada” diyenleri duyar gibiyim, eee benim de ruh yaşım 18 ne de olsa... Daze’in sahibi Pamir ve işletmecisi Yağız sürekli işlerinin başında ve sorun çıkmaması için her an ortamı gözlemliyorlar.