Yeni havalimanı

Yapım aşamasında iki kez gittiğim İstanbul Havalimanı’ndan ilk kez geçtiğimiz hafta Madrid’e uçtum.
Giderken de dönerken de ilk kez İstanbul Havalimanı’nı kullandım, işte izlenimlerim...
◊ “Çok uzak” denilen kapılar bana o kadar abartılı mesafede gelmedi.
Dünyanın bütün havalimanlarında 6-8 dakika yürürsünüz kapılara.
İstanbul Havalimanı’nda da bu mesafe aynı, 1200 adım attım kapıya kadar.
◊ Uçak 40 dakika gecikmeli kalktı, bunun 30 dakikasını uçakta bekleyerek geçirdik ki, yolculuğun en tatsız tarafı buydu.
◊ İnişte de kalkışta da taksi süresi 15-17 dakika arası sürüyor.
Biz kendi aramızda bunu tartışırken Madrid’e indik ve taksi süresi inişte de kalkışta da tam 15 dakikaydı Madrid Havalimanı’nda da.
Kötüyü örnek vermek doğru değil ama bu taksi süresinin de diğer pistler açılınca kısalacağı söyleniyor.
◊ CIP salonunda çok kısa kaldığım için pek bir şey anlamadım.
◊ İnişte bavulunuz en uzak banda gelirse kötü, çünkü oraya da ciddi bir mesafe var.
◊ Duty Free mağazaları geniş, güzel, kullanışlı ve ferah...
◊ Büyük mü evet büyük! Bu kadar büyüklüğe gerek var mı? Yok.
Ama bundan 3-5 yıl sonra bu havalimanı da hepimize çok normal gelecek emin olun.
Biz Türkler kuyrukta beklemeyi, sıkıntıya gelmeyi, yürümeyi sevmeyiz, rahatımıza düşkünüzdür.
Yeni havalimanıyla ilgili yapılan genel eleştirilerin de bu özelliğimizden kaynaklandığını düşünüyorum.
Mest of İrem
Grup Gündoğarken’in İrem Derici’nin “Mest of” albümüne gösterdiği tepkiyi çok anlamsız buldum.
“Yıllar önce bu ismi biz kullanmıştık, keşke bizden izin alsaydı” diye çıkıştılar.
İrem de çok nazik ve saygılı bir yanıt verdi.
Usta müzisyenlerin genç kuşaklara karşı daha hoşgörülü olması gerekiyor.
Ama bizimkiler yaşlandıkça huysuzlaşıyorlar galiba...
Bakınız; Özdemir Erdoğan ve Mustafa Keser’in yakın zamandaki Aleyna çıkışları...
Bu tartışmanın üzerine İrem Derici’nin albümü çıktı, radyoda sıkça çalıyorum şarkılarını.
90’ların unutulmaz 8 şarkısını yorumlamış İrem... Çıkış şarkısı olarak “Acemi Balık”ı seçti ama ben en çok “Kurşun Adres Sormaz ki” ve “Bende Hüküm Sür”ü sevdim. Galiba 90’ların her şeyi güzeldi...
Taçsız Kral’ı dinleyin
Turkcell bayram tatilinden hemen önce çok güzel bir reklam kampanyasıyla seyirci karşısına çıktı.
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba’yla, Türk futbolcunun Taçsız Kral’ı Metin Oktay’ı buluşturan çok duygusal bir reklam.
Trafik kazasında kaybettiğimiz Metin Oktay, araç kullanırken gözünü telefondan ayırmayan Emre Akbaba’yı “Yoldayken sadece yola bak” diye uyarıyor. “Türkiye’nin değerlerini kaybetmemesi için” abi nasihati veriyor.
Bayram tatiline giderken ne yazık ki Taçsız Kral’ı dinlemedik, ilk 4 günde 39 kişi hayatını kaybetti.
Bu akşam itibarıyla dönüş trafiği başlayacak.
Tatil dönüşü Taçsız Kral’ı dinleyelim bari, yoldayken sadece yola bakalım, trafik kurallarına uyalım.
Çocuklarla kahvaltı
Bayram tatili için son anda Bodrum’a uçtum, her son dakikacı gibi en yüksek fiyattan uçak bileti alarak.
Dönüş biletini bile zor buldum.
Önceki sabah da Bozukbağ’a gittim kahvaltıya...
Serpme kahvaltının hakkını veren bir mekan olmuş, yeni açılmasına rağmen tıklım tıklımdı.
Belki bu kahvaltıyı başka yerde de bulabilirsiniz ama ortamını bulamayacağınız kesin...
12 dönüm üzerinde tavuklar, kazlar, ceylanlar, keçilerle özellikle çocuklar için iyi bir eğlencelik olmuş Bozukbağ...
Yeni havalimanı
Yapım aşamasında iki kez gittiğim İstanbul Havalimanı’ndan ilk kez geçtiğimiz hafta Madrid’e uçtum.
Giderken de dönerken de ilk kez İstanbul Havalimanı’nı kullandım, işte izlenimlerim...
◊ “Çok uzak” denilen kapılar bana o kadar abartılı mesafede gelmedi.
Dünyanın bütün havalimanlarında 6-8 dakika yürürsünüz kapılara.
İstanbul Havalimanı’nda da bu mesafe aynı, 1200 adım attım kapıya kadar.
◊ Uçak 40 dakika gecikmeli kalktı, bunun 30 dakikasını uçakta bekleyerek geçirdik ki, yolculuğun en tatsız tarafı buydu.
◊ İnişte de kalkışta da taksi süresi 15-17 dakika arası sürüyor.
Biz kendi aramızda bunu tartışırken Madrid’e indik ve taksi süresi inişte de kalkışta da tam 15 dakikaydı Madrid Havalimanı’nda da.
Kötüyü örnek vermek doğru değil ama bu taksi süresinin de diğer pistler açılınca kısalacağı söyleniyor.
◊ CIP salonunda çok kısa kaldığım için pek bir şey anlamadım.
◊ İnişte bavulunuz en uzak banda gelirse kötü, çünkü oraya da ciddi bir mesafe var.
◊ Duty Free mağazaları geniş, güzel, kullanışlı ve ferah...
◊ Büyük mü evet büyük! Bu kadar büyüklüğe gerek var mı? Yok.
Ama bundan 3-5 yıl sonra bu havalimanı da hepimize çok normal gelecek emin olun.
Biz Türkler kuyrukta beklemeyi, sıkıntıya gelmeyi, yürümeyi sevmeyiz, rahatımıza düşkünüzdür.
Yeni havalimanıyla ilgili yapılan genel eleştirilerin de bu özelliğimizden kaynaklandığını düşünüyorum.
Mest of İrem
Grup Gündoğarken’in İrem Derici’nin “Mest of” albümüne gösterdiği tepkiyi çok anlamsız buldum.
“Yıllar önce bu ismi biz kullanmıştık, keşke bizden izin alsaydı” diye çıkıştılar.
İrem de çok nazik ve saygılı bir yanıt verdi.
Usta müzisyenlerin genç kuşaklara karşı daha hoşgörülü olması gerekiyor.
Ama bizimkiler yaşlandıkça huysuzlaşıyorlar galiba...
Bakınız; Özdemir Erdoğan ve Mustafa Keser’in yakın zamandaki Aleyna çıkışları...
Bu tartışmanın üzerine İrem Derici’nin albümü çıktı, radyoda sıkça çalıyorum şarkılarını.
90’ların unutulmaz 8 şarkısını yorumlamış İrem... Çıkış şarkısı olarak “Acemi Balık”ı seçti ama ben en çok “Kurşun Adres Sormaz ki” ve “Bende Hüküm Sür”ü sevdim. Galiba 90’ların her şeyi güzeldi...
Taçsız Kral’ı dinleyin
Turkcell bayram tatilinden hemen önce çok güzel bir reklam kampanyasıyla seyirci karşısına çıktı.
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba’yla, Türk futbolcunun Taçsız Kral’ı Metin Oktay’ı buluşturan çok duygusal bir reklam.
Trafik kazasında kaybettiğimiz Metin Oktay, araç kullanırken gözünü telefondan ayırmayan Emre Akbaba’yı “Yoldayken sadece yola bak” diye uyarıyor. “Türkiye’nin değerlerini kaybetmemesi için” abi nasihati veriyor.
Bayram tatiline giderken ne yazık ki Taçsız Kral’ı dinlemedik, ilk 4 günde 39 kişi hayatını kaybetti.
Bu akşam itibarıyla dönüş trafiği başlayacak.
Tatil dönüşü Taçsız Kral’ı dinleyelim bari, yoldayken sadece yola bakalım, trafik kurallarına uyalım.
Çocuklarla kahvaltı
Bayram tatili için son anda Bodrum’a uçtum, her son dakikacı gibi en yüksek fiyattan uçak bileti alarak.
Dönüş biletini bile zor buldum.
Önceki sabah da Bozukbağ’a gittim kahvaltıya...
Serpme kahvaltının hakkını veren bir mekan olmuş, yeni açılmasına rağmen tıklım tıklımdı.
Belki bu kahvaltıyı başka yerde de bulabilirsiniz ama ortamını bulamayacağınız kesin...
12 dönüm üzerinde tavuklar, kazlar, ceylanlar, keçilerle özellikle çocuklar için iyi bir eğlencelik olmuş Bozukbağ...