Yıkılan Abdi İpekçi yüzünden zehir soluyan 6 okul var...

Zeytinburnu Belediyesi de yıkım öncesi asbest kontrolü yapılamadığını onayladı ve yıkımı durdurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü ve AKOM ekipleri ölçüm yapacaktı dün.

Asbest uçak, gemi, otomobil sanayi ve inşaat sektöründe kullanılan bir madde...

Solunum yoluyla vücuda giriyor ve kansere yol açıyor.

Bu yüzden 2010’dan önce yapılan bütün binaların yıkımında (2010’da kullanımı yasaklandı) asbest kontrolü yapılması şart.

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ses yalıtımı bulunduğu için de yüzde 99 oranında asbest var binada.

Belediye binayı lambur lumbur yıkarken toz, duman etraftaki okullara, hastanelere, yerleşim birimlerine ulaşıyor.

Oysa binanın parça parça sökülerek yıkılması gerekiyor.

Etrafta çok sayıda okul ve hastane var...

Avrupa Meslek Yüksekokulu, Biruni Üniversitesi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Kent Koleji, Kent Anaokulu, İstanbul Borsa Anadolu Lisesi, Yüzüncü Yıl Meslek Lisesi...

Süleymaniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi gibi yakın yerleri de sayarsak bu yıkımdan etkilenecek çok sayıda okul ve hastane olduğunu söyleyebiliriz bölgede...

Hafta başından beri özellikle anaokuluna ve kolejlere veliler çocuklarını göndermiyor...

Küçücük ciğerlerin yıkımdan doğacak asbetsi solumasını istemeyen anne babalar haklı olarak isyan etmiş durumda.

Dün itibariyle ölçüm yapılacak ve yıkımın nasıl devam edileceğine karar verilecekti...

Ama aklınızda olsun mahallenizdeki her yıkım için bu asbest iznini mutlaka sorun...

Çünkü İstanbul’da sadece 7 ilçede; Bağcılar, Beşiktaş, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Şişli ve Tuzla’da ‘asbest temiz’ belgesi isteniyor...

Peki İstanbul’da geri kalan 32 belediye bunu niye istemiyor?

Oysa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu zorunlu kılmalı, Türkiye’nin her yerinde yapılacak yıkımlar için ‘asbest temiz’ belgesi istenmeli...

Belki Abdi İpekçi yıkımı buna vesile olur da, Bakan Mehmet Özhaseki bu konuda bir çalışma başlatır...

Sıklet farkı...

Bayern Münih değil de, başka bir takım çıksa Beşiktaş belki de şu anda çeyrek finali garantilemişti...

Vida’ya kızmayın kuranın azizliğine uğradı Beşiktaş.

Vida kart görmese ne olacaktı, 5 değil 3-0 bitecekti belki maç...

2-0 bitse ne olur, İstanbul’da da turu geçecek formülleri bulacaktı Bayern...

Ama son dakikaya kadar umutlarımız yaşayacaktı hiç olmazsa...

Çünkü iki takım arasında sıklet farkı var.

Bayern başka bir kulvarda, Beşiktaş ve bizim takımlarımızın tamamı başka kulvarda...

Şimdi formalite maçından öteye geçmeyecek ikinci maç.

19 yaşında dans etmeyecek de ne yapacak...

Hamdi Alkan’ın 19 yaşındaki oyuncu kızı Zeynep, dans ederken bir videosunu koydu sosyal medya hesabına...

Ahlak bekçileri devreye girdi hemen, babanı utandırdın, bu ne rezillik diye...

Dans ediyor kız alt tarafı...

Siz hiç 19 yaşında olmadınız mı? 19 yaşında dans etmediyseniz, eğlenmediyseniz o sizin kabahatiniz...

Bugünün 19 yaşındaki gençleri de sadece dans etmiyor, onu internetten de paylaşıyor...

Nedir bu ahlakçılık, nedir bu ona buna parmak sallama merakı...

Hamdi Alkan’ı tebrik ediyorum...

Bir baba olarak tüm bu eleştirilere karşı, “Ben kızımın iyi bir insan olmasını istiyorum. İnsanlara iyilikler, güzellikler versin, mutluluk versin istiyorum. Bu arada dans etmeye de devam etsin” dedi...

Vallahi bravo Hamdi...

Sana da bravo Zeynep, “Eyvah babam beni evlatlıktan atacak” diye bu ahlak zabitleriyle kafa bulduğun için...

Bunları biliyorum arkadaşlar

Halen Zorlu PSM’de gösterisi devam eden Blue Man’i eleştirdim geçen gün...

PSM tarafı ve gösteriyi getiren BKM tarafının alındığı kulağıma geldi...

◊ Son yıllarda Türkiye’ye grup ve gösteri getirmenin ne kadar zor olduğundan...

◊ Buraya gelen sanatçılar için sigorta şirketlerinin çok yüksek maliyetler çıkardığından bahsettiler... Bunların hepsini biliyorum arkadaşlar..

Bunları da en çok yazan benim...

Böyle zor bir dönemde yurtdışından müzik grubu, gösteri, şov, tiyatro grupları getirdiğiniz için sizi en çok alkışlayanların başında geliyorum. Özellikle PSM’nin kültür-sanat hayatımıza kattığı zenginlikleri yıllardır yazıyorum...

Bunları yazmaya, sizi alkışlamaya, desteklemeye devam edeceğim.

Kötü gösterileri de tabii ki...