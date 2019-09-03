Yunus katliamı

Sosyal medya yaygın değilken bu kadar bilmiyorduk Japonya’daki yunus katliamının boyutlarını...
Tamam 2009’da Cove adıyla çok çarpıcı belgeseli de yapıldı ama şimdi katliamın her anı saniye saniye internette yer alıyor.
Teknelerin yunusları kıyıya sürmesi...
Sahilde ellerinde motorlu testereyle bekleyen canilerin yunuslara saldırması...
Yüzgeçlerini motorlu testereyle kesip almaları...
Fışkıran kanlar... Denizin kızıla boyanması...
Tam bir vahşet...
İnsanoğlunun çevreyi, dünyayı, yaşamı nasıl yok ettiğinin en çarpıcı görüntüleri...
Altı ay sürmesi beklenen av sezonunda 1700’den fazla yunus böyle canice öldürülecek...
İnsanoğlu dünyadaki en zalim canlı...
Bırakın yunusları falan kendi ırkını bile böyle öldüren başka bir canlı var mı?
Bu yeryüzünde fazla olan tek canlının insan olduğuna kesin inanıyorum artık.
Müdavim olmak
Fark ettim ki dönüyorum dolaşıyorum çocuklarla 8 yıldır hep aynı yerlerde tatil yapıyorum...
Yaz ortası Bodrum’da bizim Faik’in orada...
Eylül başında Fethiye Hillside’da...
Bu sene Hillside Beach Club’dan daha da memnun kaldım, neden mi?
Biri 8, diğeri 4.5 yaşında oldu çocuklar...
İyi sayılacak derecede yüzme de biliyorlar...
Koyun içinde oradan oraya koşturuyorlar...
Tesis de çocuk dostu bir yer olunca insanın aklı kalmıyor...
Biz de kafa dinliyoruz.
İnsan bir yerin müdavimi boşuna olmuyor...
Başak Demiriz Londra’da
Bizim Kelebek’te yazılarını en sevdiğim isimlerin başında geliyordu Klinik Psikolog Dr. Başak Demiriz...
Ebeveyn-çocuk meseleleri, gençlik sorunları, kadın-erkek ilişkileri üzerine psikolojik sıkıntıları ve çözüm önerilerini o kadar tatlı anlatıyordu ki, her hafta zevkle okurdum yazılarını...
Sonra ayrıldı bizden...
Geçen gün aradım, “Neler yapıyorsun” diye...
Artık Londra’daki Türklere destek veriyormuş. “Nasıl yani” deyince, anlattı...
Oxford Circus civarında bir ofis açmış, “Geçmişte kendim de uzun yıllar Amerika’da yaşadığım için yabancı bir ülkede yaşanan sorunlara aşinayım,
kişilerin kendi dillerinde psikolojik destek almalarının çok kıymetli olduğunu
biliyorum ve bunu sağlayabildiğim için çok mutluyum” dedi...
Türkler Londra’da ciddi bir topluluk oluşturmaya başladı son yıllarda, psikolog bile var artık baksanıza...
Aydınus, Premier Lig gibi yönetti maçı
İngiltere Premier Lig’de bizdeki gibi zırt pırt VAR izlemeye gitmiyor hakemler.
Kendi verdiği kararın arkasında duruyor... Daha da olmadı VAR hakemlerinin kararını uyguluyor, yine pozisyonu izlemeye gitmeden...
Biz de seyirci de, futbolcunun da beklentisi aynı, her pozisyonda VAR’a gidilmesini istiyor.
Trabzonsporlu Pereira ceza sahası içinde elle oynadı, Fenerbahçeliler penaltı itirazıyla hakeme koştular.
Fırat Aydınus oralı bile olmadı, maçı devam ettirdi.
Tıpkı Premier Lig’de olduğu gibi kararın arkasında durdu...
Doğrusu da buydu...
Bu arada son dönemin en keyifli maçlarından biri oynandı Fenerbahçe-Trabzonspor arasında...
Yunus katliamı
Sosyal medya yaygın değilken bu kadar bilmiyorduk Japonya’daki yunus katliamının boyutlarını...
Tamam 2009’da Cove adıyla çok çarpıcı belgeseli de yapıldı ama şimdi katliamın her anı saniye saniye internette yer alıyor.
Teknelerin yunusları kıyıya sürmesi...
Sahilde ellerinde motorlu testereyle bekleyen canilerin yunuslara saldırması...
Yüzgeçlerini motorlu testereyle kesip almaları...
Fışkıran kanlar... Denizin kızıla boyanması...
Tam bir vahşet...
İnsanoğlunun çevreyi, dünyayı, yaşamı nasıl yok ettiğinin en çarpıcı görüntüleri...
Altı ay sürmesi beklenen av sezonunda 1700’den fazla yunus böyle canice öldürülecek...
İnsanoğlu dünyadaki en zalim canlı...
Bırakın yunusları falan kendi ırkını bile böyle öldüren başka bir canlı var mı?
Bu yeryüzünde fazla olan tek canlının insan olduğuna kesin inanıyorum artık.
Müdavim olmak
Fark ettim ki dönüyorum dolaşıyorum çocuklarla 8 yıldır hep aynı yerlerde tatil yapıyorum...
Yaz ortası Bodrum’da bizim Faik’in orada...
Eylül başında Fethiye Hillside’da...
Bu sene Hillside Beach Club’dan daha da memnun kaldım, neden mi?
Biri 8, diğeri 4.5 yaşında oldu çocuklar...
İyi sayılacak derecede yüzme de biliyorlar...
Koyun içinde oradan oraya koşturuyorlar...
Tesis de çocuk dostu bir yer olunca insanın aklı kalmıyor...
Biz de kafa dinliyoruz.
İnsan bir yerin müdavimi boşuna olmuyor...
Başak Demiriz Londra’da
Bizim Kelebek’te yazılarını en sevdiğim isimlerin başında geliyordu Klinik Psikolog Dr. Başak Demiriz...
Ebeveyn-çocuk meseleleri, gençlik sorunları, kadın-erkek ilişkileri üzerine psikolojik sıkıntıları ve çözüm önerilerini o kadar tatlı anlatıyordu ki, her hafta zevkle okurdum yazılarını...
Sonra ayrıldı bizden...
Geçen gün aradım, “Neler yapıyorsun” diye...
Artık Londra’daki Türklere destek veriyormuş. “Nasıl yani” deyince, anlattı...
Oxford Circus civarında bir ofis açmış, “Geçmişte kendim de uzun yıllar Amerika’da yaşadığım için yabancı bir ülkede yaşanan sorunlara aşinayım,
kişilerin kendi dillerinde psikolojik destek almalarının çok kıymetli olduğunu
biliyorum ve bunu sağlayabildiğim için çok mutluyum” dedi...
Türkler Londra’da ciddi bir topluluk oluşturmaya başladı son yıllarda, psikolog bile var artık baksanıza...
Aydınus, Premier Lig gibi yönetti maçı
İngiltere Premier Lig’de bizdeki gibi zırt pırt VAR izlemeye gitmiyor hakemler.
Kendi verdiği kararın arkasında duruyor... Daha da olmadı VAR hakemlerinin kararını uyguluyor, yine pozisyonu izlemeye gitmeden...
Biz de seyirci de, futbolcunun da beklentisi aynı, her pozisyonda VAR’a gidilmesini istiyor.
Trabzonsporlu Pereira ceza sahası içinde elle oynadı, Fenerbahçeliler penaltı itirazıyla hakeme koştular.
Fırat Aydınus oralı bile olmadı, maçı devam ettirdi.
Tıpkı Premier Lig’de olduğu gibi kararın arkasında durdu...
Doğrusu da buydu...
Bu arada son dönemin en keyifli maçlarından biri oynandı Fenerbahçe-Trabzonspor arasında...