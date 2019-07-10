Adriana Lima’yla ilgili gördüğüm en iyi espri şuydu: “Kariyerinin sonunda Türkiye’yi tercih eden yaşı ilerlemiş futbolcular gibi” diyordu sosyal medyada biri...
Metin Hara’dan sonra iş insanı Emir Uyar’la aşk yaşamaya başladı Adriana Lima...
El ele görüntülendiler, en son Mikonos’ta fotoğraflandılar...
Nasıl başladı, nerede tanıştılar detay yok ama ikinci kez bir Türk’e aşık olması üzerine bin bir çeşit geyik dönüyor.
Ama öncesinde Metin Hara olmasa bu kadar konuşulmazdı bile bu aşk...
Bir Türk iş insanıyla dünyaca ünlü bir modelin aşk yaşamasından normal ne olabilir ki...
Metin Hara’da en çok şaşırılan nokta, işin finansal boyutuydu...
Zaten sadece biz değil kendisi de şaşırmıştı...
Ne diyordu: “Bu sefer purolu, yatlı, fabrikalı adamlar kazanmadı, 30 liraya alınan bir müzik kutusu, bir kağıda yazılan şiir kazandı.
Gençler bunu bilsin! Artık sadece parayla olmuyor bu işler...”
Ama yine “purolu adamlar” kazandı Metin...
Hem de öyle böyle purolu değil...
Venedik’teki San Clemente Adası üzerindeki oteli 2013’te 150 milyon euro’ya almıştı Adriana’nın sevgilisi Emir Uyar ve ailesi...
San Clemente Palace Kempinski, Venedik’in en güzel oteli durumunda.
Permak Grubu’nun sahibi olan Uyar Ailesi, Venedik’ten sonra şimdi de ünlü Como Gölü’ne yatırım yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Selim Uyar ile oğlu Emir Uyar’ın göl çevresinden 17 dönüm arazi alacağını ve üzerine lüks bir otel yaptıracağını yazdı.
Arazi ve otelin yaklaşık 50 milyon euro’ya mal olacağı söyleniyor.
Adriana Lima’nın yeni aşkı Emir Uyar, 37 yaşında...
Lise eğitimini İstanbul Alman Lisesi’nde tamamladı.
2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu. Şimdi de babası Selim Bey’le birlikte şirketi yönetiyor.
Yani hem eğitimli hem ‘purolu’...
30 liraya alınan müzik kutusu da bir yere kadarmış demek ki...
Bulduğu 100 bin lirayı teslim eden taksici
Taksicilerle ilgili genelde eleştirel konuları yazıyoruz ama unutmayalım iyi örneklerin sayısı da hiç az değil.
İşte bunlardan biri bizim Cihangir Taksi durağında çalışan Paşa Kartal adlı taksici arkadaşımız...
Önceki gün Bayrampaşa’dan aldığı müşterisini Beylikdüzü’ne götürmüş, daha sonra başka müşteriler almış aracına...
Bir süre sonra da ön koltuğun altında siyah bir poşet olduğunu fark etmiş.
Bakmış içinde onlarca para var, yanında da bir banka dekontu...
O bankanın şubesine gitmiş, paranın kime ait olduğunu bulmuşlar, aramışlar kadını...
Ardından da yeniden atlayıp Beylikdüzü’ne gitmiş taksici parayı teslim etmeye.
“Kaç lira verdi sana” diye sordum Paşa’ya, “200 lira” dedi...
200 lira Beylikdüzü’ne gidiş dönüş taksi parası neredeyse... “Ayıp etmiş” dedim...
100 bin lirasını bulup getiren taksiciye insan 500 lira 1000 lira verir hiç değilse...
Biliyorum Paşa’nın para için yapmadığını bu iyiliği ama jest diye de bir şey var değil mi...
Böyle iyi şoförler ve haberler taksicilerin bozulan imajını düzeltiyor.
Cem Yılmaz’a komşu olmak ister misiniz
Bu bir emlakçının sosyal medyada yaptığı reklam...
Diyor ki, “Cem Yılmaz’a komşu olmak isteyenlere... Satılık villa...”
Villayı alana yanında Cem Yılmaz’ı da verecek mi bilmiyoruz ama böyle emlak satışı yapmak, ünlü birinin adını kullanarak villa satmaya çalışmak ayıp bir şey...
Villayı görmeye gelene söylersin, “Yan tarafta Cem Yılmaz oturuyor” diye bunda bir şey yok da davul zurnayla sosyal medyadan duyurmak şık olmamış...
Ayrıca madalyonun bir de diğer yüzü var. Ya villayı almak isteyen Cem Yılmaz’a komşu olmak istemiyorsa...
Yine purolu adamlar kazandı Metin
Adriana Lima’yla ilgili gördüğüm en iyi espri şuydu: “Kariyerinin sonunda Türkiye’yi tercih eden yaşı ilerlemiş futbolcular gibi” diyordu sosyal medyada biri...
Metin Hara’dan sonra iş insanı Emir Uyar’la aşk yaşamaya başladı Adriana Lima...
El ele görüntülendiler, en son Mikonos’ta fotoğraflandılar...
Nasıl başladı, nerede tanıştılar detay yok ama ikinci kez bir Türk’e aşık olması üzerine bin bir çeşit geyik dönüyor.
Ama öncesinde Metin Hara olmasa bu kadar konuşulmazdı bile bu aşk...
Bir Türk iş insanıyla dünyaca ünlü bir modelin aşk yaşamasından normal ne olabilir ki...
Metin Hara’da en çok şaşırılan nokta, işin finansal boyutuydu...
Zaten sadece biz değil kendisi de şaşırmıştı...
Ne diyordu: “Bu sefer purolu, yatlı, fabrikalı adamlar kazanmadı, 30 liraya alınan bir müzik kutusu, bir kağıda yazılan şiir kazandı.
Gençler bunu bilsin! Artık sadece parayla olmuyor bu işler...”
Ama yine “purolu adamlar” kazandı Metin...
Hem de öyle böyle purolu değil...
Venedik’teki San Clemente Adası üzerindeki oteli 2013’te 150 milyon euro’ya almıştı Adriana’nın sevgilisi Emir Uyar ve ailesi...
San Clemente Palace Kempinski, Venedik’in en güzel oteli durumunda.
Permak Grubu’nun sahibi olan Uyar Ailesi, Venedik’ten sonra şimdi de ünlü Como Gölü’ne yatırım yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Selim Uyar ile oğlu Emir Uyar’ın göl çevresinden 17 dönüm arazi alacağını ve üzerine lüks bir otel yaptıracağını yazdı.
Arazi ve otelin yaklaşık 50 milyon euro’ya mal olacağı söyleniyor.
Adriana Lima’nın yeni aşkı Emir Uyar, 37 yaşında...
Lise eğitimini İstanbul Alman Lisesi’nde tamamladı.
2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu. Şimdi de babası Selim Bey’le birlikte şirketi yönetiyor.
Yani hem eğitimli hem ‘purolu’...
30 liraya alınan müzik kutusu da bir yere kadarmış demek ki...
Bulduğu 100 bin lirayı teslim eden taksici
Taksicilerle ilgili genelde eleştirel konuları yazıyoruz ama unutmayalım iyi örneklerin sayısı da hiç az değil.
İşte bunlardan biri bizim Cihangir Taksi durağında çalışan Paşa Kartal adlı taksici arkadaşımız...
Önceki gün Bayrampaşa’dan aldığı müşterisini Beylikdüzü’ne götürmüş, daha sonra başka müşteriler almış aracına...
Bir süre sonra da ön koltuğun altında siyah bir poşet olduğunu fark etmiş.
Bakmış içinde onlarca para var, yanında da bir banka dekontu...
O bankanın şubesine gitmiş, paranın kime ait olduğunu bulmuşlar, aramışlar kadını...
Ardından da yeniden atlayıp Beylikdüzü’ne gitmiş taksici parayı teslim etmeye.
“Kaç lira verdi sana” diye sordum Paşa’ya, “200 lira” dedi...
200 lira Beylikdüzü’ne gidiş dönüş taksi parası neredeyse... “Ayıp etmiş” dedim...
100 bin lirasını bulup getiren taksiciye insan 500 lira 1000 lira verir hiç değilse...
Biliyorum Paşa’nın para için yapmadığını bu iyiliği ama jest diye de bir şey var değil mi...
Böyle iyi şoförler ve haberler taksicilerin bozulan imajını düzeltiyor.
Cem Yılmaz’a komşu olmak ister misiniz
Bu bir emlakçının sosyal medyada yaptığı reklam...
Diyor ki, “Cem Yılmaz’a komşu olmak isteyenlere... Satılık villa...”
Villayı alana yanında Cem Yılmaz’ı da verecek mi bilmiyoruz ama böyle emlak satışı yapmak, ünlü birinin adını kullanarak villa satmaya çalışmak ayıp bir şey...
Villayı görmeye gelene söylersin, “Yan tarafta Cem Yılmaz oturuyor” diye bunda bir şey yok da davul zurnayla sosyal medyadan duyurmak şık olmamış...
Ayrıca madalyonun bir de diğer yüzü var. Ya villayı almak isteyen Cem Yılmaz’a komşu olmak istemiyorsa...