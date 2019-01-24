Yeniden sahnede

18 yıl geçmiş üzerinden Akatlar Kültür Merkezi’nde Yosi Mizrahi, Doğa Rutkay ve Hakan Bilgin’in oynadığı “Üçüncü Türden Yakın İlişkiler” oyununu izleyeli...
18 yıl sonra salı akşamı aynı yerde, aynı oyununun galasındaydım yine...
Oyunun yazarı ve yönetmeni Uğur Uludağ dışında bütün kadro yeni tabii..
“Herkes bu oyunun yeniden yapılması gerektiğini söyleyince, 18 yıl sonra yeniden sahnelemek kaçınılmaz oldu” diyerek oyunu yeniden elden geçirmiş Uğur Uludağ...
Genel hikaye ise aynı...
Boşanmak üzere olan bir çiftin evini uzaylılar basıyor...
Çift uzaylıların gelişiyle kendilerini ve ilişkilerini sorgulamaya başlıyor.
2001-2003 arasında kapalı gişe oynayan, Uğur Uludağ’ın hem yazar hem yönetmen olarak rüştünü ispatladığı bir oyundu bu...
Bu kez Ece Uslu-Hakan Bilgin yerine Melissa Yıldırımer-Eren Pekgöz oynuyor çifti...
Gay uzaylı rolünde yıllar önce Yosi Mizrahi ortalığı yıkmıştı...
Bu kez Can Ceylan da seyirciyi en çok güldüren isim oluyor... ‘Çok dişi’ olan bu rolün hakkını Yosi gibi Can Ceylan da fazlasıyla veriyor.
Güncellenmiş oyunda yine politikadan futbola, medyadan tiyatroya kadar pek çok dokundurması var Uğur’un...
Devlet Tiyatroları da nasibini alıyor hicivden, Fenerbahçe de, Fatih Altaylı da, Muharrem İnce de...
Genç bir kadroyla çok eğlenceli, kahkahalar attıran bir oyun çıkmış yine ortaya...
Bu oyunun temeli sağlam çünkü...
Tek eksiği daha doğrusu fazlası, süresinin uzunluğu...
Uğur’un oyunları için ben genelde bunu hep söylüyorum ama ne yapalım adamın tarzı bu...
Cem Özer-Sinan Çetin: Raunt 2
“Üçüncü Türden Yakın İlişkiler” galasında gördüğüme en çok sevindiğim isim Cem Özer oldu...
Ayaklanmış, gayet iyi görünüyordu. Henüz daha tam iyileşmemiş, ağrıları varmış ama morali yerindeydi. Sonuçta ölümün kıyısından döndü ve ikinci hayatına başladı. Sinan Çetin’in hastane masraflarını karşılayıp karşılamadığını sordum.
Hâlâ bir ödeme yapmamış... Sinan Çetin de “Asıl ben onun yüzünden mağdur oldum filmin çekimleri aksadı diyor” dedim...
“Filmi aksatmamak için bütün bunlar başıma geldi zaten” dedi Cem Özer.
Tedavisi tamamlanmadan sete dönmeye kalkınca işler daha kötü olmuş...
“Sinan Çetin, sana o çukura atlama demiş neden atladın” diye de sordum...
Sette çukura atladığı bir sahnede ayağını kırmıştı Cem ve lezyon yaptığı için yoğun bakıma kaldırılmıştı...
“Dublör vardı da ben mi atladım” dedi...
“2,5 metrelik bir çukurdu ve hiçbir önlem alınmadı... Üste süngerler, alta kartonlar koyun dedim çok ince hazırlamışlar bunu... Çukurun üzeri bile çalı çırpıyla kaplıydı, bunların kaldırın yüzümü yaralar diye ben söyledim. Atladığım anda yüzümü karşı duvara çarptım zaten” diye anlattı yaşadıklarını.
Hastane sürecinde Sinan Çetin ve abisinin kendisine ve eşine attıkları mesajların çok çirkin olduğunu söyledi Cem Özer... Bu arada öğrendim ki Sinan Çetin bu rolü daha önce Mehmet Ali Erbil’e önermiş. Bütçede anlaşamayınca Cem Özer’e dönmüşler... Oynamayan Mehmet Ali 98 gündür yoğun bakımda, oynayan Cem Özer yoğun bakımdan zor çıktı...
Galiba bu da Sinan Çetin’in ‘lanetli’ filmlerinden biri olacak...
Le Show başlıyor...
İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün önemli bir deri ve moda fuarı başlıyor. Neden önemli?
Çünkü bu fuar 21 yıldır Moskova’da yapılıyordu ve Rusya’dan Uzak Doğu’ya, Türki Cumhuriyetler’den Ukrayna’ya kadar geniş bir etki alanı vardı...
21 yıldır Le Show’u yapan ve Türk deri modasını yurtdışındaki alıcılarla buluşturan Korhan Yazgan’a sordum, “Bu konuda herhangi bir destek aldın mı” diye...
“Tamamen kendi yağımızla kavruluyoruz” dedi...
Oysa Ticaret Bakanlığı’ndan Turizm Bakanlığına, İTKİB’ten İDMİB’e herkesin destek vermesi gereken bir iş bu...
Cannes’ı biz sinema ve TV fuarlarıyla biliyoruz ama yıl boyu envai çeşit fuarın yapıldığı bir yerdir orası...
Le Show da dünyanın dört bir yanından deri ticareti yapanları İstanbul’a çekse fena mı olur?
Önümüzdeki yıllarda eminim bu yolda adımlar atılacaktır...
Fuarın defile bölümünün sunuculuğunu Jülide Ateş yapacak, podyumda Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Çağla Şikel, Sema Şimşek ve Özkan Uğur yer alacak...
Deri modasında son
trendleri görmek isteyenler için bugün başlayan fuar 26’sına kadar sürüyor.
Kısa bir mola
Bana müsaade, 5 günlük bir tatile çıkıyorum...
Genelde gittiğim seyahatlerden yazı yazarım ama bu kez çocuklarla sömestir tatiline çıktığım için işim zor...
Bu arada pazar röportajı ve pazartesi Magazin Konseyi olacak... Sadece köşe 5 gün kapalı...
Çarşamba günü görüşmek üzere...
Yeniden sahnede
18 yıl geçmiş üzerinden Akatlar Kültür Merkezi’nde Yosi Mizrahi, Doğa Rutkay ve Hakan Bilgin’in oynadığı “Üçüncü Türden Yakın İlişkiler” oyununu izleyeli...
18 yıl sonra salı akşamı aynı yerde, aynı oyununun galasındaydım yine...
Oyunun yazarı ve yönetmeni Uğur Uludağ dışında bütün kadro yeni tabii..
“Herkes bu oyunun yeniden yapılması gerektiğini söyleyince, 18 yıl sonra yeniden sahnelemek kaçınılmaz oldu” diyerek oyunu yeniden elden geçirmiş Uğur Uludağ...
Genel hikaye ise aynı...
Boşanmak üzere olan bir çiftin evini uzaylılar basıyor...
Çift uzaylıların gelişiyle kendilerini ve ilişkilerini sorgulamaya başlıyor.
2001-2003 arasında kapalı gişe oynayan, Uğur Uludağ’ın hem yazar hem yönetmen olarak rüştünü ispatladığı bir oyundu bu...
Bu kez Ece Uslu-Hakan Bilgin yerine Melissa Yıldırımer-Eren Pekgöz oynuyor çifti...
Gay uzaylı rolünde yıllar önce Yosi Mizrahi ortalığı yıkmıştı...
Bu kez Can Ceylan da seyirciyi en çok güldüren isim oluyor... ‘Çok dişi’ olan bu rolün hakkını Yosi gibi Can Ceylan da fazlasıyla veriyor.
Güncellenmiş oyunda yine politikadan futbola, medyadan tiyatroya kadar pek çok dokundurması var Uğur’un...
Devlet Tiyatroları da nasibini alıyor hicivden, Fenerbahçe de, Fatih Altaylı da, Muharrem İnce de...
Genç bir kadroyla çok eğlenceli, kahkahalar attıran bir oyun çıkmış yine ortaya...
Bu oyunun temeli sağlam çünkü...
Tek eksiği daha doğrusu fazlası, süresinin uzunluğu...
Uğur’un oyunları için ben genelde bunu hep söylüyorum ama ne yapalım adamın tarzı bu...
Cem Özer-Sinan Çetin: Raunt 2
“Üçüncü Türden Yakın İlişkiler” galasında gördüğüme en çok sevindiğim isim Cem Özer oldu...
Ayaklanmış, gayet iyi görünüyordu. Henüz daha tam iyileşmemiş, ağrıları varmış ama morali yerindeydi. Sonuçta ölümün kıyısından döndü ve ikinci hayatına başladı. Sinan Çetin’in hastane masraflarını karşılayıp karşılamadığını sordum.
Hâlâ bir ödeme yapmamış... Sinan Çetin de “Asıl ben onun yüzünden mağdur oldum filmin çekimleri aksadı diyor” dedim...
“Filmi aksatmamak için bütün bunlar başıma geldi zaten” dedi Cem Özer.
Tedavisi tamamlanmadan sete dönmeye kalkınca işler daha kötü olmuş...
“Sinan Çetin, sana o çukura atlama demiş neden atladın” diye de sordum...
Sette çukura atladığı bir sahnede ayağını kırmıştı Cem ve lezyon yaptığı için yoğun bakıma kaldırılmıştı...
“Dublör vardı da ben mi atladım” dedi...
“2,5 metrelik bir çukurdu ve hiçbir önlem alınmadı... Üste süngerler, alta kartonlar koyun dedim çok ince hazırlamışlar bunu... Çukurun üzeri bile çalı çırpıyla kaplıydı, bunların kaldırın yüzümü yaralar diye ben söyledim. Atladığım anda yüzümü karşı duvara çarptım zaten” diye anlattı yaşadıklarını.
Hastane sürecinde Sinan Çetin ve abisinin kendisine ve eşine attıkları mesajların çok çirkin olduğunu söyledi Cem Özer... Bu arada öğrendim ki Sinan Çetin bu rolü daha önce Mehmet Ali Erbil’e önermiş. Bütçede anlaşamayınca Cem Özer’e dönmüşler... Oynamayan Mehmet Ali 98 gündür yoğun bakımda, oynayan Cem Özer yoğun bakımdan zor çıktı...
Galiba bu da Sinan Çetin’in ‘lanetli’ filmlerinden biri olacak...
Le Show başlıyor...
İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün önemli bir deri ve moda fuarı başlıyor. Neden önemli?
Çünkü bu fuar 21 yıldır Moskova’da yapılıyordu ve Rusya’dan Uzak Doğu’ya, Türki Cumhuriyetler’den Ukrayna’ya kadar geniş bir etki alanı vardı...
21 yıldır Le Show’u yapan ve Türk deri modasını yurtdışındaki alıcılarla buluşturan Korhan Yazgan’a sordum, “Bu konuda herhangi bir destek aldın mı” diye...
“Tamamen kendi yağımızla kavruluyoruz” dedi...
Oysa Ticaret Bakanlığı’ndan Turizm Bakanlığına, İTKİB’ten İDMİB’e herkesin destek vermesi gereken bir iş bu...
Cannes’ı biz sinema ve TV fuarlarıyla biliyoruz ama yıl boyu envai çeşit fuarın yapıldığı bir yerdir orası...
Le Show da dünyanın dört bir yanından deri ticareti yapanları İstanbul’a çekse fena mı olur?
Önümüzdeki yıllarda eminim bu yolda adımlar atılacaktır...
Fuarın defile bölümünün sunuculuğunu Jülide Ateş yapacak, podyumda Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Çağla Şikel, Sema Şimşek ve Özkan Uğur yer alacak...
Deri modasında son
trendleri görmek isteyenler için bugün başlayan fuar 26’sına kadar sürüyor.
Kısa bir mola
Bana müsaade, 5 günlük bir tatile çıkıyorum...
Genelde gittiğim seyahatlerden yazı yazarım ama bu kez çocuklarla sömestir tatiline çıktığım için işim zor...
Bu arada pazar röportajı ve pazartesi Magazin Konseyi olacak... Sadece köşe 5 gün kapalı...
Çarşamba günü görüşmek üzere...