Yılbaşı ağacı

Biz evde her yıl olduğu gibi yılbaşı ağacını kurduk yine...
Çocuklarla beraber geçen hafta sonu süsleri taktık, ışıklandırmasını yaptık, bir eğlendik bir eğlendik sormayın.
Evin içinde şıkır şıkır yanan bir ağacımız var şimdi.
Bunu ne bir dini ritüelle, ne bir yabancı hayranlığıyla yapıyoruz.
Yeni yıla başlamak mutluluk, yenilik, yeni umutlar, yeni bir heyecan demek...
Bu heyecanı ailece yaşamanın bir sembolü sadece bu ağaç bizim için.
Maşallahı varmış sök tak bozulmuyor da, 8 yıldır aynı ağacı kuruyoruz...
Bakın Beyoğlu Belediyesi de yıllar sonra İstiklal’i ışıklandıracak.
Keşke AVM’ler, belediyeler daha çok yapsa...
Daha çok turist, daha çok müşteri çekmek için yılbaşını keşke daha iyi kullansak...
Söyüncü forması
Leicester City’deki gururumuz Çağlar Söyüncü’nün 4 numaralı formasının üzerinde SÖYÜNCÜ yazıyor...
Bu hafta evlerinde ligin sondan ikinci takımı Norwich’le 1-1 berabere kaldılar ama Liverpool’un 10 puan gerisinde ligde ikinci sıradalar hâlâ...
Süha Çalkıvık’ın Twitter sayfasında okudum...
“Formasında soyadını özgün haliyle SÖYÜNCÜ yazdırdığı için Çağlar’la gurur duyuyorum. Ş Harfini ‘sh’ şeklinde yazdıranlara örnek olsun” diyor Süha...
Bahsettiği Elif Shafak elbette...
Yurtdışında adını ya da soyadını o dile uygun değiştirenlere, hatta Amerika’da ‘ay söyleyemiyorlar şekerim’ diye adını bile değiştirip takma isimle dolaşanlara inat SÖYÜNCÜ adıyla Premier Lig’de top koşturuyor Çağlar.
Ben de tebrik ediyorum kendisini...
Üç büyüklerin gelecekteki üç hocası
Başakşehir, Avrupa’da yola devam eden tek takım olarak kalınca Okan Buruk’a döndü bütün gözler...
Malatya, Beşiktaş’ı hem de kendi sahasında devirince bütün dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın...
Sivas’la liderlikten inmeyen ve son hafta Fenerbahçe’yi deviren Rıza Çalımbay herkesin radarında...
Geçen hafta İstanbul’a özel bir ziyarete gelen Alex de Souza, hâlâ bütün Fenerbahçelilerin kalbinde...
O yüzden şimdiden şunu söylemek kahinlik olmaz...
Rıza’nın ya da Sergen’in Beşiktaş’ı...
Okan’ın Galatasaray’ı...
Alex’in Fenerbahçe’yi yönettiği günleri er ya da geç illa ki göreceğiz...
Buna ne denir?
Hande Yener, “En çok tutulduğum şey yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi” dedi...
Kastettiği kim, Aleyna...
Çünkü Hande’nin “Rap müzik popu öldürdü” açıklaması üzerine Aleyna, “Bundan ablalar ve abiler sorumlu” demişti...
Şimdi biz Sertab’ın görüntüsü üzerine günlerdir tartışırken Hande’nin Aleyna’ya dediğini ne yapacağız...
Kendinden neredeyse 30 yaş küçük genç kadına, popta 20. yılını kutlayan olgun bir kadının yaptığına bak...
İsimlerin yanına parantez açıp yaşlarını yazacaktım ama onu da Sertab ne alakaysa kadına şiddet olarak görüyor...
Yılbaşı ağacı
Biz evde her yıl olduğu gibi yılbaşı ağacını kurduk yine...
Çocuklarla beraber geçen hafta sonu süsleri taktık, ışıklandırmasını yaptık, bir eğlendik bir eğlendik sormayın.
Evin içinde şıkır şıkır yanan bir ağacımız var şimdi.
Bunu ne bir dini ritüelle, ne bir yabancı hayranlığıyla yapıyoruz.
Yeni yıla başlamak mutluluk, yenilik, yeni umutlar, yeni bir heyecan demek...
Bu heyecanı ailece yaşamanın bir sembolü sadece bu ağaç bizim için.
Maşallahı varmış sök tak bozulmuyor da, 8 yıldır aynı ağacı kuruyoruz...
Bakın Beyoğlu Belediyesi de yıllar sonra İstiklal’i ışıklandıracak.
Keşke AVM’ler, belediyeler daha çok yapsa...
Daha çok turist, daha çok müşteri çekmek için yılbaşını keşke daha iyi kullansak...
Söyüncü forması
Leicester City’deki gururumuz Çağlar Söyüncü’nün 4 numaralı formasının üzerinde SÖYÜNCÜ yazıyor...
Bu hafta evlerinde ligin sondan ikinci takımı Norwich’le 1-1 berabere kaldılar ama Liverpool’un 10 puan gerisinde ligde ikinci sıradalar hâlâ...
Süha Çalkıvık’ın Twitter sayfasında okudum...
“Formasında soyadını özgün haliyle SÖYÜNCÜ yazdırdığı için Çağlar’la gurur duyuyorum. Ş Harfini ‘sh’ şeklinde yazdıranlara örnek olsun” diyor Süha...
Bahsettiği Elif Shafak elbette...
Yurtdışında adını ya da soyadını o dile uygun değiştirenlere, hatta Amerika’da ‘ay söyleyemiyorlar şekerim’ diye adını bile değiştirip takma isimle dolaşanlara inat SÖYÜNCÜ adıyla Premier Lig’de top koşturuyor Çağlar.
Ben de tebrik ediyorum kendisini...
Üç büyüklerin gelecekteki üç hocası
Başakşehir, Avrupa’da yola devam eden tek takım olarak kalınca Okan Buruk’a döndü bütün gözler...
Malatya, Beşiktaş’ı hem de kendi sahasında devirince bütün dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın...
Sivas’la liderlikten inmeyen ve son hafta Fenerbahçe’yi deviren Rıza Çalımbay herkesin radarında...
Geçen hafta İstanbul’a özel bir ziyarete gelen Alex de Souza, hâlâ bütün Fenerbahçelilerin kalbinde...
O yüzden şimdiden şunu söylemek kahinlik olmaz...
Rıza’nın ya da Sergen’in Beşiktaş’ı...
Okan’ın Galatasaray’ı...
Alex’in Fenerbahçe’yi yönettiği günleri er ya da geç illa ki göreceğiz...
Buna ne denir?
Hande Yener, “En çok tutulduğum şey yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi” dedi...
Kastettiği kim, Aleyna...
Çünkü Hande’nin “Rap müzik popu öldürdü” açıklaması üzerine Aleyna, “Bundan ablalar ve abiler sorumlu” demişti...
Şimdi biz Sertab’ın görüntüsü üzerine günlerdir tartışırken Hande’nin Aleyna’ya dediğini ne yapacağız...
Kendinden neredeyse 30 yaş küçük genç kadına, popta 20. yılını kutlayan olgun bir kadının yaptığına bak...
İsimlerin yanına parantez açıp yaşlarını yazacaktım ama onu da Sertab ne alakaysa kadına şiddet olarak görüyor...