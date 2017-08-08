Anadolu’nun ücra köyündeki bakkal da ‘kafası attığında’ karısını, çocuğunu dövüyor, üniversiteler bitirmiş hocalar da, sanat camiasındaki ünlüler de...

Geçmişte Deniz Akkaya’dan Ece Erken’e, Bade İşçil’den Arzu Yanardağ’a kadar pek çok isim kadına şiddet haberleriyle gündeme geldi.

Son örnek “Savaşçı” dizisinde rol alan Zeynep Elçin...

2014 yılında evlendikten 3-4 ay sonra şiddet görmeye başladığı, darp, şantaj, hatta ölümle tehdit edildiğini söyleyerek boşanma davası açtı...

Eşinin isteği üzerine oyunculuğu bırakmış, ilk olarak psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet görmeye başlamış...

Daha sonra fiziksel şiddet başlamış. Hatta bu yüzden karnındaki bebeğini bile düşürmüş.

Açtığı boşanma davası üzerine de eşinin, “Benden asla boşanmayacaksın. Oyuncu olmana da izin vermeyeceğim. Seti basar seni öldürürüm” tehditleriyle karşılaşmış...

Şikayeti üzerine eşi hakkında 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış.

Dizilerde izlediğimiz, medyada görünen, 27 yaşındaki genç bir kadın oyuncunun yaşadıkları bunlar...

Bir de bilmediklerimiz, duymadıklarımız, sesini çıkaramayanlar var...

Zeynep Elçin maruz kaldığı şiddete karşı sesini yükseltebilen, yaşadıklarına dur diyebilenlerden...

Mesleğine geri dönmüş, şimdi “Savaşçı” dizisinde oynamaya devam ediyor.

Sonuna kadar yanındayız Zeynep...

Bir kadının ayakları üzerinde durmasını

kim engelliyorsa, sevdiği, âşık olduğu kadını evlendikten sonra kim değiştirmeye çalışıyorsa, kim şiddet ve baskı uyguluyorsa karşısında olduğumuz gibi...



Ne münasebet!

Geçen hafta DJ’liğe başlayan Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un işleri açılmış, Çeşme’deydi ilk olarak. Geçen gün Yalıkavak’ta sahneye çıkmış... “Kendime rakip yarattım. Yarın akşam karşımda sahneye çıkıyor” diye eşinden övgüyle söz ediyor Demet... Meğer eskiden beri hep aile ortamında, arkadaş çevresinde çalarmış... Hatta 4 sene evvel oturdukları siteden teklif gelmiş de, Demet Akalın “Ne münasebet” diyerek reddetmiş eşinin DJ’lik yapmasını...

4 yılda ne değişti merak ediyorum. Okan Bey kamyonları, TIR’ları mı sattı, kendi işinden daha mı çok kazanıyor DJ’likten, 4 yıl içinde bu alanda kendini mi geliştirdi anlamadım...

Ama Demet’in 4 yıl önce sorduğunu ben şimdi soruyorum: “Okan’ın DJ’liği ne münasebet...”

Varsa bir münasebeti DJ’lik yetmez, albüm de çıkar Demet.

Sadece beach’lerde değil albüm satışlarında da kendine bir rakip yarat...

Üzme bizi hırsız

Barış Akarsu’nun annesinin yaşadığı eve hırsız girdi ve 10 yıl önce kaybettiğimiz şarkıcının kolye, küpe, künye gibi tüm takılarını, ödüllerini çaldı...

Annesi Hatice Aksu, “Oğlumun tüm değerlerini, hatıralarını çaldılar” diyerek gözyaşı döküyor.

Sadece annesine değil, Barış’ın tüm sevenlerine yapılmış büyük bir ihanet bu...

Ama adı üzerinde hırsız!

Bilerek mi girdi eve, yoksa Barış Akarsu falan tanımadan topladı mı tüm eşyaları bilmiyoruz...

Belki bu haberlerden sonra öğrenmiştir, yaptığının iki kat büyük bir ayıp olduğunu...

Geçen gün Antalya’da 15 günde evi üç kez soyulan 87 yaşındaki teyze kapısına mektup yazıp isyan etmişti ya hırsıza, “Üzme beni daha fazla, ömrümün şu son günlerinde” diye...

Biz de hırsıza aynı telden seslenelim: “Aldıklarını acılı annesine geri ver. Barış’ın hatıralarını yok ederek üzme bizi...”

Kızım sana söylüyorum...

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın NTV Spor’a çıkıp, “Statlarda olay çıkaranlara göz yummayacağız. Yeni tedbirler getireceğiz. Tribünden anında almaya kadar yeni cezalar getireceğiz” demesinin üzerinden daha 1 ay geçmedi...

Ben de, “Sözü aldık sayın bakan. İnşallah bu açıklamanızı sezon boyunca önünüze koymak zorunda kalmayız” demiştim...

Çıktığı canlı yayının spotları bile soğumadı daha...

Samsun’da oynanan

Beşiktaş-Atiker Konyaspor

maçında olmayacak dediği ne varsa oldu...

◊ Tıpkı Antalya’da oynanan Göztepe-Eskişehir maçında olduğu gibi...

◊ Tıpkı Eskişehir’de oynanan Başakşehir-Atiker Konyaspor maçında olduğu gibi...

◊ Tıpkı geçen yıl Konya’da oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında olduğu gibi...

Akif Çağatay Kılıç şimdi görevde olsa Samsun’daki döner bıçakları, meşaleler, sahaya atlayan taraftarlar için ne diyecekti çok merak ediyorum...

Peki ben bu yazıyı neden Akif Çağatay Kılıç’a yazıyorum?

İnşallah yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, stat terörü konusunda önünde duran koskoca bir görev süresini Akif Çağatay Kılıç gibi tamamlamaz ümidiyle...