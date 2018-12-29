Yılmaz Erdoğan: Biz sinemacıyız ne işimiz var tahılla

Yapımcı-salon işletme krizi sürüyor. Her iki tarafla da konuştuğum için diyorum ki, bu iş daha da sürecek gözüküyor.
Bugün sırada Türk sinemasının yıldızlarının konuyla ilgili söyledikleri var.
Yılmaz Erdoğan önceki gün Show Radyo’daki programıma bağlandı ve salon işletmecileriyle yaşanan kriz için şunları söyledi:
“2014 yılında ilk kez mısır üzerinden bu meseleyi ortaya attım.
Nedeni de bu gidişatı görmemdi.
Eskiden sinemaya giden insan filmin yanında mısır alır yerdi. Şimdi mısırın yanında film izleniyor durumuna döndü olay.
Giderek bütün film endüstrisini bitirecek, iflas ettirecek, film yaptıramayacak duruma gelindi.
Sinema biletleriyle ilgili kampanyalar yapılıyor, bilet fiyatları artıyor. Hiçbirinin film yapımcılarıyla alakası yok.
Neden ve ne şekilde yapılıyor, hiçbir fikrimiz yok.
Diğer ürünlerin fiyatları da artıyor ama bizim payımız hep sabit kalıyor.
Reel ekonomik şartlar dolayısıyla da geri gidiyoruz.
Otopark parası bile bilet başına yapımcıya düşen paydan pahalı. Mısır da aynı şekilde. Bu olacak iş mi?
YAPIMCIYI EZEREK BU İŞLER OLMAZ
Bizim amacımız kavga etmek değil. Biz bir anlamda salon işletmecileriyle ortağız.
Ama sen bir ürün oluşturuyorsun. Onlar riske dair hiçbir şeye girmiyorlar. Keyiflerine göre istedikleri zaman filmi de kaldırıyorlar.
Onların da sorunları var, biliyorum.
Amacımız birlikte uygar bir çözüm bulmak. Bütün işletmecilere sesleniyorum. Birlikte mücadele edersek, dayanışırsak bir çözüme ulaşırız.
‘Kiramız çok yüksek, o yüzden sizin rakamınızı 5 lirada tutarız’ derseniz bu iş olmaz.
Biz kampanya yapılmasın demiyoruz.
O işletme ayakta duracak ki bizim filmlerimizi göstersin. Mars grubu ülkeye yabancı sermayeyi getirdi, düzgün salonlar yaptı. Bunları sempatiyle karşılıyoruz.
“ORGANİZE İŞLER”İ BU KOŞULLAR ALTINDA VİZYONA SOKAMAM
Ama yapımcıyı ezerek, yapımcının payını haksız bir şekilde azaltarak olmuyor.
Seyirciye ulaşan bilet fiyatının artmasından yana değiliz.
Doğru düzgün bir bilet fiyatı olsun, mısır da bizden olsun.
Kampanya böyle yapılır. Ne çok mısır konuştuk. Biz sinemacıyız, ne işimiz var tahıllla.
‘Organize İşler’ vizyona çıkmaya hazır, diğer arkadaşların da filmleri hazır ama bu şartlarda çıkarsak maliyetini kurtaramıyoruz.
Kanun çıkmadan filmimizi bu şekilde vizyona sokamayız.
Ama seyircilere şunu söylemek istiyorum.
Öyle ya da böyle bir yol bulacağız çok gecikmeden ve filmlerimizi göstereceğiz.”
Şahan Gökbakar: Sorun olduğu açık
Bilet fiyatlarında yapımcının payının artması gerektiği konusuna başından beri dört isim öncülük ediyor:
◊ Timur Savcı (TAFF)
◊ Şahan Gökbakar (Çamarşırhane Film)
◊ Necati Akpınar (BKM)
◊ Muzaffer Yıldırım (NuLook)
Bu isimler uzun süredir sektör içinde konuyu gündeme taşıyordu, şimdi TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği) üyesi diğer yapımcılar da dahil olunca iş büyüdü.
Bu isimlere pek çok yapımcı da destek veriyor artık.
Şahan Gökbakar da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Birtakım sektörel sorunların varlığı açıktır. Çözüme yönelik yapıcı katkımızı sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.
İlerleyen süreçte bir sonuca verdığımız takdirde basın toplantısı yaparak bunu kamuoyuyla paylaşacağız.
En kısa sürede bu sorunları aşarak milyonlarca sevenimiz ile buluşacağımıza olan inancımız tamdır...”
Cem Yılmaz: Vizyon tarihini en yakın gişeye sorun
Bu sezon merakla beklenen işlerden biri de Cem Yılmaz’ın “Kara Komik Filmler” serisi... Vizyon tarihi olarak ilk 18 Ocak açıklanmıştı ama salon işletmecileriyle yaşanan krizden sonra yayın tarihi belirsizliğe girdi...
Cem Yılmaz, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: 6 aydır süren çekimleri bugün bitiyor. Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim,film sizin..Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur.
Yarın: Mars’çıların sözleri yapımcıları mutlu etmeyecek
Hem yapımcı hem de salon işletmecilerini dinleyen bir gazeteci olarak, konuyla ilgili izlenimim şudur...
Bu meselede kolay bir uzlaşma sağlanması zor görünüyor.
Bu arada da sezon kaçıyor... Mesela “Organize İşler” yılbaşı tatili seyircisini kaçırdı bile...
Yılmaz Erdoğan’ın bir-iki hafta sarkması bile zincirleme diğer filmlerin gösterimini etkileyecek ya da iddialı yapımlar çok yakın tarihlerde vizyona çıkacak.
Bunların hepsi gişeye olumsuz etki demek.
Bugün aslında Mars Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’la yaptığım sohbeti de yazacaktım.
Ama öyle çarpıcı şeyler söyledi ki yarınki pazar röportajına bıraktım bu sohbeti.
Yapımcıların söylediği ne varsa yönelttim Aslı Hanım’a...
◊ Yasa durumu değiştirecek mi?
◊ Gişede kaçak seyirci var mı?
◊ Neden uzlaşmaya yanaşmıyorsunuz?
Yapımcılar ve oyuncularla ilgili o kadar iddialı sözleri vardı ki; “Mars Grubu’nun Koreli CEO’su Dong Won Kwak da böyle mi düşünüyor?” diye sormak zorunda bile kaldım...
Aslı Hanım “Elbette” dedi ve ekledi: “Bu yemeğe kendisi de gelecekti ama yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Onun adına konuşuyorum...”
Şu kadarını söyleyeyim; yarın yapımcılar için keyifli bir pazar olmayacak...
Yılmaz Erdoğan: Biz sinemacıyız ne işimiz var tahılla
Yapımcı-salon işletme krizi sürüyor. Her iki tarafla da konuştuğum için diyorum ki, bu iş daha da sürecek gözüküyor.
Bugün sırada Türk sinemasının yıldızlarının konuyla ilgili söyledikleri var.
Yılmaz Erdoğan önceki gün Show Radyo’daki programıma bağlandı ve salon işletmecileriyle yaşanan kriz için şunları söyledi:
“2014 yılında ilk kez mısır üzerinden bu meseleyi ortaya attım.
Nedeni de bu gidişatı görmemdi.
Eskiden sinemaya giden insan filmin yanında mısır alır yerdi. Şimdi mısırın yanında film izleniyor durumuna döndü olay.
Giderek bütün film endüstrisini bitirecek, iflas ettirecek, film yaptıramayacak duruma gelindi.
Sinema biletleriyle ilgili kampanyalar yapılıyor, bilet fiyatları artıyor. Hiçbirinin film yapımcılarıyla alakası yok.
Neden ve ne şekilde yapılıyor, hiçbir fikrimiz yok.
Diğer ürünlerin fiyatları da artıyor ama bizim payımız hep sabit kalıyor.
Reel ekonomik şartlar dolayısıyla da geri gidiyoruz.
Otopark parası bile bilet başına yapımcıya düşen paydan pahalı. Mısır da aynı şekilde. Bu olacak iş mi?
YAPIMCIYI EZEREK BU İŞLER OLMAZ
Bizim amacımız kavga etmek değil. Biz bir anlamda salon işletmecileriyle ortağız.
Ama sen bir ürün oluşturuyorsun. Onlar riske dair hiçbir şeye girmiyorlar. Keyiflerine göre istedikleri zaman filmi de kaldırıyorlar.
Onların da sorunları var, biliyorum.
Amacımız birlikte uygar bir çözüm bulmak. Bütün işletmecilere sesleniyorum. Birlikte mücadele edersek, dayanışırsak bir çözüme ulaşırız.
‘Kiramız çok yüksek, o yüzden sizin rakamınızı 5 lirada tutarız’ derseniz bu iş olmaz.
Biz kampanya yapılmasın demiyoruz.
O işletme ayakta duracak ki bizim filmlerimizi göstersin. Mars grubu ülkeye yabancı sermayeyi getirdi, düzgün salonlar yaptı. Bunları sempatiyle karşılıyoruz.
“ORGANİZE İŞLER”İ BU KOŞULLAR ALTINDA VİZYONA SOKAMAM
Ama yapımcıyı ezerek, yapımcının payını haksız bir şekilde azaltarak olmuyor.
Seyirciye ulaşan bilet fiyatının artmasından yana değiliz.
Doğru düzgün bir bilet fiyatı olsun, mısır da bizden olsun.
Kampanya böyle yapılır. Ne çok mısır konuştuk. Biz sinemacıyız, ne işimiz var tahıllla.
‘Organize İşler’ vizyona çıkmaya hazır, diğer arkadaşların da filmleri hazır ama bu şartlarda çıkarsak maliyetini kurtaramıyoruz.
Kanun çıkmadan filmimizi bu şekilde vizyona sokamayız.
Ama seyircilere şunu söylemek istiyorum.
Öyle ya da böyle bir yol bulacağız çok gecikmeden ve filmlerimizi göstereceğiz.”
Şahan Gökbakar: Sorun olduğu açık
Bilet fiyatlarında yapımcının payının artması gerektiği konusuna başından beri dört isim öncülük ediyor:
◊ Timur Savcı (TAFF)
◊ Şahan Gökbakar (Çamarşırhane Film)
◊ Necati Akpınar (BKM)
◊ Muzaffer Yıldırım (NuLook)
Bu isimler uzun süredir sektör içinde konuyu gündeme taşıyordu, şimdi TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği) üyesi diğer yapımcılar da dahil olunca iş büyüdü.
Bu isimlere pek çok yapımcı da destek veriyor artık.
Şahan Gökbakar da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Birtakım sektörel sorunların varlığı açıktır. Çözüme yönelik yapıcı katkımızı sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.
İlerleyen süreçte bir sonuca verdığımız takdirde basın toplantısı yaparak bunu kamuoyuyla paylaşacağız.
En kısa sürede bu sorunları aşarak milyonlarca sevenimiz ile buluşacağımıza olan inancımız tamdır...”
Cem Yılmaz: Vizyon tarihini en yakın gişeye sorun
Bu sezon merakla beklenen işlerden biri de Cem Yılmaz’ın “Kara Komik Filmler” serisi... Vizyon tarihi olarak ilk 18 Ocak açıklanmıştı ama salon işletmecileriyle yaşanan krizden sonra yayın tarihi belirsizliğe girdi...
Cem Yılmaz, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: 6 aydır süren çekimleri bugün bitiyor. Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim,film sizin..Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur.
Yarın: Mars’çıların sözleri yapımcıları mutlu etmeyecek
Hem yapımcı hem de salon işletmecilerini dinleyen bir gazeteci olarak, konuyla ilgili izlenimim şudur...
Bu meselede kolay bir uzlaşma sağlanması zor görünüyor.
Bu arada da sezon kaçıyor... Mesela “Organize İşler” yılbaşı tatili seyircisini kaçırdı bile...
Yılmaz Erdoğan’ın bir-iki hafta sarkması bile zincirleme diğer filmlerin gösterimini etkileyecek ya da iddialı yapımlar çok yakın tarihlerde vizyona çıkacak.
Bunların hepsi gişeye olumsuz etki demek.
Bugün aslında Mars Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’la yaptığım sohbeti de yazacaktım.
Ama öyle çarpıcı şeyler söyledi ki yarınki pazar röportajına bıraktım bu sohbeti.
Yapımcıların söylediği ne varsa yönelttim Aslı Hanım’a...
◊ Yasa durumu değiştirecek mi?
◊ Gişede kaçak seyirci var mı?
◊ Neden uzlaşmaya yanaşmıyorsunuz?
Yapımcılar ve oyuncularla ilgili o kadar iddialı sözleri vardı ki; “Mars Grubu’nun Koreli CEO’su Dong Won Kwak da böyle mi düşünüyor?” diye sormak zorunda bile kaldım...
Aslı Hanım “Elbette” dedi ve ekledi: “Bu yemeğe kendisi de gelecekti ama yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Onun adına konuşuyorum...”
Şu kadarını söyleyeyim; yarın yapımcılar için keyifli bir pazar olmayacak...