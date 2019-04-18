Aman tanrım yaz geliyor

Kışın yediğim hurmalar yazın yaklaşmasıyla tırmalamaya başladı beni. Baktım ufak ufak yemek porsiyonlarım büyümeye, yanlarım simitlenmeye başlamış, hemen telefona sarıldım, 5 senedir kurtarıcım olan Şeyda Coşkun’u aradım.
Bakın Şeyda hangi önerilerde bulundu:
- At kendini sahile, yürüyüşlere başla...
- Gece atıştırmalarından uzak durmak için kendine küçük küçük kodlamalar yap (Yaz geliyor, şortlar giyeceksin, insanlar sana bakacak gibi)...
- Dizi izle, arkadaşlarınla sohbet et...
- Erkenden dişlerini fırçala...
Bu önerileri uygulamaya başladım. Pazar günü anneciğimin yaptığı son sıcak böreği yedikten sonra sıkı bir diyet ve yürüyüşlerle haftaya merhaba dedim.
Günde 3 litre suyumu içtim, sebze ağırlıklı beslenip karbonhidratı minimumda tuttum.
Sonuç mu? Tabii ki sağlıklı şekilde kilolarımı vermeye başladım. Haftada 3 gün hocamla sporum, 5 gün sahil hattında yürüyüşüm veee yaza bomba olmuşum...
Motiven için teşekkürler Şeyda. Hadi siz de atın kendinizi sahillere, “Spor salonuna üye değilim” falan demeyin, sahillerde, sokaklarda yürümek bedava... Fit ve sağlıklı yazlar olsun hepimize...
İstanbul’da bahar aktiviteleri başlıyor
Havaların ısınmasıyla kanlarımız kaynamaya, ince kazaklar ve montlar dolaplardan çıkmaya başladı. Tabii ki cuma iş çıkışı, cumartesi akşamüstü arkadaş buluşmaları da açık havaya kaymaya başladı. Buyrun size birkaç öneri:
- Bu hafta sonu itibarıyla sevgili Sarp Yaman ve Yiğit Demirbaş’ın (namıdiğer Yılan) cumartesi günleri Swissotel’de “Daydreams” adlı gündüz partileri başlıyor.
- Zorlu Center içinde yer alan Morini de teras partilerine saat 17.00 itibarıyla başlıyor.
- Orası bitiyor, 21.00 itibarıyla Fauchon Paris’teki akşam partileri ile eğlenceye devam deniyor.
- Hoopp bitmedi. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde Raffles Istanbul içindeki Long Bar partilerine bağlıyoruz.
Anlayacağınız hareketli bir bahar biz İstanbullu eğlence canavarlarını bekler...
Liderlerin markası
Geçen akşam Zorlu Beymen’de neredeyse bütün dünya liderlerini giydiren Kiton markasının düzenlediği davete katıldım. Az ve öz kişinin davetli olduğu davette, markanın sahipleri de vardı ve tek tek herkesle sohbet edip güler yüzle ilgilendiler.
Baba ve 2 oğlu, davette markalarını ve ürünlerini bizlere anlattı, davetlilerle bol bol fotoğraf çektirdi. Ben de çektirdim tabii ki hatta bakın buraya da koyuverdim fotoğrafımızı.
Aman tanrım yaz geliyor
Kışın yediğim hurmalar yazın yaklaşmasıyla tırmalamaya başladı beni. Baktım ufak ufak yemek porsiyonlarım büyümeye, yanlarım simitlenmeye başlamış, hemen telefona sarıldım, 5 senedir kurtarıcım olan Şeyda Coşkun’u aradım.
Bakın Şeyda hangi önerilerde bulundu:
- At kendini sahile, yürüyüşlere başla...
- Gece atıştırmalarından uzak durmak için kendine küçük küçük kodlamalar yap (Yaz geliyor, şortlar giyeceksin, insanlar sana bakacak gibi)...
- Dizi izle, arkadaşlarınla sohbet et...
- Erkenden dişlerini fırçala...
Bu önerileri uygulamaya başladım. Pazar günü anneciğimin yaptığı son sıcak böreği yedikten sonra sıkı bir diyet ve yürüyüşlerle haftaya merhaba dedim.
Günde 3 litre suyumu içtim, sebze ağırlıklı beslenip karbonhidratı minimumda tuttum.
Sonuç mu? Tabii ki sağlıklı şekilde kilolarımı vermeye başladım. Haftada 3 gün hocamla sporum, 5 gün sahil hattında yürüyüşüm veee yaza bomba olmuşum...
Motiven için teşekkürler Şeyda. Hadi siz de atın kendinizi sahillere, “Spor salonuna üye değilim” falan demeyin, sahillerde, sokaklarda yürümek bedava... Fit ve sağlıklı yazlar olsun hepimize...
İstanbul’da bahar aktiviteleri başlıyor
Havaların ısınmasıyla kanlarımız kaynamaya, ince kazaklar ve montlar dolaplardan çıkmaya başladı. Tabii ki cuma iş çıkışı, cumartesi akşamüstü arkadaş buluşmaları da açık havaya kaymaya başladı. Buyrun size birkaç öneri:
- Bu hafta sonu itibarıyla sevgili Sarp Yaman ve Yiğit Demirbaş’ın (namıdiğer Yılan) cumartesi günleri Swissotel’de “Daydreams” adlı gündüz partileri başlıyor.
- Zorlu Center içinde yer alan Morini de teras partilerine saat 17.00 itibarıyla başlıyor.
- Orası bitiyor, 21.00 itibarıyla Fauchon Paris’teki akşam partileri ile eğlenceye devam deniyor.
- Hoopp bitmedi. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde Raffles Istanbul içindeki Long Bar partilerine bağlıyoruz.
Anlayacağınız hareketli bir bahar biz İstanbullu eğlence canavarlarını bekler...
Liderlerin markası
Geçen akşam Zorlu Beymen’de neredeyse bütün dünya liderlerini giydiren Kiton markasının düzenlediği davete katıldım. Az ve öz kişinin davetli olduğu davette, markanın sahipleri de vardı ve tek tek herkesle sohbet edip güler yüzle ilgilendiler.
Baba ve 2 oğlu, davette markalarını ve ürünlerini bizlere anlattı, davetlilerle bol bol fotoğraf çektirdi. Ben de çektirdim tabii ki hatta bakın buraya da koyuverdim fotoğrafımızı.