Cihangir’de bir İtalyan bahçesi

Bu yaz bitimine yetişti ve kışa da hepimizin yollarını aşındıracağımız bir mekan olma yolunda ilerliyor Emily’s Garden.
Sosyal medyada karşıma çıkan, Instagram sayfamın ‘keşfet’ini dolduran bu mekana gittim geçenlerde.
İyi ki de gitmişim...
Cihangir Susam Sokağı’nda Oğulcan Engin’in açtığı mekana kapıdan girer girmez İtalya havasını soluyorsunuz.
Oğulcan’ın eğitim hayatının önemli bir bölümünün Milano’da geçmesinin sonucu sanki.
Mekanın mimarı Efe Kesgün ve Oğulcan herkesle ilgilenip vakit geçiriyorlar.
Benim orada olduğum akşam pek çok ünlü sima vardı.
Bir masada İbrahim Büyükak’ın doğum günü kutlanıyordu.
Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç masadaydı.
Bir başka köşede yakışıklı oyuncumuz Burak Özçivit, iki erkek arkadaşıyla yemek yiyordu...
Ben de arkadaşlarımla bir masaya geçip menüde gözüme çarpan yemekleri sipariş ettim.
Buffalo tavuk kanatları, karides kızartma ve trüf yağlı makarnasını yemeden kalkmayın derim.
Üstüne bir de pana cotta tatlısı ile keyifli bir akşam yemeği geçirebilirsiniz.
Fiyatları da gayet makul tutmuşlar.
Bahçede tam ortada ağacın altındaki yuvarlak masa benim favori masam olur.
Kışın, hafta sonları DJ müziklerini dinlerken burada keyifli bir akşam geçiririm.
İstanbul’a yeni bir mekan gelmiş, hoş gelmiş diyelim.
Bol kazançlar Ogi...
Vefalı Kim
Aslında takip eden hayranları bilir...
Paris Hilton ve Kim Kardashian’ın yıllar öncesine dayanan muhabbetlerini.
Kim, zengin bir aile kızı olmasına rağmen Paris Hilton’un yanında popüler olup çevre yapmış, yıldızını parlatmış bir kızımız.
Ondan sonra boynuz kulağı geçti tabii ama geçenlerde yabancı basında okurken tebrik etmedim değil Kim’i.
Neden mi?
Çünkü Paris Hilton, yeni şarkısının klibinde oynaması için eski arkadaşı Kardashian’ı aramış ve o da “Ben Paris sayesinde bu çevreyi ve popülariteyi yaptım” diye hemen elindeki işini gücünü bırakıp arkadaşının yanına koşmuş.
Milyar dolarlık servetine rağmen bu itirafı yapması, milyon dolarlık projeyi durdurup arkadaşının yardımına koşması beni duygulandırdı.
Bizim ünlülerimiz biraz feyz alsa ne güzel olurdu.
Cihangir’de bir İtalyan bahçesi
Bu yaz bitimine yetişti ve kışa da hepimizin yollarını aşındıracağımız bir mekan olma yolunda ilerliyor Emily’s Garden.
Sosyal medyada karşıma çıkan, Instagram sayfamın ‘keşfet’ini dolduran bu mekana gittim geçenlerde.
İyi ki de gitmişim...
Cihangir Susam Sokağı’nda Oğulcan Engin’in açtığı mekana kapıdan girer girmez İtalya havasını soluyorsunuz.
Oğulcan’ın eğitim hayatının önemli bir bölümünün Milano’da geçmesinin sonucu sanki.
Mekanın mimarı Efe Kesgün ve Oğulcan herkesle ilgilenip vakit geçiriyorlar.
Benim orada olduğum akşam pek çok ünlü sima vardı.
Bir masada İbrahim Büyükak’ın doğum günü kutlanıyordu.
Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç masadaydı.
Bir başka köşede yakışıklı oyuncumuz Burak Özçivit, iki erkek arkadaşıyla yemek yiyordu...
Ben de arkadaşlarımla bir masaya geçip menüde gözüme çarpan yemekleri sipariş ettim.
Buffalo tavuk kanatları, karides kızartma ve trüf yağlı makarnasını yemeden kalkmayın derim.
Üstüne bir de pana cotta tatlısı ile keyifli bir akşam yemeği geçirebilirsiniz.
Fiyatları da gayet makul tutmuşlar.
Bahçede tam ortada ağacın altındaki yuvarlak masa benim favori masam olur.
Kışın, hafta sonları DJ müziklerini dinlerken burada keyifli bir akşam geçiririm.
İstanbul’a yeni bir mekan gelmiş, hoş gelmiş diyelim.
Bol kazançlar Ogi...
Vefalı Kim
Aslında takip eden hayranları bilir...
Paris Hilton ve Kim Kardashian’ın yıllar öncesine dayanan muhabbetlerini.
Kim, zengin bir aile kızı olmasına rağmen Paris Hilton’un yanında popüler olup çevre yapmış, yıldızını parlatmış bir kızımız.
Ondan sonra boynuz kulağı geçti tabii ama geçenlerde yabancı basında okurken tebrik etmedim değil Kim’i.
Neden mi?
Çünkü Paris Hilton, yeni şarkısının klibinde oynaması için eski arkadaşı Kardashian’ı aramış ve o da “Ben Paris sayesinde bu çevreyi ve popülariteyi yaptım” diye hemen elindeki işini gücünü bırakıp arkadaşının yanına koşmuş.
Milyar dolarlık servetine rağmen bu itirafı yapması, milyon dolarlık projeyi durdurup arkadaşının yardımına koşması beni duygulandırdı.
Bizim ünlülerimiz biraz feyz alsa ne güzel olurdu.