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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Bravo Kıvanç

17 Ekim 2019

Çok yakıştırıyorum Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’i.


Kesinlikle parmakla gösterilecek bir çift.
Kıvanç’ın her platformda eşine olan hayranlığını ve aşkını görmemek körlük, hissetmemek ise duygusuzluktur diye düşünüyorum.
Son günlerde çıkan haberlere verdiği yanıtla da alkışı hak ediyor.
Yine eşine, aşkına sahip çıkıp bu davanın peşinde olacağını söylemiş.
Vallahi Bravo Kıvanç...
◊ İşindeki başarılı grafiğini aile yaşantında da fazlasıyla gösterdiğin için...
◊ Eşine olan sevgine fazlasıyla sahip çıktığın için...
◊ Haklı olduğun ve sana ters gelen konularda yapılan yorumlara ve haberlere tepkisiz kalmayıp peşini bırakmadığın için...
Bir ömür boyu mutlu olup, ellerinizin ayrılmaması dileğiyle...

Bravo Kıvanç

Geleneksel kınalar rafa mı kalkıyor

Dünya ne kadar hızlı değişiyor.
Geçen hafta katıldığım Gülnur Güneş’in kına partisinde Moulin Rouge temalı parti ve konsepti görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı.
Salona girer girmez Paris, Londra ya da New York’ta bir kabareye geldiğimi sandım.
Nitekim öyle de oldu.
Salona herkesin yerleşmesiyle çoğu yurtdışından gelen dansçıların şovları başladı.
Üstüne Gülnur karşımıza pembiş kıyafetiyle çıktı.
Ufacık bir şovun ardından nişanlısı Yiğit Doğan Çelik dansçı kızların arasında kapıda belirdi.
Parti havasında geçen bir kutlamaydı.
Organizasyon firmasının bu tarz yaptığı ilk işi olmasına rağmen gayet başarılıydı.
Demek istiyorum ki yıllarca ellerde kına tepsileriyle “Yüksek Yüksek Tepelere” şarkısıyla gelin etrafında dönüp kına yakmak, yavaş yavaş yerini daha eğlenceli arkadaş partilerine
bırakıyor...

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