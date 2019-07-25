Derdim oldun Reynmen

Hangi sayfayı, hangi kanalı açsam Reynmen kaç tıklandı haberi... Oturdum, bütün Instagram’ına tek tek baktım.
YouTube’da iki şarkısını buldum. İkisi de gayet başarılı. Biri 200 milyon, diğeri 60 milyon tıklanmış.
Muhtemelen başlarda bir dokunuş olmuş tıklanmalara, ama sonrasında milyonlar benim gibi sırf meraktan girip bakmış.
Aslında böyle isimsiz olup da bu kadar tık almak büyük başarı. Dijital dünyanın güçlendiği son yıllarda bu mecrayı güzel kullanarak isim yaptı Reynmen,
Ammavelakin şöyle bir şey var; agresif konuşuyor. Yaşın küçük olduğundan ve heyecanındandır diye düşünüyorum. Yine de kalıcı olmak ve uzun vadede kazanmak istiyorsa eleştiriye açık olmak durumunda.
Son sözüm direkt Reynmen’e: Senin “YouTube’u bilmiyorlar” dediğin her ünlünün yıllardır YouTube’da şarkıları yayınlanıyor.
Hadi bakalım şimdi konserlerin başlasın. İlk konserine geleceğim. Bol tıklanmalar Reynmen...
25’liklere 45’lik Defne’den sahne dersi
Genç şarkıcılar “Yorgunum, nasıl sahne yapacağım” diye düşünürken, “10 dakika ara” deyip 40 dakika sahneden yok olurken, Defne Samyeli sahnelerde fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Geçen hafta sonu Bodrum’da program yapan Defne Samyeli, içerideki 380 kişiye tam 2.5 saat boyunca hiç ara vermeden, kostüm değiştirmeden, sürekli dans ederek muhteşem bir şov sundu. Herkese “helal olsun” dedirtti.
İnsanların “Cem Yılmaz da gelir diye salon doluyordur” tezine inat, herkes tamamen sahneye ve Defne Samyeli’ne kilitlenmişti.
Tebrikler Defne Samyeli. İnanılmaz geliştirmişsin kendini ve sahne şovunu... Artık kışa bir albüm bekleriz senden.
Fırsat bu fırsat
Geçenlerde öyle bir şey duydum ki ağzım açık kaldı.
Bir arkadaşım gelip “Sana anlatacaklarım var, inanamayacaksın” dediğinde “Bu saatten sonra artık her şeye inanırım” dedim ama gerçekten ben bile şoka girdim.
Ne miydi beni bu kadar şaşırtan olay? Anlatayım...
Efendim meşhur bir güzel kızımız tatil için sevgilisinin yanına, yazlık bölgelerimizden birine gidiyor. Maalesef valizi otelin kapısında aynı anda çıkış yapan bir grubunkiyle karışıyor ve kafileyle beraber başka bir ülkeye gönderiliyor.
Bunu fark eden otel yetkilileri mahcup bir şekilde durumu kendisine iletiyor. Güzelimiz “Akşama sevgilimle yemeğim var ve giyecek hiçbir şeyim yok ama” deyince de “Mağazamızdan kıyafet alın, biz karşılarız” diye bir jest yapıyorlar.
Fakat kızcağız konuyu yanlış anlayıp düğüne hazırlanır gibi 20 bin lira değerinde kıyafet alıyor. Otel yönetimini iş çığırından çıkacak, en iyisi 100 bin liralık olmadan valizi geri getirelim paniğiyle hemen bir çalışanı valizin gittiği ülkeye gönderiyor, ertesi gün de valizi güzelimize teslim ediyor.
Valizi teslim alırken güzelimiz ne dese beğenirsiniz peki: “Mağazanızda bikini ayırtmıştım, onu da alır mısınız?”
Sanırım valiz birkaç gün gelmese, güzelimizin sevgilisi sadece yemek parası ödeyerek tatili tamamlayacaktı.
Ahh fırsatçılık ah!
Derdim oldun Reynmen
Hangi sayfayı, hangi kanalı açsam Reynmen kaç tıklandı haberi... Oturdum, bütün Instagram’ına tek tek baktım.
YouTube’da iki şarkısını buldum. İkisi de gayet başarılı. Biri 200 milyon, diğeri 60 milyon tıklanmış.
Muhtemelen başlarda bir dokunuş olmuş tıklanmalara, ama sonrasında milyonlar benim gibi sırf meraktan girip bakmış.
Aslında böyle isimsiz olup da bu kadar tık almak büyük başarı. Dijital dünyanın güçlendiği son yıllarda bu mecrayı güzel kullanarak isim yaptı Reynmen,
Ammavelakin şöyle bir şey var; agresif konuşuyor. Yaşın küçük olduğundan ve heyecanındandır diye düşünüyorum. Yine de kalıcı olmak ve uzun vadede kazanmak istiyorsa eleştiriye açık olmak durumunda.
Son sözüm direkt Reynmen’e: Senin “YouTube’u bilmiyorlar” dediğin her ünlünün yıllardır YouTube’da şarkıları yayınlanıyor.
Hadi bakalım şimdi konserlerin başlasın. İlk konserine geleceğim. Bol tıklanmalar Reynmen...
25’liklere 45’lik Defne’den sahne dersi
Genç şarkıcılar “Yorgunum, nasıl sahne yapacağım” diye düşünürken, “10 dakika ara” deyip 40 dakika sahneden yok olurken, Defne Samyeli sahnelerde fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Geçen hafta sonu Bodrum’da program yapan Defne Samyeli, içerideki 380 kişiye tam 2.5 saat boyunca hiç ara vermeden, kostüm değiştirmeden, sürekli dans ederek muhteşem bir şov sundu. Herkese “helal olsun” dedirtti.
İnsanların “Cem Yılmaz da gelir diye salon doluyordur” tezine inat, herkes tamamen sahneye ve Defne Samyeli’ne kilitlenmişti.
Tebrikler Defne Samyeli. İnanılmaz geliştirmişsin kendini ve sahne şovunu... Artık kışa bir albüm bekleriz senden.
Fırsat bu fırsat
Geçenlerde öyle bir şey duydum ki ağzım açık kaldı.
Bir arkadaşım gelip “Sana anlatacaklarım var, inanamayacaksın” dediğinde “Bu saatten sonra artık her şeye inanırım” dedim ama gerçekten ben bile şoka girdim.
Ne miydi beni bu kadar şaşırtan olay? Anlatayım...
Efendim meşhur bir güzel kızımız tatil için sevgilisinin yanına, yazlık bölgelerimizden birine gidiyor. Maalesef valizi otelin kapısında aynı anda çıkış yapan bir grubunkiyle karışıyor ve kafileyle beraber başka bir ülkeye gönderiliyor.
Bunu fark eden otel yetkilileri mahcup bir şekilde durumu kendisine iletiyor. Güzelimiz “Akşama sevgilimle yemeğim var ve giyecek hiçbir şeyim yok ama” deyince de “Mağazamızdan kıyafet alın, biz karşılarız” diye bir jest yapıyorlar.
Fakat kızcağız konuyu yanlış anlayıp düğüne hazırlanır gibi 20 bin lira değerinde kıyafet alıyor. Otel yönetimini iş çığırından çıkacak, en iyisi 100 bin liralık olmadan valizi geri getirelim paniğiyle hemen bir çalışanı valizin gittiği ülkeye gönderiyor, ertesi gün de valizi güzelimize teslim ediyor.
Valizi teslim alırken güzelimiz ne dese beğenirsiniz peki: “Mağazanızda bikini ayırtmıştım, onu da alır mısınız?”
Sanırım valiz birkaç gün gelmese, güzelimizin sevgilisi sadece yemek parası ödeyerek tatili tamamlayacaktı.
Ahh fırsatçılık ah!