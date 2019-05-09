Bir Met Gala daha geldi geçti

New York’taki Metropolitan Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne bağış sağlanması için düzenlediği MET Gala, yine yıldızlar geçidine şahit oldu.
“Aaa ben bunu sadece parti sanıyordum” diyenleri duyar gibiyim. Hayır efendim bu aslında bir ‘para toplama’ gecesi.
O kırmızı halıdaki yıldızlarla aynı havayı solumak isteyenler adam başı en az 30 bin dolar bayılıp o geceye katılabiliyor.
Toplanan para Kostüm Enstitüsü’ne gidiyor, oradan da moda konusunda geleceği parlak yeteneklere burs olarak aktarılıyor.
Anlayacağınız hayırlı bir organizasyon bu.
Her yıl ayrı bir tema altında yapılan gecenin bu seferki konsepti ‘camp’ idi.
Camp nedir peki?
Abartının, eğlencenin, kostümün bir araya gelmesi diyebiliriz.
Tüm dünyada drag queen’ler zaten her gün camp temasıyla karşımıza çıkıyor.
YouTube sağ olsun, kırmızı halıyı canlı yayınladığı için müzenin merdivenlerine oturmuş gibi hissettim kendimi.
İşte size notlarım...
◊ Lady Gaga zaten son birkaç ödül töreni dışında hep camp temasıyla karşımıza çıkıyordu. Bu işi iyi bildiğini Brandon Maxwell’in tasarladığı matruşka misali kostüm içinden kostüm çıkan kıyafetiyle de kanıtladı.
◊ Oscar’da giydiği etekle hafızalara kazınan, Pose dizisinin harika oyuncusu Billy Porter bir Mısır kraliçesi misali taht üzerinde geceye giriş yaptı. Hoş bizim kızlar kına gecelerinde hep aynı girişi yapıyor...
◊ Celine Dion, Oscar de la Renta kostümüyle gecedeydi. Tema camp olmasına rağmen belki de ilk defa bir kırmızı halıda kusursuzdu.
◊ Thierry Mugler 20 yıl aradan sonra ilk defa bir elbise tasarladı. Onu da tabii ki Kim Kardashian giydi. Sudan çıkmış görüntüsü veren, her tarafından kristal damlaların ‘aktığı’ bu elbise gerçekten muhteşemdi fakat Kim’in günlük kıyafetlerinden çok da farklı değildi.
◊ Katy Perry önce avize, sonra hamburger oldu, cop olsa da olurdu.
◊ Jennifer Lopez harika görünüyordu ama camp nerede J-Lo... Temayı tam anlamamış gibiydi Jennifer kızımız...
Sosyete ‘Hermes’ çanta olayını konuşuyor
Sizlerle ‘cemiyet’ hayatının iki tanınmış ismi arasında geçen bir olayı paylaşmak istiyorum.
Anlatacaklarım gerçekten yaşanmış olsa da, skandal ‘derecesini’ biraz aşağıda tutmak adına olayı isim vermeden anlatacağım.
Gelin isterseniz kahramanlarımıza adlarıyla değil de A ve B olarak hitap edelim.
Efendim sosyetik hanımefendi A yakın arkadaşı B’ye “Hayatım yurtdışına gidiyorsun senden rica etsem Hermes’te ayırttığım çantayı alıp getirebilir misin?” diyor.
B de arkadaşını kırmıyor ve dönüşte çantayı ‘sağ salim’ getirip sevgili dostuna teslim ediyor.
Aradan birkaç sene geçtikten sonra B de aynı renk Hermes çantadan istemesin mi?
Bunu duyan A “Sen hiç yorulma, ben sana hemen bulurum aradığını” diyor ve çabucak arkadaşının çanta krizini çözüyor.
Tabii B çok mutlu, neredeyse hiç beklemeden çantasını koluna taktı ne de olsa.
Fakat o da ne?
Çantanın ürün koduna bakan sarışın sosyetik B ne görsün?
Bu yıllar önce A’ya getirdiği çantanın ta kendisi.
Üstelik ‘arkadaşı’ bunu ona üzerine 3 bin euro kâr koyarak satmış!
Başlıkta da belirttiğim gibi bizim sosyetikler bu ‘geri dönüşüm’ işini yanlış anlamış.
Bir Met Gala daha geldi geçti
New York’taki Metropolitan Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne bağış sağlanması için düzenlediği MET Gala, yine yıldızlar geçidine şahit oldu.
“Aaa ben bunu sadece parti sanıyordum” diyenleri duyar gibiyim. Hayır efendim bu aslında bir ‘para toplama’ gecesi.
O kırmızı halıdaki yıldızlarla aynı havayı solumak isteyenler adam başı en az 30 bin dolar bayılıp o geceye katılabiliyor.
Toplanan para Kostüm Enstitüsü’ne gidiyor, oradan da moda konusunda geleceği parlak yeteneklere burs olarak aktarılıyor.
Anlayacağınız hayırlı bir organizasyon bu.
Her yıl ayrı bir tema altında yapılan gecenin bu seferki konsepti ‘camp’ idi.
Camp nedir peki?
Abartının, eğlencenin, kostümün bir araya gelmesi diyebiliriz.
Tüm dünyada drag queen’ler zaten her gün camp temasıyla karşımıza çıkıyor.
YouTube sağ olsun, kırmızı halıyı canlı yayınladığı için müzenin merdivenlerine oturmuş gibi hissettim kendimi.
İşte size notlarım...
◊ Lady Gaga zaten son birkaç ödül töreni dışında hep camp temasıyla karşımıza çıkıyordu. Bu işi iyi bildiğini Brandon Maxwell’in tasarladığı matruşka misali kostüm içinden kostüm çıkan kıyafetiyle de kanıtladı.
◊ Oscar’da giydiği etekle hafızalara kazınan, Pose dizisinin harika oyuncusu Billy Porter bir Mısır kraliçesi misali taht üzerinde geceye giriş yaptı. Hoş bizim kızlar kına gecelerinde hep aynı girişi yapıyor...
◊ Celine Dion, Oscar de la Renta kostümüyle gecedeydi. Tema camp olmasına rağmen belki de ilk defa bir kırmızı halıda kusursuzdu.
◊ Thierry Mugler 20 yıl aradan sonra ilk defa bir elbise tasarladı. Onu da tabii ki Kim Kardashian giydi. Sudan çıkmış görüntüsü veren, her tarafından kristal damlaların ‘aktığı’ bu elbise gerçekten muhteşemdi fakat Kim’in günlük kıyafetlerinden çok da farklı değildi.
◊ Katy Perry önce avize, sonra hamburger oldu, cop olsa da olurdu.
◊ Jennifer Lopez harika görünüyordu ama camp nerede J-Lo... Temayı tam anlamamış gibiydi Jennifer kızımız...
Sosyete ‘Hermes’ çanta olayını konuşuyor
Sizlerle ‘cemiyet’ hayatının iki tanınmış ismi arasında geçen bir olayı paylaşmak istiyorum.
Anlatacaklarım gerçekten yaşanmış olsa da, skandal ‘derecesini’ biraz aşağıda tutmak adına olayı isim vermeden anlatacağım.
Gelin isterseniz kahramanlarımıza adlarıyla değil de A ve B olarak hitap edelim.
Efendim sosyetik hanımefendi A yakın arkadaşı B’ye “Hayatım yurtdışına gidiyorsun senden rica etsem Hermes’te ayırttığım çantayı alıp getirebilir misin?” diyor.
B de arkadaşını kırmıyor ve dönüşte çantayı ‘sağ salim’ getirip sevgili dostuna teslim ediyor.
Aradan birkaç sene geçtikten sonra B de aynı renk Hermes çantadan istemesin mi?
Bunu duyan A “Sen hiç yorulma, ben sana hemen bulurum aradığını” diyor ve çabucak arkadaşının çanta krizini çözüyor.
Tabii B çok mutlu, neredeyse hiç beklemeden çantasını koluna taktı ne de olsa.
Fakat o da ne?
Çantanın ürün koduna bakan sarışın sosyetik B ne görsün?
Bu yıllar önce A’ya getirdiği çantanın ta kendisi.
Üstelik ‘arkadaşı’ bunu ona üzerine 3 bin euro kâr koyarak satmış!
Başlıkta da belirttiğim gibi bizim sosyetikler bu ‘geri dönüşüm’ işini yanlış anlamış.