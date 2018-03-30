Yeni havalimanı çok şaşırttı beni



Bir yandan inşaatın sürdüğü, bir yandan bazı bölümlerin bitirilip rötuşlarının yapıldığı devasa bir şantiyeyle karşılaştım...

Havalimanının inşaatını ve işletmesini yapan İGA’nın (İstanbul Grand Airport) CEO’su Kadri Samsunlu ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan’la tanıştım...

“Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir manzarayla karşılaşacaksınız” dediklerinde abartıyorlar dedim kendi kendime...

Ama bir kapıdan bir kapıya gitmek için 1,8 kilometre yürünen yeni havalimanı görünce, itiraf edeyim çok etkilendim.

Dünyanın pek çok yerinde en iddialı havalimanlarını görmüş biri olarak çok şaşırdığımı söylemeliyim...

En iyi markalar yer alacak

Yeni havalimanında 50 bin küsur metrekare Duty Free alanı, 25-30 bin metrekare yeme-içme alanı bulunuyor...

Sosyal alanlar, kültürel alanlar da cabası...

Duty Free’de 100 küsur marka olacak, yeme-içme alanında ise 160 marka...

Yiyecek içecek mahalleri gibi bölgeler olacak havalimanında...

En iyi markalar yer almak için şimdiden anlaşma imzalamış bile...

Bütün dükkanların anlaşmasının yapıldığını söyledi Kadri Bey...

Hatta dünyada sadece bir-iki havalimanında olan çok lüks bir markanın da yer alacağını söyledi...

Ne kadar ısrar ettiysem de markanın adını öğrenemedim.

Lüks bir saat markası mı dedim, “Onların hepsi olacak zaten” dedi...

Kaç dakikada gittim...

Herkes gibi benim de İstanbul Yeni Havalimanı’yla ilgili kafamdaki en büyük soru işareti mesafeydi...

Kaç saatte gideceğimi düşünerek bindim arabaya...

Maslak’tan tam 14.30’da çıktım, 14.55’de terminaldeydim.

25 dakikada gittim...

Akşam 18.10’da çıktım terminalden Cihangir’e vardığımda 18.55’ti...

İş çıkışı saatinde 45 dakikada eve döndüm.

Özel araçla ulaşım çok rahat ama bu mesafeyi taksiyle gitmek hepimiz için tuzlu olacak...

2019’da tamamlanacak Gayrettepe metro bağlantısından sonra ulaşım çok daha rahat olacak...

Atatürk Havalimanı 45 saatte taşınacak

Şimdiden söyleyeyim 31 Ekim’de İstanbul’da olmayın...

Çünkü Kadri Bey’in deyimiyle İstanbul’da “büyük göç” yaşanacak...

Taşınma süreci şöyle işleyecek:

Atatürk Havalimanı’nda 13-14 bin adet araç ve uçağa hizmet veren tüm ekipman bulunuyor.

Bunların yaklaşık 600-700’ü kendi tekerlekleri üzerinde buraya gelebilecek araçlar. Diğerlerinin tamamı TIR’la taşınacak.

Yaklaşık 900 TIR çalışacak.

29 Ekim’i 30 Ekim’e bağlayan gece başlayacak bu süre.

45 saat boyunca Türkiye’ye yabancı bayraklı hiçbir uçak inemeyecek...

45 saatlik dilimde TIR’lar peyderpey taşıyacak ancak bu 45 saatlik dilimin öncesinde ve sonrasında da taşınmalar yapılacak...

En yoğun dönemde maksimim 200 TIR trafikte olacak...

30’unu 31 Ekim’e bağlayan gece boyunca Basın Ekspres civarında trafik açısından çok olmamak lazım...

Bu büyük göç için yurtdışında bir firmadan danışmanlık hizmeti alınmış...

Bugüne kadar yapılmış en büyük havalimanı transferi olacak...

Sadece iki iskele Esenboğa kadar...

Sohbetimiz sırasında Kadri Samsunlu’dan öğrendiklerimi aktarıyorum...

Atatürk Havalimanı’na aynı anda 46 araç yanaşabiliyor...

Yeni havalimanında 143 körük var, aynı anda 114 araç yanabilecek.

Neredeyse 3 katı...

Atatürk Havalimanı’nda iki tane Pier (iskele) var, 3. havalimanında 5 Pier var... 4 dış hat, 1’i iç hat bu iskelelerin...

Sadece iki iskelenin büyüklüğü bile Ankara Esenboğa’nın büyüklüğüne eşit...

En önemli özelliği ise tek bir çatının altında 5 iskelenin olması...

Atlanta’da 6 terminal var, hepsi birbirine paralel ve trenle geçiyorsunuz.

Bizde ise hepsi tek çatı altında...

Dünyada bir uçak yolcusunun yaşayabileceği en özel deneyimi yaşayacak yolcular...

Bir havalimanını diğerinden ayıran en önemli özellik de budur.

Burayı gören bir daha unutamayacak...

THY kargoda ilk 5’e girecek

Sadece yolcular için değil kargo taşımacılığı için de planlar yapılıyor.

Burada çok büyük bir kargo şehri kuruluyor.

Atatürk Havalimanı’nın 5 katı büyüklüğünde bir kargo altyapısı var yeni havalimanın...

THY’nin kargoda çok agresif bir büyüme politikası var.

2023’te ilk 5’e girmek istiyorlar kargo taşımacılığında...

Bu yüzden de her sene en az 3-4 tane sıfır kargo uçağı alıyor THY...

3. Havalimanı’nın kargo bölümleri de bu agresif büyümeye hizmet edecek şekilde tasarlanıyor...

Rekor: 42 ayda bitiyor

Kadri Samsunlu, 3. Havalimanı’nı “İstanbul’un yeni bir yakası olacak” diye tanımlıyor...

◊ İstinye Park’ın toplam büyüklüğü 80-90 bin metrekare... 3. Havalimanı’nda 100 bin metrekare ticari alan var.

◊ Sınırlı sayıda sigara içme alanları olacak.

◊ Singapur’da bir terminali 7 yılda bitirdiler. Türkiye ise 42 ayda tamamlayarak bu alanda bir rekora imza atıyor.

◊ 3 pist ve terminal 29 Ekim’de açılacak.

◊ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şubatta planlanan inişi ertelendi. Yine havalimanına ilk olarak Erdoğan’ın uçağı inecek.

◊ 7 terminal kapısı, 228 pasaport kontrol noktası, 20 bin bekleme koltuğu olacak.