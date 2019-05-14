Yıldız Tilbe’nin kaşesi doğru mu?

Yıldız Tilbe’nin haziran ayından itibaren yıl sonuna kadar konserlerinden kazanacağı parayı bir muhasebeci titizliğiyle alt alta topladım:1.920.000 lira yapıyor.
Gelsenkirchen konserini de ekledim (demek ki Yıldız’ın yurtdışı kaşesi 35 bin euro’ymuş) 2.155.000 lira oldu...
Onay bekleyen 850 bin liralık işi var, onlar da gerçekleşirse etti mi size düz hesap 3 milyon Türk lirası...
Haziran ayından başlayıp, 31 Aralık 2019 yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere 7 ayda 3 milyon lira kazanacak Yıldız...
Uzun listeden anlıyoruz ki bir konser için kafadan 200 bin lira fiyat çekiyor Yıldız Tilbe...
150-160 binlere anlaşıyor.
Jolly Joker gibi çok çıktığı yerlerde sürümden kazanıp 100 bin lira alıyor.
Twitter’da Yıldız’ın yanlışlıkla paylaştığı bu konser fiyatları gerçekten doğru mu?
Yoksa Yıldız Tilbe kaşesinin bu olduğunu göstermek, fiyatını artırmak için reklam olarak mı paylaştı bu bilgiyi?
Menajeri Haluk Şentürk’e sordum; “gerçek değil, photoshop o liste” dedi...
Yıldız Tilbe adına pek çok sahte hesap olduğunu söyledi.
İyi de liste Yıldız’ın gerçek hesabından yayınlandı! Sahte listeyi Yıldız niye gerçek hesabından yanlışlıkla yayınlasın?
Bence gerçekten yanlışlıkla yayınladı.
Albümdeki bir sonraki fotoğrafı post edecekti, yanlışlıkla bu listeyi ekledi...
Fark edince de hemen kaldırdı.
Kaldı ki gerçekten listede yazıldığı gibi 8 Haziran’da
Jolly Joker’de Yıldız Tilbe konseri var...
Harbiye’de 22 ve 24 Haziran’da Yıldız konseri planlanıyor.
Peki Yıldız Tilbe’nin bu konser fiyatları doğru mu?
Doğru... Üç aşağı beş yukarı doğru...
Şimdi “doğru değil, photoshop” diyecekler elbette çünkü Maliye peşine düşerse Yıldız’a “3 milyon liralık konser gelirinin vergisini öde bana” diyecek.
Pozisyon bile yokken kendi kalesine gol atmak ancak
buna denir...
Dolmabahçe hız tüneli
Dolmabahçe ve Kağıthane tünellerinde özellikle sürat motoru sürücülerinin çok hız yaptığını...
Tünelde motorun sesinin yankı yapmasından, çıkan gürültüden büyük haz duyuyor olmalılar ki gaza bastıkça bastıklarını yazdığım yazılar arşivde duruyor.
Çok sık kullandığım tüneller olduğu için yarış yapan motorlara bile tanık oldum.
İşte önceki gün kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza hız yüzünden mi bilmiyorum ama benim yıllardır yazdığım tünellerdeki motosiklet meselesi bir hayatın bitmesiyle kanıtlandı.
Elbette burada en büyük kusur tünellerde hızlı giden motosiklet sürücülerinde...
Ancak araçlar 70’i geçemezken, bunlar nasıl bu kadar hız yapabiliyor?
EDS’ye mi takılmıyor bunlar, takılsa da ceza mı yazılmıyor anlamış değilim.
Ancak motosiklet sürücülerine trafikte, özellikle de tünellerde hız kontrolü şart.
Afili aşklar böyle mi başlar?
Dizilerin tutup tutmayacağının ipuçlarını sosyal medyadan da görebiliyoruz artık...
İlk tanıtımlar YouTube’da ne kadar izlenmiş, dizinin sosyal medya hesaplarını kaç kişi takip etmeye başladı?
Bu rakamlar yüksekse iyi bir başlangıç için zemin oluşmuş demektir.
Kanal D’nin yeni yaz dizisi “Afili Aşklar”ın klibini de bir haftada 4 milyon kişi izlemiş...
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un oynadığı dizinin kayıt stüdyosunda geçen ilk tanıtımı da sıcak olmuş.
“Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında” diyor dizinin müziği...
Yolu açık olsun...
Uyumsuzlar
Uyumsuz olmak kötü müdür? Uyumlu olmaktan daha mı az tercih edilir...
Sürekli problem yaratan insanlara “Ne uyumsuzsun” deriz ya, Şafak Altun’un yeni çıkan kitabını okuduktan sonra bu fikriniz değişecek.
Aslında uyumsuz olmanın kötü bir şey olmadığını öğreneceksiniz.
Tarihte bütün yaratıcı isimlerin, bilim insanlarının, ilk adımı atanların uyumsuz olduğunu öğreneceksiniz.
Örnek mi;
Mesela Einstein... Mesela ilk motorlu uçağı yapan Wright Kardeşler... Mesela Vecihi Hürkuş...
Bunların hepsi uyumsuz. Ama hepsi insanlık tarihine geçmiş isimler...
İşte Şafak Altun tarihteki bu uyumsuzların hikayesini
anlatıyor.
Üstelik uyumluların 10 günahını da sıralıyor...
Tarih deyince gözünüz korkmasın bu uyumsuz insanların hikayesini o kadar kolay bir dille anlatmış ki bir solukta okunuyor kitap...
İnsanın bu kitabı okuduktan sonra uyumsuz olası geliyor...
(Uyumsuzlar, Şafak Altun, Destek Yayınları, 304 sayfa, 17.5 TL)
Yıldız Tilbe’nin kaşesi doğru mu?
Yıldız Tilbe’nin haziran ayından itibaren yıl sonuna kadar konserlerinden kazanacağı parayı bir muhasebeci titizliğiyle alt alta topladım:1.920.000 lira yapıyor.
Gelsenkirchen konserini de ekledim (demek ki Yıldız’ın yurtdışı kaşesi 35 bin euro’ymuş) 2.155.000 lira oldu...
Onay bekleyen 850 bin liralık işi var, onlar da gerçekleşirse etti mi size düz hesap 3 milyon Türk lirası...
Haziran ayından başlayıp, 31 Aralık 2019 yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere 7 ayda 3 milyon lira kazanacak Yıldız...
Uzun listeden anlıyoruz ki bir konser için kafadan 200 bin lira fiyat çekiyor Yıldız Tilbe...
150-160 binlere anlaşıyor.
Jolly Joker gibi çok çıktığı yerlerde sürümden kazanıp 100 bin lira alıyor.
Twitter’da Yıldız’ın yanlışlıkla paylaştığı bu konser fiyatları gerçekten doğru mu?
Yoksa Yıldız Tilbe kaşesinin bu olduğunu göstermek, fiyatını artırmak için reklam olarak mı paylaştı bu bilgiyi?
Menajeri Haluk Şentürk’e sordum; “gerçek değil, photoshop o liste” dedi...
Yıldız Tilbe adına pek çok sahte hesap olduğunu söyledi.
İyi de liste Yıldız’ın gerçek hesabından yayınlandı! Sahte listeyi Yıldız niye gerçek hesabından yanlışlıkla yayınlasın?
Bence gerçekten yanlışlıkla yayınladı.
Albümdeki bir sonraki fotoğrafı post edecekti, yanlışlıkla bu listeyi ekledi...
Fark edince de hemen kaldırdı.
Kaldı ki gerçekten listede yazıldığı gibi 8 Haziran’da
Jolly Joker’de Yıldız Tilbe konseri var...
Harbiye’de 22 ve 24 Haziran’da Yıldız konseri planlanıyor.
Peki Yıldız Tilbe’nin bu konser fiyatları doğru mu?
Doğru... Üç aşağı beş yukarı doğru...
Şimdi “doğru değil, photoshop” diyecekler elbette çünkü Maliye peşine düşerse Yıldız’a “3 milyon liralık konser gelirinin vergisini öde bana” diyecek.
Pozisyon bile yokken kendi kalesine gol atmak ancak
buna denir...
Dolmabahçe hız tüneli
Dolmabahçe ve Kağıthane tünellerinde özellikle sürat motoru sürücülerinin çok hız yaptığını...
Tünelde motorun sesinin yankı yapmasından, çıkan gürültüden büyük haz duyuyor olmalılar ki gaza bastıkça bastıklarını yazdığım yazılar arşivde duruyor.
Çok sık kullandığım tüneller olduğu için yarış yapan motorlara bile tanık oldum.
İşte önceki gün kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza hız yüzünden mi bilmiyorum ama benim yıllardır yazdığım tünellerdeki motosiklet meselesi bir hayatın bitmesiyle kanıtlandı.
Elbette burada en büyük kusur tünellerde hızlı giden motosiklet sürücülerinde...
Ancak araçlar 70’i geçemezken, bunlar nasıl bu kadar hız yapabiliyor?
EDS’ye mi takılmıyor bunlar, takılsa da ceza mı yazılmıyor anlamış değilim.
Ancak motosiklet sürücülerine trafikte, özellikle de tünellerde hız kontrolü şart.
Afili aşklar böyle mi başlar?
Dizilerin tutup tutmayacağının ipuçlarını sosyal medyadan da görebiliyoruz artık...
İlk tanıtımlar YouTube’da ne kadar izlenmiş, dizinin sosyal medya hesaplarını kaç kişi takip etmeye başladı?
Bu rakamlar yüksekse iyi bir başlangıç için zemin oluşmuş demektir.
Kanal D’nin yeni yaz dizisi “Afili Aşklar”ın klibini de bir haftada 4 milyon kişi izlemiş...
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un oynadığı dizinin kayıt stüdyosunda geçen ilk tanıtımı da sıcak olmuş.
“Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında” diyor dizinin müziği...
Yolu açık olsun...
Uyumsuzlar
Uyumsuz olmak kötü müdür? Uyumlu olmaktan daha mı az tercih edilir...
Sürekli problem yaratan insanlara “Ne uyumsuzsun” deriz ya, Şafak Altun’un yeni çıkan kitabını okuduktan sonra bu fikriniz değişecek.
Aslında uyumsuz olmanın kötü bir şey olmadığını öğreneceksiniz.
Tarihte bütün yaratıcı isimlerin, bilim insanlarının, ilk adımı atanların uyumsuz olduğunu öğreneceksiniz.
Örnek mi;
Mesela Einstein... Mesela ilk motorlu uçağı yapan Wright Kardeşler... Mesela Vecihi Hürkuş...
Bunların hepsi uyumsuz. Ama hepsi insanlık tarihine geçmiş isimler...
İşte Şafak Altun tarihteki bu uyumsuzların hikayesini
anlatıyor.
Üstelik uyumluların 10 günahını da sıralıyor...
Tarih deyince gözünüz korkmasın bu uyumsuz insanların hikayesini o kadar kolay bir dille anlatmış ki bir solukta okunuyor kitap...
İnsanın bu kitabı okuduktan sonra uyumsuz olası geliyor...
(Uyumsuzlar, Şafak Altun, Destek Yayınları, 304 sayfa, 17.5 TL)