Erkenden gidip gezdim

Geçen hafta sonu bir günlüğüne Kıbrıs’a gittim.
Uçak saatinden 3 saat önce İstanbul Havaalanı’ndaydım.
Birazcık erken gidip neler oluyor havaalanında diye sağ baştan sol başa kendimce teftişimi yaptım.
THY’nin CIP salonunda Türk lezzetlerinden gözleme ve simit ile beraber kahvaltılıklarımı alıp bir köşede yerken, yan masamdaki belli ki iş seyahatine çıkan iki yöneticinin konuşmalarına kulak misafiri oldum.
“Havaalanı aslında güzel ya. Bir de buradan şu uçağa yürümek olmasa daha iyi olacak” diye söyleniyorlardı.
Herkesin fobisi alanda yürümek olmuş resmen. Amma velakin her kapı uzak değil.
Bir de buggy’lerle her yere gidebiliyoruz.
Benim gibi önceden arayıp uçuşunuzu söylerseniz, uçak saatinize yakın kapınızdasınız.
Hazır erken gelmişken, çok merak ettiğim sleepod’ların (uyku kabini) olduğu alana da gittim.
Sigara içme alanının biraz ilerisinde bulunan alanın girişinde otel resepsiyonundaki gibi bir arkadaş sizi karşılayıp müsait olan üstü kapanan uzay mekiği yatağınıza alıyor.
Kullanım ücreti; saatlik 9 euro. Ekstra yastık ve çarşaf isterseniz 2’şer euro ödemeniz gerekiyor.
Uçuş arasında ayakkabılarınızı çıkarıp minimum 2 saat uyumak isteseniz, 118 lira ödemeniz gerekiyor.
Zamanınız kıymetliyse ve benim gibi uçakta uyuyamayanlardansanız, sleepod’ları deneyebilirsiniz.
Hizmet olarak hoşuma gitmedi değil, ancak fiyatlarda ufak bir revize isteyebiliriz.
En azından 2 saatlik ücreti 6 euro olsa hiç fena olmaz.
Ya da “2 saat kiralayana 30 dakika bizden” kampanyası da fena fikir değil...
Magazin gündeminde neler oluyor?
Magazinin en yoğun haftalarından biri yaşanıyor herhalde.
Haftaya damgasını vuranlarda başrolde tabii ki Mustafa Sandal’ın olaylı kitabı vardı.
Defne Samyeli hakkında yazdığı “Gözlerden uzak yaşadığımız ilişkimiz” sözleriyle Samyeli’nin büyük tepkisini çekti,
hatta dava bile açmasına sebep oldu.
Bunun üzerine Sandal, ikinci baskıda o sözleri kitabından çıkaracağını duyurdu. Böylece meraktan “Beni Ağlatma” kitabının satışları artmıştır tabii ki.
Bakalım konu nereye bağlanacak, merak etmiyor değilim.
Geçen hafta evlenen Hazer Amani ve Sıla’nın aşk dolu pozları ve güzel mesajlarıyla herkesi evliliğe, mutluluğa davet etmeleri alkış toplayan davranışlardan...
Kubilay Aka’nın sosyal medyadan mesajlaştığı kız, mesajları ifşa etti. Ancak genç oyuncu bu durumu olgunlukla ve profesyonelce yönetti.
Bütün oyuncular ekranda
Sevdiğimiz, uzun zamandır proje beklediğimiz bütün oyuncularımız ekranda.
En son “Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisinde bıraktığım ve oyunculuğunu beğendiğim Engin Akyürek, “Sefirin Kızı” dizisiyle ekranlarda yerini almış.
“Çarpışma” dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’la oynayan Alperen Duymaz, “Zemheri” dizisiyle dönüş yapmış.
Tabii ekranda görmeyi halen beklediğimiz isimler de yok değil.
Hadi Serenay Sarıkaya, sıra sende! Ekranlar seni özledi.
Erkenden gidip gezdim
Geçen hafta sonu bir günlüğüne Kıbrıs’a gittim.
Uçak saatinden 3 saat önce İstanbul Havaalanı’ndaydım.
Birazcık erken gidip neler oluyor havaalanında diye sağ baştan sol başa kendimce teftişimi yaptım.
THY’nin CIP salonunda Türk lezzetlerinden gözleme ve simit ile beraber kahvaltılıklarımı alıp bir köşede yerken, yan masamdaki belli ki iş seyahatine çıkan iki yöneticinin konuşmalarına kulak misafiri oldum.
“Havaalanı aslında güzel ya. Bir de buradan şu uçağa yürümek olmasa daha iyi olacak” diye söyleniyorlardı.
Herkesin fobisi alanda yürümek olmuş resmen. Amma velakin her kapı uzak değil.
Bir de buggy’lerle her yere gidebiliyoruz.
Benim gibi önceden arayıp uçuşunuzu söylerseniz, uçak saatinize yakın kapınızdasınız.
Hazır erken gelmişken, çok merak ettiğim sleepod’ların (uyku kabini) olduğu alana da gittim.
Sigara içme alanının biraz ilerisinde bulunan alanın girişinde otel resepsiyonundaki gibi bir arkadaş sizi karşılayıp müsait olan üstü kapanan uzay mekiği yatağınıza alıyor.
Kullanım ücreti; saatlik 9 euro. Ekstra yastık ve çarşaf isterseniz 2’şer euro ödemeniz gerekiyor.
Uçuş arasında ayakkabılarınızı çıkarıp minimum 2 saat uyumak isteseniz, 118 lira ödemeniz gerekiyor.
Zamanınız kıymetliyse ve benim gibi uçakta uyuyamayanlardansanız, sleepod’ları deneyebilirsiniz.
Hizmet olarak hoşuma gitmedi değil, ancak fiyatlarda ufak bir revize isteyebiliriz.
En azından 2 saatlik ücreti 6 euro olsa hiç fena olmaz.
Ya da “2 saat kiralayana 30 dakika bizden” kampanyası da fena fikir değil...
Magazin gündeminde neler oluyor?
Magazinin en yoğun haftalarından biri yaşanıyor herhalde.
Haftaya damgasını vuranlarda başrolde tabii ki Mustafa Sandal’ın olaylı kitabı vardı.
Defne Samyeli hakkında yazdığı “Gözlerden uzak yaşadığımız ilişkimiz” sözleriyle Samyeli’nin büyük tepkisini çekti,
hatta dava bile açmasına sebep oldu.
Bunun üzerine Sandal, ikinci baskıda o sözleri kitabından çıkaracağını duyurdu. Böylece meraktan “Beni Ağlatma” kitabının satışları artmıştır tabii ki.
Bakalım konu nereye bağlanacak, merak etmiyor değilim.
Geçen hafta evlenen Hazer Amani ve Sıla’nın aşk dolu pozları ve güzel mesajlarıyla herkesi evliliğe, mutluluğa davet etmeleri alkış toplayan davranışlardan...
Kubilay Aka’nın sosyal medyadan mesajlaştığı kız, mesajları ifşa etti. Ancak genç oyuncu bu durumu olgunlukla ve profesyonelce yönetti.
Bütün oyuncular ekranda
Sevdiğimiz, uzun zamandır proje beklediğimiz bütün oyuncularımız ekranda.
En son “Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisinde bıraktığım ve oyunculuğunu beğendiğim Engin Akyürek, “Sefirin Kızı” dizisiyle ekranlarda yerini almış.
“Çarpışma” dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’la oynayan Alperen Duymaz, “Zemheri” dizisiyle dönüş yapmış.
Tabii ekranda görmeyi halen beklediğimiz isimler de yok değil.
Hadi Serenay Sarıkaya, sıra sende! Ekranlar seni özledi.