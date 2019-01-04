Bu tartışma bitecek gibi görünmüyor...
Kolay çözülmeyeceğini de başından beri yazıyorum.
Pazar günü Kelebek’te yayınlanan Mars’ın Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın röportajı harareti daha da yükseltti...
Ancak şirketin Koreli CEO’su Dong Won Kwak dün yaptığı açıklamada Aslı Hanım’ın arkasında durdu...
“Mars olarak ülkemizdeki yüksek potansiyeli olan film yapımcıları ve genç profesyoneller için kaynak sağlamaktan ve bu tür çabalara öncülük etmekten gurur duyuyoruz” dedi...
Devamında, “Sektörümüzün geleceği için yeni nesil liderlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için durmadan çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyoruz.
Türkiye, yaratıcı ve yetenekli insanlarla dolu bir ülke ki bu da ülkenin sahip olduğu en büyük değerdir” diye de ekledi...
“Yani yeni yapımcılar ve yetenekler çıkaracağız” demenin nazikçesi...
Dün Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent’le birlikte iki koldan meseleyi ele aldık..
Mars’ın CEO’su Dong
Won Kwak, Hürriyet’e gelerek Sefer Levent ve Ceyhun Kuburlu’ya son gelişmeleri anlattı, özel bir
röportaj verdi...
Ben de yapımcılara tek tek konuşup gelen son noktayı araştırdım.
Bugün Hürriyet Ekonomi sayfalarında geniş şekilde yer alıyor bu konu, mutlaka okuyun derim...
Şükrü Avşar’ın formülü hayata geçer
Bu meseleyle ilgili benim izlenimime gelince...
Şükrü Avşar’ın formülü hayata geçecek galiba...
Şükrü Abi, Mars’tan sonra en büyük sinema işletmecisi...
Avşar Film’in bugün 180 salonu var.
Yeni açılacaklarla bu rakam 230’a çıkacak.
Aynı zamanda Türker İnanoğlu’ndan sonra Türk sinemasının en fazla film yapan ismi durumunda.
Bugüne kadar 112 film çekti...
Her sene 2-3 film çekmeye devam ediyor.
Hem yapımcı hem salon işletmesi tarafını ondan daha iyi bilen yok yani...
Dün onunla bu meseleyi konuştum...
Bugün Hürriyet ekonomi sayfalarında yer alıyor Şükrü Avşar’ın açıklamaları...
Çözüm formülü de var.
Şu kadarını söyleyeyim, “Yapımcılar cesur olsun” diyor...
Yapımcılar ne istiyor Koreli Mars ne diyor?
Bu tartışma bitecek gibi görünmüyor...
Kolay çözülmeyeceğini de başından beri yazıyorum.
Pazar günü Kelebek’te yayınlanan Mars’ın Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın röportajı harareti daha da yükseltti...
Ancak şirketin Koreli CEO’su Dong Won Kwak dün yaptığı açıklamada Aslı Hanım’ın arkasında durdu...
“Mars olarak ülkemizdeki yüksek potansiyeli olan film yapımcıları ve genç profesyoneller için kaynak sağlamaktan ve bu tür çabalara öncülük etmekten gurur duyuyoruz” dedi...
Devamında, “Sektörümüzün geleceği için yeni nesil liderlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için durmadan çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyoruz.
Türkiye, yaratıcı ve yetenekli insanlarla dolu bir ülke ki bu da ülkenin sahip olduğu en büyük değerdir” diye de ekledi...
“Yani yeni yapımcılar ve yetenekler çıkaracağız” demenin nazikçesi...
Dün Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent’le birlikte iki koldan meseleyi ele aldık..
Mars’ın CEO’su Dong
Won Kwak, Hürriyet’e gelerek Sefer Levent ve Ceyhun Kuburlu’ya son gelişmeleri anlattı, özel bir
röportaj verdi...
Ben de yapımcılara tek tek konuşup gelen son noktayı araştırdım.
Bugün Hürriyet Ekonomi sayfalarında geniş şekilde yer alıyor bu konu, mutlaka okuyun derim...
Şükrü Avşar’ın formülü hayata geçer
Bu meseleyle ilgili benim izlenimime gelince...
Şükrü Avşar’ın formülü hayata geçecek galiba...
Şükrü Abi, Mars’tan sonra en büyük sinema işletmecisi...
Avşar Film’in bugün 180 salonu var.
Yeni açılacaklarla bu rakam 230’a çıkacak.
Aynı zamanda Türker İnanoğlu’ndan sonra Türk sinemasının en fazla film yapan ismi durumunda.
Bugüne kadar 112 film çekti...
Her sene 2-3 film çekmeye devam ediyor.
Hem yapımcı hem salon işletmesi tarafını ondan daha iyi bilen yok yani...
Dün onunla bu meseleyi konuştum...
Bugün Hürriyet ekonomi sayfalarında yer alıyor Şükrü Avşar’ın açıklamaları...
Çözüm formülü de var.
Şu kadarını söyleyeyim, “Yapımcılar cesur olsun” diyor...