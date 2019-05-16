Bodrum bizi bekler

Geçen hafta sonu “Bakalım bu yaz Bodrum’da bizi neler bekliyor” deyip 2 günlüğüne Ege’ye atıverdim kendimi. Bakalım cennet Bodrum’umuz bize neler hazırlamış 2019 sezonu için?
◊ Mandarin Oriental Hotel içinde yer alan ve bu sene tepeden tırnağa yenilenen Kai Beach, hem akşamüstü partileri hem de hafta sonu akşam etkinlikleriyle eğlencenin nabzını tutacağa benziyor.
Derya Uluğ, Defne Samyeli, Hande Subaşı ve İskender Paydaş, Kai’da sahne alacak isimlerden sadece bazıları.
Mandarin’de bu yaz eğlence tavan yapar, benden söylemesi
◊ Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı, bu yaz Bodrum-Yalıkavak’ta da karşımıza çıkıyor. Akşamları hizmet verecek olan Fiko, yemekten sonra ise 90’lar Türkçe şarkıları eşliğinde saat 01.00’e kadar misafirlerini eğlendirmeyi hedefliyor.
◊ Palmarina her zamanki düzenine devam ediyor. Eğlence adasında Nusret, Fenix ve Zuma klasikleşmiş yerlerinde kalırken, Angie de geçen seneki lokasyonundan kıpırdamıyor.
Fenix ve Angie arasına ise Kai isimli havyar ve şampanya barı açılıyor.
Ayrıca bu şampanya barı gece sonu eğlenceden çıkanlara hamburger, çorba ve sosisli sandviç sunmayı planlıyor.
◊ Yalıkavak-Küdür’de yer alan Avantgarde Hotel bu sezon da müdavimlerini iskelesinde ve muhteşem lezzetlerin yer aldığı restoranında ağırlamaya devam edecek.
Ayrıca çocuklarıyla Bodrum’a giden aileler için otel içinde yer alan çocuk eğlence kulübü de anne ve babaların kurtarıcısı oluyor.
Çeşme’de iki yeni heyecan
Madem Ege sahillerine uzandık, Çeşme’ye uğramamak olmaz. Buyrun size önümüzdeki yaz Çeşme’de çok ses getirecek 2 yeni mekan.
◊ Köyiçi’ne yeni bir soluk getirecek olan Kong Alaçatı, İtalyan ve Asya mutfağını birleştiren menüsü ile sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kapıda misafirleri karşılayacak zürafa heykelleri, tabloları, ağaçları ve çarpıcı enstalasyonlarıyla da çok konuşulacağa benzeyen bu yeni mekanda yemeğin ardından DJ performansıyla eğlenceye devam ediliyor. İşletmeciler Sarp Yaman ve Yiğit Demirbaş, Alaçatı’nın göbeğinde biraz Mykonos, biraz da Miami havası solumak isteyenler için bir mekan yaratıyorlar.
◊ İstanbul ve Alaçatı’nın popüler mekanlarından Esnaf, şimdi de Esnaf on the Beach ile plajları fethetmeye hazırlanıyor.
Fly-Inn’in yanında muhteşem bir beach club açıyor Esnaf ekibi. Üstelik bu sefer Fransız Riviera’sı ve Yunanistan plajlarını aratmayan bambaşka bir menüyle karşımıza çıkacaklar.
Cannes Film Festivali ilk gün notları
11 gün sürecek olan ve bence yazın müjdecisi kabul edebileceğimiz Cannes Film Festivali keyifli başladı. İlk günden gözüme çarpanlar...
Instagram’daki 150 milyon takipçisiyle sosyal medya aleminin zirvesinde yer alan Selena Gomez, Louis Vuitton pembiş elbisesi ile şıktan ziyade komik duruyordu. Neyse ki takılarıyla biraz olsun göze hoş gelmeyi başardı.
Messika mücevher
firmasının davetlisi olarak iki senedir Cannes Film Festivali’nde boy gösteren genç yıldızımız Dilan Çiçek Deniz ilk gün giydiği mavi elbisesi, milyon dolarlık takıları, her şeyden önemlisi yüksek enerjisi ve sempatik tavırlarıyla kırmızı halıya damga vurmayı başardı.
Bakalım 11 gün boyunca Cannes’da daha neler yaşanacak, izleyip göreceğiz...
Bodrum bizi bekler
Geçen hafta sonu “Bakalım bu yaz Bodrum’da bizi neler bekliyor” deyip 2 günlüğüne Ege’ye atıverdim kendimi. Bakalım cennet Bodrum’umuz bize neler hazırlamış 2019 sezonu için?
◊ Mandarin Oriental Hotel içinde yer alan ve bu sene tepeden tırnağa yenilenen Kai Beach, hem akşamüstü partileri hem de hafta sonu akşam etkinlikleriyle eğlencenin nabzını tutacağa benziyor.
Derya Uluğ, Defne Samyeli, Hande Subaşı ve İskender Paydaş, Kai’da sahne alacak isimlerden sadece bazıları.
Mandarin’de bu yaz eğlence tavan yapar, benden söylemesi
◊ Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı, bu yaz Bodrum-Yalıkavak’ta da karşımıza çıkıyor. Akşamları hizmet verecek olan Fiko, yemekten sonra ise 90’lar Türkçe şarkıları eşliğinde saat 01.00’e kadar misafirlerini eğlendirmeyi hedefliyor.
◊ Palmarina her zamanki düzenine devam ediyor. Eğlence adasında Nusret, Fenix ve Zuma klasikleşmiş yerlerinde kalırken, Angie de geçen seneki lokasyonundan kıpırdamıyor.
Fenix ve Angie arasına ise Kai isimli havyar ve şampanya barı açılıyor.
Ayrıca bu şampanya barı gece sonu eğlenceden çıkanlara hamburger, çorba ve sosisli sandviç sunmayı planlıyor.
◊ Yalıkavak-Küdür’de yer alan Avantgarde Hotel bu sezon da müdavimlerini iskelesinde ve muhteşem lezzetlerin yer aldığı restoranında ağırlamaya devam edecek.
Ayrıca çocuklarıyla Bodrum’a giden aileler için otel içinde yer alan çocuk eğlence kulübü de anne ve babaların kurtarıcısı oluyor.
Çeşme’de iki yeni heyecan
Madem Ege sahillerine uzandık, Çeşme’ye uğramamak olmaz. Buyrun size önümüzdeki yaz Çeşme’de çok ses getirecek 2 yeni mekan.
◊ Köyiçi’ne yeni bir soluk getirecek olan Kong Alaçatı, İtalyan ve Asya mutfağını birleştiren menüsü ile sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kapıda misafirleri karşılayacak zürafa heykelleri, tabloları, ağaçları ve çarpıcı enstalasyonlarıyla da çok konuşulacağa benzeyen bu yeni mekanda yemeğin ardından DJ performansıyla eğlenceye devam ediliyor. İşletmeciler Sarp Yaman ve Yiğit Demirbaş, Alaçatı’nın göbeğinde biraz Mykonos, biraz da Miami havası solumak isteyenler için bir mekan yaratıyorlar.
◊ İstanbul ve Alaçatı’nın popüler mekanlarından Esnaf, şimdi de Esnaf on the Beach ile plajları fethetmeye hazırlanıyor.
Fly-Inn’in yanında muhteşem bir beach club açıyor Esnaf ekibi. Üstelik bu sefer Fransız Riviera’sı ve Yunanistan plajlarını aratmayan bambaşka bir menüyle karşımıza çıkacaklar.
Cannes Film Festivali ilk gün notları
11 gün sürecek olan ve bence yazın müjdecisi kabul edebileceğimiz Cannes Film Festivali keyifli başladı. İlk günden gözüme çarpanlar...
Instagram’daki 150 milyon takipçisiyle sosyal medya aleminin zirvesinde yer alan Selena Gomez, Louis Vuitton pembiş elbisesi ile şıktan ziyade komik duruyordu. Neyse ki takılarıyla biraz olsun göze hoş gelmeyi başardı.
Messika mücevher
firmasının davetlisi olarak iki senedir Cannes Film Festivali’nde boy gösteren genç yıldızımız Dilan Çiçek Deniz ilk gün giydiği mavi elbisesi, milyon dolarlık takıları, her şeyden önemlisi yüksek enerjisi ve sempatik tavırlarıyla kırmızı halıya damga vurmayı başardı.
Bakalım 11 gün boyunca Cannes’da daha neler yaşanacak, izleyip göreceğiz...