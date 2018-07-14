Yılın skandalı sonunda patladı

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik’le ilgili son dönemin en büyük skandal iddialarından biri sonunda patladı.
“Sonunda” diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım’ın şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.
Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum.
İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti.
Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi.
Skandal da bu vesileyle patladı zaten.
Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar, hatta videolar ekledi.
Benim izlediğim görüntülerde yok ama ikilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor.
Sadece görüntüleri izlemedim, Mustafa Ceceli’nin oğlunun velayetini almak için açtığı dava dilekçesini de okudum.
Ceceli’ye bu ihbar ilk olarak tanımadığı birinden mail yoluyla gelmiş.
Ancak ünlü şarkıcı “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden gelmiş.
Ne zaman ki ikilinin görüntüleri video olarak gönderilmiş, o zaman duruma ikna olmuş Ceceli.
Bu iddialar Mustafa Ceceli’nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek...
Yaklaşık 1 yıldır derin magazin kulislerinde konuşulan bu konu, Ceceli’nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla dün resmen su yüzüne çıktı.
Pandora’nın kutusunun açılmasıyla önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak magazin bombası da patlamış oldu...
Kedicik diye güldük ama...
Adnan Oktar ve grubuna karşı yürütülen soruşturmayla ortaya çıkanlar, malumun ilanı aslında...
Yıllardır herkesin bildiği, zaman zaman yazıp çizilen, tarikattakilerin ailelerinin çeşitli şikayetleriyle gündeme gelen konular şimdi manşetleri süslüyor.
Zengin ailelerin çocuklarını, genç kızları nasıl tuzağa düşürdükleri yıllardır bilinen bir olaydı.
İşte bu tuzağa düşmekten son anda kurtulan isimlerden biri de ünlü işadamı Cefi Kamhi’nin kızı Lara Kamhi’ymiş.
Lara Kamhi, yıllar önce tuzağa düşmekten nasıl kurtulduğunu sosyal medyada paylaştığı yazısında şöyle anlattı:
“Şimdi ‘kedicikler’ diye gülüyoruz ama 12 sene evvel ben daha 19 yaşındayken az uğraşmadı Adnan Hocacılar benimle.”
Bilgi Müzik’ten nitelikli sandığı bir kişi, çalıştığı müzik stüdyosunun yan sokağında kahve içmeye davet etmiş Lara Kamhi’yi.
Kızdan “Ben geldim” diye mesaj gelmiş.
Büyük tezgah hazırlamış meğer Adnan Hoca’nın müritleri, Lara Kamhi’yi kaçırmayı planlamışlar.
Arkadaşları son anda uyarmış “Aman, biz o kızı biliyoruz, sakın görüşme!” diyerek.
“Meğer kaçırılmaktan
5 dakikayla kurtulmuşum. Beni kahveye çağıran kızın yıllar sonra kedicik halini görüp şoke olmuştum” diye yaşadıklarını yazdı Lara Kamhi.
Türk bayraklı tekneler
Yaz aylarıyla birlikte güneyden bolca tekne görüntüsü gelmeye başladı.
Ünlülerin tekne tatillerinden gelen bu yılki fotoğrafları çok daha fazla sevmeye başladım.
Çünkü bizim teknelerin hepsinde ay-yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor artık.
Ocak 2017’de tarihinde yürürlüğe giren kanunla yatlar üzerindeki yıllık harç kaldırılmış, KDV oranı yüzde 1’e indirilmiş, Türk bayrağı takacak yatlara bir defaya mahsus gümrük, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi muafiyeti getirilmişti.
Bunun üzerine bütün tekne sahipleri Türk bayrağı çekmeye başlamıştı.
Yıllardır yapılmayan bu uygulama bir kanunla çözüldü işte.
Şimdi ünlülerin fotoğraflarına bakıyorum, teknelerinde hep Türk bayrağı var.
Eskiden İngiliz, Amerikan bayrağı olan tekneler, gururla bayrağımızı dalgalandırıyor şimdi...
Film oluyor
Tayland’da bir mağarada günlerce mahsur kalan 12 çocuk ve bir antrenör için yürütülen nefes kesen kurtarma operasyonunu yazdığımda “İlla ki filmi çekilecektir” demiştim.
Aynen de öyle oldu, iki büyük stüdyo olayın filmini çekmek için harekete geçti bile.
Çocukların hayatı kurtuldu ama onları kurtarmak isteyen bir dalgıç da hayatını kaybetti.
Mutlu sonla biten bu hikayede yapımcıların aradığı her şey var...
Haftalık Magazin Gündemi!
Yılın skandalı sonunda patladı
Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik’le ilgili son dönemin en büyük skandal iddialarından biri sonunda patladı.
“Sonunda” diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım’ın şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.
Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum.
İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti.
Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi.
Skandal da bu vesileyle patladı zaten.
Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar, hatta videolar ekledi.
Benim izlediğim görüntülerde yok ama ikilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor.
Sadece görüntüleri izlemedim, Mustafa Ceceli’nin oğlunun velayetini almak için açtığı dava dilekçesini de okudum.
Ceceli’ye bu ihbar ilk olarak tanımadığı birinden mail yoluyla gelmiş.
Ancak ünlü şarkıcı “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden gelmiş.
Ne zaman ki ikilinin görüntüleri video olarak gönderilmiş, o zaman duruma ikna olmuş Ceceli.
Bu iddialar Mustafa Ceceli’nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek...
Yaklaşık 1 yıldır derin magazin kulislerinde konuşulan bu konu, Ceceli’nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla dün resmen su yüzüne çıktı.
Pandora’nın kutusunun açılmasıyla önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak magazin bombası da patlamış oldu...
Kedicik diye güldük ama...
Adnan Oktar ve grubuna karşı yürütülen soruşturmayla ortaya çıkanlar, malumun ilanı aslında...
Yıllardır herkesin bildiği, zaman zaman yazıp çizilen, tarikattakilerin ailelerinin çeşitli şikayetleriyle gündeme gelen konular şimdi manşetleri süslüyor.
Zengin ailelerin çocuklarını, genç kızları nasıl tuzağa düşürdükleri yıllardır bilinen bir olaydı.
İşte bu tuzağa düşmekten son anda kurtulan isimlerden biri de ünlü işadamı Cefi Kamhi’nin kızı Lara Kamhi’ymiş.
Lara Kamhi, yıllar önce tuzağa düşmekten nasıl kurtulduğunu sosyal medyada paylaştığı yazısında şöyle anlattı:
“Şimdi ‘kedicikler’ diye gülüyoruz ama 12 sene evvel ben daha 19 yaşındayken az uğraşmadı Adnan Hocacılar benimle.”
Bilgi Müzik’ten nitelikli sandığı bir kişi, çalıştığı müzik stüdyosunun yan sokağında kahve içmeye davet etmiş Lara Kamhi’yi.
Kızdan “Ben geldim” diye mesaj gelmiş.
Büyük tezgah hazırlamış meğer Adnan Hoca’nın müritleri, Lara Kamhi’yi kaçırmayı planlamışlar.
Arkadaşları son anda uyarmış “Aman, biz o kızı biliyoruz, sakın görüşme!” diyerek.
“Meğer kaçırılmaktan
5 dakikayla kurtulmuşum. Beni kahveye çağıran kızın yıllar sonra kedicik halini görüp şoke olmuştum” diye yaşadıklarını yazdı Lara Kamhi.
Türk bayraklı tekneler
Yaz aylarıyla birlikte güneyden bolca tekne görüntüsü gelmeye başladı.
Ünlülerin tekne tatillerinden gelen bu yılki fotoğrafları çok daha fazla sevmeye başladım.
Çünkü bizim teknelerin hepsinde ay-yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor artık.
Ocak 2017’de tarihinde yürürlüğe giren kanunla yatlar üzerindeki yıllık harç kaldırılmış, KDV oranı yüzde 1’e indirilmiş, Türk bayrağı takacak yatlara bir defaya mahsus gümrük, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi muafiyeti getirilmişti.
Bunun üzerine bütün tekne sahipleri Türk bayrağı çekmeye başlamıştı.
Yıllardır yapılmayan bu uygulama bir kanunla çözüldü işte.
Şimdi ünlülerin fotoğraflarına bakıyorum, teknelerinde hep Türk bayrağı var.
Eskiden İngiliz, Amerikan bayrağı olan tekneler, gururla bayrağımızı dalgalandırıyor şimdi...
Film oluyor
Tayland’da bir mağarada günlerce mahsur kalan 12 çocuk ve bir antrenör için yürütülen nefes kesen kurtarma operasyonunu yazdığımda “İlla ki filmi çekilecektir” demiştim.
Aynen de öyle oldu, iki büyük stüdyo olayın filmini çekmek için harekete geçti bile.
Çocukların hayatı kurtuldu ama onları kurtarmak isteyen bir dalgıç da hayatını kaybetti.
Mutlu sonla biten bu hikayede yapımcıların aradığı her şey var...
Haftalık Magazin Gündemi!