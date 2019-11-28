Bravo Hazar Ergüçlü

Geçen akşam meşhur yönetmen Onur Ünlü’nün stand-up gösterisinin galasına gittim.
Bol kahkahalı gösterinin ana kahramanlarından biri, Ünlü’nün oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü’ydü.
Neden mi?
Çünkü gösterinin çoğu Ergüçlü’nün üzerine kuruluydu.
Onur Ünlü’nün kendisinden 19 yaş küçük sevgilisine olan düşkünlüğünü ve zekasına duyduğu hayranlığı şovunda cesurca gözler önüne sermesi güzeldi.
Ergüçlü’nün galaya gelen misafirlerle tek tek ilgilenip, “Kahve içer misiniz?” diye soracak kadar daveti sahiplenmesine de diyecek tek bir söz yoktu.
Onur Ünlü’nün zaman zaman İstanbul’un farklı mekanlarında sergileyeceği bu şov, kesinlikle kaçırılmayacak gösteriler arasında yerini almalı.
Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Ata Demirer... Sevgili Onur Ünlü “Şov dünyasında ben de varım” diyor, haberiniz ola.
Eve gönderin, kendi ürünlerimi yapacağım
Gün geçmiyor ki sözde ‘cemiyet’ hayatında hayrete kapılmadığımız bir olay yaşanmasın.
Yine ne mi oldu? Bakın anlatayım...
‘Tasarımcı’ sosyetik bir isim, mağazalarda kendi adına açılan açık hesaplardan dünya markalarının ürünlerini istiyormuş. Sonra bu ürünlerden ‘esinlenip’, modeller üzerinde biraz değişiklik yaparak kendi koleksiyonunu hazırlıyormuş.
Eee bunda ne var diyeceksiniz.
Amma velakin bari adına açılan hesaplardan sipariş verdiğin ürünlerin birkaç tanesini satın alsaydın be canım.
Giyip giyip geri göndermeleri çok gördük de, model ve kalıpları alıp tasarım yapmayı ilk defa görüyoruz.
Bakalım daha nelere şahit olacağız sevgili okurlar...
İstanbul’da yeni mekanlar
◊ Villa Emma: Yeniden hareketlenen Etiler Caddesi üzerinde, Da Mario’nun karşısında açılacak olan Villa Emma, yıllardır beklenen şık restoran konseptine uygun şekilde, sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Konsept danışmanlığını Elvan Karakimseli’nin yaptığı mekan, dünya mutfağından lezzetlerle hizmet verecek. Dillere destan olacak keyifli barı ve göz alıcı dekorasyonuyla Villa Emma, bu kış “iyi yemek ve iyi ambiyans” arayanları ağırlayacak. Mekanda kapıdan girdiğiniz andan itibaren her alanda size isminizle hitap edecek, işi bilen bir ekipten servis alacaksınız.
◊ Serafina Kanyon: Serafina’nın Akmerkez ve Bodrum şubelerinden sonra üçüncü şubesi Kanyon AVM içinde açıldı. Bu mekan, çoğumuzun ayağını tekrar Kanyon’a alıştıracak gibi gözüküyor. 170 kişilik mekanda hafta sonları DJ performansı var.
◊ Fonduralı: Yeniköy’ün göbeğinde bu hafta sonu ‘modern balıkçı’ konseptiyle hizmete girecek mekanda öğlen ve akşam servisi olacak. Mevsimine uygun taze sebze ve balık servisinde iddialı olan mekan, aynı zamanda bar bölümünde servis edeceği kokteyllerle de gönülleri fethetmeyi planlıyor.
Bravo Hazar Ergüçlü
Geçen akşam meşhur yönetmen Onur Ünlü’nün stand-up gösterisinin galasına gittim.
Bol kahkahalı gösterinin ana kahramanlarından biri, Ünlü’nün oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü’ydü.
Neden mi?
Çünkü gösterinin çoğu Ergüçlü’nün üzerine kuruluydu.
Onur Ünlü’nün kendisinden 19 yaş küçük sevgilisine olan düşkünlüğünü ve zekasına duyduğu hayranlığı şovunda cesurca gözler önüne sermesi güzeldi.
Ergüçlü’nün galaya gelen misafirlerle tek tek ilgilenip, “Kahve içer misiniz?” diye soracak kadar daveti sahiplenmesine de diyecek tek bir söz yoktu.
Onur Ünlü’nün zaman zaman İstanbul’un farklı mekanlarında sergileyeceği bu şov, kesinlikle kaçırılmayacak gösteriler arasında yerini almalı.
Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Ata Demirer... Sevgili Onur Ünlü “Şov dünyasında ben de varım” diyor, haberiniz ola.
Eve gönderin, kendi ürünlerimi yapacağım
Gün geçmiyor ki sözde ‘cemiyet’ hayatında hayrete kapılmadığımız bir olay yaşanmasın.
Yine ne mi oldu? Bakın anlatayım...
‘Tasarımcı’ sosyetik bir isim, mağazalarda kendi adına açılan açık hesaplardan dünya markalarının ürünlerini istiyormuş. Sonra bu ürünlerden ‘esinlenip’, modeller üzerinde biraz değişiklik yaparak kendi koleksiyonunu hazırlıyormuş.
Eee bunda ne var diyeceksiniz.
Amma velakin bari adına açılan hesaplardan sipariş verdiğin ürünlerin birkaç tanesini satın alsaydın be canım.
Giyip giyip geri göndermeleri çok gördük de, model ve kalıpları alıp tasarım yapmayı ilk defa görüyoruz.
Bakalım daha nelere şahit olacağız sevgili okurlar...
İstanbul’da yeni mekanlar
◊ Villa Emma: Yeniden hareketlenen Etiler Caddesi üzerinde, Da Mario’nun karşısında açılacak olan Villa Emma, yıllardır beklenen şık restoran konseptine uygun şekilde, sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Konsept danışmanlığını Elvan Karakimseli’nin yaptığı mekan, dünya mutfağından lezzetlerle hizmet verecek. Dillere destan olacak keyifli barı ve göz alıcı dekorasyonuyla Villa Emma, bu kış “iyi yemek ve iyi ambiyans” arayanları ağırlayacak. Mekanda kapıdan girdiğiniz andan itibaren her alanda size isminizle hitap edecek, işi bilen bir ekipten servis alacaksınız.
◊ Serafina Kanyon: Serafina’nın Akmerkez ve Bodrum şubelerinden sonra üçüncü şubesi Kanyon AVM içinde açıldı. Bu mekan, çoğumuzun ayağını tekrar Kanyon’a alıştıracak gibi gözüküyor. 170 kişilik mekanda hafta sonları DJ performansı var.
◊ Fonduralı: Yeniköy’ün göbeğinde bu hafta sonu ‘modern balıkçı’ konseptiyle hizmete girecek mekanda öğlen ve akşam servisi olacak. Mevsimine uygun taze sebze ve balık servisinde iddialı olan mekan, aynı zamanda bar bölümünde servis edeceği kokteyllerle de gönülleri fethetmeyi planlıyor.