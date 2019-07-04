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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Bodrum turu

4 Temmuz 2019

Seçimler geçti, okullar kapandı ve sonunda Bodrum hareketlenmeye başladı. Eee tabii Bodrum’un dolmasıyla beraber mekanlar da iş yapmaya başladı. Yeni yeni yerler açıldı. İşte size kısa Bodrum keşiflerim...

Arts Hotel

Geçen hafta açılan otel, hızlı bir giriş yaptı Bodrum piyasasına.
Gerek mimarisi gerek hizmetiyle Bodrum’a değişik bir soluk getirmiş.
Neden mi...
Çünkü odaların havuzu var.
Benim gibi odadan çıkmadan güneşlenebilir, yüzebilir, tüm günü dışarı çıkmadan geçirebilirsiniz...
Otelin girişinde bulunan tablolar da sanata verilen desteğin yansıması gibi.
Deniz kenarına Breeze adında bir plaj yapmışlar.
Dışarıdan da gelip beach kısmını kullanabiliyorsunuz.
Otelin teras kısmında ise Muss Smokey adında bir kafe bulunuyor.

Cape Bodrum Beach Resort

Gündoğan’da Cape Otel’in içinde Escape adında bir restoran var.
Geçtiğimiz akşam yemeğe gittim.
Balık taramasından tava kalamarına her lezzetini doya doya tattım.
Sonra üstüne ana yemek olarak tuna ızgara yedim.
Yıllarca Fethiye Hillside’da görev almış, müşteriyi tanıyan ve bilen bir ekip çalışıyor burada.
Berkan diye bir barmenleri var. İstediğinizi söyleyin, süper bir kokteyl sizi bekliyor olacak.

D Plaj Evleri

Bu yaz nerede ev tutalım, yazımızı nerede geçirelim diyen çoğu arkadaşım D Plaj Evleri’nde almış soluğu.
Onlar da “Madem bu kadar evi kiraya verdik, önüne beach yapalım” demişler.
Didem Özgen’i ekibe katıp Barbelo diye bir beach hazırlamışlar.
Barbelo’da neler mi var...
Tüm gün denize girip, şefin hazırladığı “karbonhidrat patlaması” lezzetleri yiyip, akşamüstleri de barın kenarında DJ müziği eşliğinde kokteyllerinizi yudumlayabilirsiniz.
Bir de mini sahne hazırlamışlar...

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