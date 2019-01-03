Yapımcılar 8 lira istiyor

Bu işi hem yapımcı hem Mars tarafıyla konuşan biri olarak başından beri hep aynı şeyi söylüyorum...
Bu kriz kolay bir şekilde çözülecek görünmüyor...
Çünkü salon işletmecisi olarak Mars geri adım atmıyor, günlerdir tartışılan Aslı Irmak Acar’ın bana söyledikleri de bunu gösteriyor zaten...
O röportajımız sırasında “Neden bir adım atmıyorsunuz, yapımcıların payını 1-2 lira yükseltseniz belki iş çözüme girecek belki” dedim...
Meselenin 1-2 lirayla çözülecek iş olmadığını, yapımcılar içinde bilet başına 12.5 lira isteyenler olduğunu söyledi Aslı Hanım bana...
Bilet başına 12.5 lira ödenmesinin ise özellikle Anadolu’daki sinema salonları için mümkün olmadığını anlattı.
Daha sonra Yılmaz Erdoğan’a anlattım bu meseleyi...
“12.5 lira istiyormuşsunuz” dedim...
“Yok öyle bir şey... Yapımcıların istediği rakam 8 liradır” dedi...
Şu an 5 lira alıyor yapımcılar ve bu rakam 5 yıldır değişmediği işin duruma isyan ediyorlar...
Kendi paylarına olacak 3 liralık artışın ise seyirciye yansıtılmamasını, Mars’ın promosyonlardan kazandığı paydan verilmesini istiyorlar.
O lafı kim söyledi...
Pazar günü olay olan röportajımla ilgili bazı okurlar, “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar” sözünü Aslı Irmak Acar’ın direkt söylemediğini, benim ona söylettiğimi belirttiler...
Bu konuyu Okur Temsilcimiz Faruk Bildirici’ye de soranlar olmuş...
Şu kadarını söyleyeyim... Aslı Hanım röportaja ne istediğini bilerek oturmuş, ne diyeceğini bilerek gelmişti...
Konuyla ilgili yanıtım pazartesi Faruk Bildirici’nin köşesinde olacak...
Cem, Şahan, Yılmaz tepkisinde haklı...
Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan, Mars Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Irmak Acar’ın sözlerine tepki gösterirken bana da imalı göndermelerde bulundular.
Sinema salonunda çektirdiğim mısırlı fotoğrafı eleştirdiler...
İki gündür yazmadığım için sosyal medyada sayfamda anlattım durumu ama köşeye de not düşmeliyim...
Ben gazeteci olarak bu meselenin tarafı değilim. Krizin de ivedilikle çözülmesinden yanayım.
Geçen hafta 3 gün boyunca yapımcıların görüşlerini köşemde anlattım. Durumu her yönüyle ele aldım...
Pazar günü de diğer tarafa, Mars’çılara kayıt cihazımı uzattım.
Olayın sadece bir tarafını aktarsaydım eksik gazetecilik yapmış olurdum...
O yüzden bana değil, o sözleri söyleyenlere kızın arkadaşlar...
Son durum ne?
Dün saat 14.00 itibariyle Mars’çılarla sinemacılar arasındaki son durum şöyleydi...
◊ Şirketin Güney Koreli CEO’su Dong Won Kwak yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye döndü ve hemen konuya el attı...
◊ Pazar günü Kelebek’te yayımlanan röportajdan sonra yapımcılar Mars’la var olan görüşmelerini bile iptal etmişlerdi...
◊ Dün itibariyle karşılıklı tansiyon biraz düştü...
Dün bazı yapımcılarla Mars yönetiminin görüşmesi vardı...
◊ Mars’çılar biraz daha yapıcı bir noktaya gelmiş gözüküyor ama kişisel görüşüm yapımcı payında 8 liraya çıkmayacaklar.
◊ Mars’ın CEO’su Dong Won Kwak’ın toplantılarında sözleri olay olan şirketin sözcüsü Aslı Irmak Acar da yanındaydı...
Yapımcılar 8 lira istiyor
Bu işi hem yapımcı hem Mars tarafıyla konuşan biri olarak başından beri hep aynı şeyi söylüyorum...
Bu kriz kolay bir şekilde çözülecek görünmüyor...
Çünkü salon işletmecisi olarak Mars geri adım atmıyor, günlerdir tartışılan Aslı Irmak Acar’ın bana söyledikleri de bunu gösteriyor zaten...
O röportajımız sırasında “Neden bir adım atmıyorsunuz, yapımcıların payını 1-2 lira yükseltseniz belki iş çözüme girecek belki” dedim...
Meselenin 1-2 lirayla çözülecek iş olmadığını, yapımcılar içinde bilet başına 12.5 lira isteyenler olduğunu söyledi Aslı Hanım bana...
Bilet başına 12.5 lira ödenmesinin ise özellikle Anadolu’daki sinema salonları için mümkün olmadığını anlattı.
Daha sonra Yılmaz Erdoğan’a anlattım bu meseleyi...
“12.5 lira istiyormuşsunuz” dedim...
“Yok öyle bir şey... Yapımcıların istediği rakam 8 liradır” dedi...
Şu an 5 lira alıyor yapımcılar ve bu rakam 5 yıldır değişmediği işin duruma isyan ediyorlar...
Kendi paylarına olacak 3 liralık artışın ise seyirciye yansıtılmamasını, Mars’ın promosyonlardan kazandığı paydan verilmesini istiyorlar.
O lafı kim söyledi...
Pazar günü olay olan röportajımla ilgili bazı okurlar, “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar” sözünü Aslı Irmak Acar’ın direkt söylemediğini, benim ona söylettiğimi belirttiler...
Bu konuyu Okur Temsilcimiz Faruk Bildirici’ye de soranlar olmuş...
Şu kadarını söyleyeyim... Aslı Hanım röportaja ne istediğini bilerek oturmuş, ne diyeceğini bilerek gelmişti...
Konuyla ilgili yanıtım pazartesi Faruk Bildirici’nin köşesinde olacak...
Cem, Şahan, Yılmaz tepkisinde haklı...
Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan, Mars Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Irmak Acar’ın sözlerine tepki gösterirken bana da imalı göndermelerde bulundular.
Sinema salonunda çektirdiğim mısırlı fotoğrafı eleştirdiler...
İki gündür yazmadığım için sosyal medyada sayfamda anlattım durumu ama köşeye de not düşmeliyim...
Ben gazeteci olarak bu meselenin tarafı değilim. Krizin de ivedilikle çözülmesinden yanayım.
Geçen hafta 3 gün boyunca yapımcıların görüşlerini köşemde anlattım. Durumu her yönüyle ele aldım...
Pazar günü de diğer tarafa, Mars’çılara kayıt cihazımı uzattım.
Olayın sadece bir tarafını aktarsaydım eksik gazetecilik yapmış olurdum...
O yüzden bana değil, o sözleri söyleyenlere kızın arkadaşlar...
Son durum ne?
Dün saat 14.00 itibariyle Mars’çılarla sinemacılar arasındaki son durum şöyleydi...
◊ Şirketin Güney Koreli CEO’su Dong Won Kwak yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye döndü ve hemen konuya el attı...
◊ Pazar günü Kelebek’te yayımlanan röportajdan sonra yapımcılar Mars’la var olan görüşmelerini bile iptal etmişlerdi...
◊ Dün itibariyle karşılıklı tansiyon biraz düştü...
Dün bazı yapımcılarla Mars yönetiminin görüşmesi vardı...
◊ Mars’çılar biraz daha yapıcı bir noktaya gelmiş gözüküyor ama kişisel görüşüm yapımcı payında 8 liraya çıkmayacaklar.
◊ Mars’ın CEO’su Dong Won Kwak’ın toplantılarında sözleri olay olan şirketin sözcüsü Aslı Irmak Acar da yanındaydı...