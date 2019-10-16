Büşra Pekin ve Alper Kul komedi filmi “Fırıncının Karısı” için ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Alper Kul’un paragöz fırıncı Mustafa’yı, Büşra Pekin’in ise onun hayal dünyasında yaşayan eşi Ferdane’yi canlandırdığı film, 27 Eylül’de vizyona girdi. “Yılın çifti” olmaya aday ikili ile yeni filmlerini konuştum.
BÜŞRA PEKİN:
Zayıflarken motivasyonum sağlıktı
◊ Alper Kul nasıl bir partner?
- Alper’le çok eski tanışıyoruz ama ilk defa birlikte oynadık. Uyumlu çalışabileceğimizi anlayınca bir mutlu olduk. (Gülüyor) O da sette diyaloglar ve yönelişler üzerine düşünmeyi seven bir oyuncu. Disiplinli, eğlenceli ve kalbi güzel. Seviyorum karıkoca ikisini de. (Gülüyor)
◊ Filmde hayalperest Ferdane’yi canlandırıyorsun... Senin hayal dünyan geniş midir?
- Çocukluğumdan bir an hatırlıyorum... Odamdayım, elimde mikrofonu temsilen bir kumanda. “Devlerin Aşkı” şarkısını söylüyorum, klip çeker gibi. Barış Manço’nun programı için hazırlanıyorum. Fakat hiç başvuru yollamamışım. Hayal kurmak şahane de hayalin için adım atmak daha şahane. Benim hayallerim artık daha çok harekete geçmek üzerine.
◊ Uzun süredir ekranda yoksun... Filmden sonra yeni bir dizi ile ekrana döner misin?
- Ekranları özledim ben de. En çok da televizyon seyircisini özledim... Yeni ve farklı bir proje oluşursa ekrana dönebilirim.
◊ Büşra inanılmaz şekilde değiştin ve kilo verdin... Bunu nasıl başardın?
- Bunun o kadar zor bir şey olmadığını düşündüğüm anda başarmaya başladım. Ana motivasyonum sağlıktı; insülin direncini ortadan kaldırmaktı. Hedefte sadece görüntü olduğunda disiplinden vazgeçmek daha kolay olabiliyor. Bilinçli olmak, besinleri tanımak, uzmanlardan öğrenmek de ilk yapılacak şeylerden biri. Sonucu kalıcı hale getiriyor.
ALPER KUL:
Fedakâr bir eşim hamsi bile yemiyorum
◊ “Fırıncının Karısı” nasıl bir film oldu?
- Farklı ve tatlı bir film oldu diyebilirim. İki ayrı karakteri oynuyor olmak her oyuncu için cezbedici bir deneyim. Sürprizini önden açıkladığımız ve süreci takip ettiğimiz bir film oldu.
◊ Partnerin Büşra Pekin’le daha önce birlikte bir projede yer almış mıydınız?
- Hayır. Yıllardır hep aynı meclisteyiz ama ilk defa böyle bir fırsat oldu. Büşra ile oynamak çok büyük bir keyifmiş, deneyimledik. Çok sebatkar ve kararlı. Aralara kendini şımartacak alanlar açarak oyunu çok keyfilendiriyor.
◊ Filmde paragöz ve bencil Fırıncı Mustafa’yı canlandırıyorsun... Gerçek hayatta para ile ilişkin nasıl?
- Her evli, çocuk sahibi Türk erkeği gibi hesabıma kitabıma dikkat etmeye gayret ederim. Tutumlulukla cimrilik arası bir yerdeyim galiba.
◊ Aylin Kontente ile 7 yıldır süren mutlu bir evliliğin var. Peki Mustafa’nın aksine fedakâr bir eş misin?
- Aylin bana sunulmuş en büyük şans. Çok seviyorum onu. Aşığım, hayranım. Çok tatlı ve iyi bir insan. Kendimi hediyelendirilmiş gibi hissediyorum. Tevazuyla da bu durumun hakkını vermeye çalışıyorum.
◊ Peki eşin için en son yaptığın fedakârlığı hatırlıyor musun?
- Balık sezonu açıldı ama Trabzonlu olmama rağmen daha bir hamsi yiyemedim. Aylin balık kokusunu hiç sevmiyor.
Yılın çifti
Büşra Pekin ve Alper Kul komedi filmi “Fırıncının Karısı” için ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Alper Kul’un paragöz fırıncı Mustafa’yı, Büşra Pekin’in ise onun hayal dünyasında yaşayan eşi Ferdane’yi canlandırdığı film, 27 Eylül’de vizyona girdi. “Yılın çifti” olmaya aday ikili ile yeni filmlerini konuştum.
BÜŞRA PEKİN:
Zayıflarken motivasyonum sağlıktı
◊ Alper Kul nasıl bir partner?
- Alper’le çok eski tanışıyoruz ama ilk defa birlikte oynadık. Uyumlu çalışabileceğimizi anlayınca bir mutlu olduk. (Gülüyor) O da sette diyaloglar ve yönelişler üzerine düşünmeyi seven bir oyuncu. Disiplinli, eğlenceli ve kalbi güzel. Seviyorum karıkoca ikisini de. (Gülüyor)
◊ Filmde hayalperest Ferdane’yi canlandırıyorsun... Senin hayal dünyan geniş midir?
- Çocukluğumdan bir an hatırlıyorum... Odamdayım, elimde mikrofonu temsilen bir kumanda. “Devlerin Aşkı” şarkısını söylüyorum, klip çeker gibi. Barış Manço’nun programı için hazırlanıyorum. Fakat hiç başvuru yollamamışım. Hayal kurmak şahane de hayalin için adım atmak daha şahane. Benim hayallerim artık daha çok harekete geçmek üzerine.
◊ Uzun süredir ekranda yoksun... Filmden sonra yeni bir dizi ile ekrana döner misin?
- Ekranları özledim ben de. En çok da televizyon seyircisini özledim... Yeni ve farklı bir proje oluşursa ekrana dönebilirim.
◊ Büşra inanılmaz şekilde değiştin ve kilo verdin... Bunu nasıl başardın?
- Bunun o kadar zor bir şey olmadığını düşündüğüm anda başarmaya başladım. Ana motivasyonum sağlıktı; insülin direncini ortadan kaldırmaktı. Hedefte sadece görüntü olduğunda disiplinden vazgeçmek daha kolay olabiliyor. Bilinçli olmak, besinleri tanımak, uzmanlardan öğrenmek de ilk yapılacak şeylerden biri. Sonucu kalıcı hale getiriyor.
ALPER KUL:
Fedakâr bir eşim hamsi bile yemiyorum
◊ “Fırıncının Karısı” nasıl bir film oldu?
- Farklı ve tatlı bir film oldu diyebilirim. İki ayrı karakteri oynuyor olmak her oyuncu için cezbedici bir deneyim. Sürprizini önden açıkladığımız ve süreci takip ettiğimiz bir film oldu.
◊ Partnerin Büşra Pekin’le daha önce birlikte bir projede yer almış mıydınız?
- Hayır. Yıllardır hep aynı meclisteyiz ama ilk defa böyle bir fırsat oldu. Büşra ile oynamak çok büyük bir keyifmiş, deneyimledik. Çok sebatkar ve kararlı. Aralara kendini şımartacak alanlar açarak oyunu çok keyfilendiriyor.
◊ Filmde paragöz ve bencil Fırıncı Mustafa’yı canlandırıyorsun... Gerçek hayatta para ile ilişkin nasıl?
- Her evli, çocuk sahibi Türk erkeği gibi hesabıma kitabıma dikkat etmeye gayret ederim. Tutumlulukla cimrilik arası bir yerdeyim galiba.
◊ Aylin Kontente ile 7 yıldır süren mutlu bir evliliğin var. Peki Mustafa’nın aksine fedakâr bir eş misin?
- Aylin bana sunulmuş en büyük şans. Çok seviyorum onu. Aşığım, hayranım. Çok tatlı ve iyi bir insan. Kendimi hediyelendirilmiş gibi hissediyorum. Tevazuyla da bu durumun hakkını vermeye çalışıyorum.
◊ Peki eşin için en son yaptığın fedakârlığı hatırlıyor musun?
- Balık sezonu açıldı ama Trabzonlu olmama rağmen daha bir hamsi yiyemedim. Aylin balık kokusunu hiç sevmiyor.